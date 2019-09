Legea "Uber" a trecut de Senat. Termenul de tranziţie a fost prelungit până la 1 februarie 2020

Potrivit amendamentului de senatori, persoanele fizice şi juridice care derulează operaţiuni ce intră sub incidenţa prezentei ordonanţe beneficiază de o perioadă de tranziţie până la data de 1 februarie 2020 faţa de 1 noiembrie 2019, cât era în forma propusă de Guvern.



Actul normativ are în vedere definirea activităţilor de transport alternativ, a modului de efectuare a acestora, modalitatea de autorizare a platformelor digitale şi a operatorilor de transport alternativ, modalitatea de fiscalizare a veniturilor obţinute în urma acestor activităţi şi stabilirea obligaţiilor ce trebuie îndeplinite de platforme sau de conducătorii auto.



Potrivit actului normativ, conducătorii auto în sistem alternativ de transport trebuie să aibă atestat emis de Autoritatea Rutieră Română, să aibă minimum 21 de ani şi 2 ani vechime de conducător auto, să aibă examen psihologic şi medical.



Autoturismul trebuie să aibă maximum 5 locuri şi ITP-ul efectuat o dată la 6 luni, iar platforma digitală trebuie avizată tehnic anual de Ministerul Comunicaţiilor.



Propunerea va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.