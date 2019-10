Articol publicat in: Life

Leo de la Strehaia a făcut accident vascular. Controversatul afacerist, dus de urgenţă la spital

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 58 min) // Actualizat: (acum 58 min) // Sursa: romaniatv.net La nici două luni de când a suferit primul accident vascular cerebral și a fost la un pas să moară, Leo de la Strehaia a făcut din nou un AVC. Controversatul afacerist a ajuns de urgență astăzi pe mâinile medicilor din București, iar în urmă cu câteva ore, el a fost fotografiat pe patul de spital. Leo de la Strehaia a mers de urgență azi la Spitalul Fundeni din Capitală, iar în urma analizelor amănunțite făcute de specialiști, el a primit un diagnostic crunt! A făcut al doilea accident vascular în nici două luni. Potrivit unor surse din anturajul său, doctorii au decis să-l interneze imediat și i-au prescris un tratament. Leo de la Strehaia a făcut accident vascular cerebral. "Poate să moară oricând" La scurt timp după ce a fost dus în salon, a fost fotografiat în timp ce era întins în pat și avea branula de la perfuzie în mâna stângă, scrie cancan.ro. De curând, Leo de la Strehaia și fiul lui, Alin, au fost eliberați, deși procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 ceruseră arestarea preventivă. Anchetatorii arată că ei ar fi păcălit un afacerist să le livreze 150 de aparate de aer condiţionat. Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, Călin Radu Bogdan, a precizat că Leo de la Strehaia, fiul lui și un alt bărbat ar fi păcălit un afacerist să le livreze 150 de aparate de aer condiţionat după ce s-au prezentat sub identităţi false, prejudiciul în cauză fiind de 300.000 de lei. loading...

