Leonard Doroftei, clipe dramatice în Canada. Ce se întâmplă cu fostul campion mondial în plină pandemie de CORONAVIRUS

Leonard Doroftei s-a stabilit în Canada, o țară în care a locuit în perioada în care a activat ca pugilist profesionist. Totuşi, nu este foarte încântat că este departe de țară și spune că îi este foarte greu să se adapteze.

"Vor trece mulţi, mulţi ani până voi simţi că aici sunt "la mine", şi că pentru canadieni voi fi unul de-al lor. Chiar dacă am muncit, am boxat aici, am fost şi sunt tratat cu respect. Asta e viaţa printre străini, oriunde şi oricine ai fi. Nu eşti acasă", declarat fostul campion mondial la versiunea WBA.

Leonard Doroftei a povestit că și în Canada s-au luat măsuri speciale din cauza COVID-19: "Nu e poliţie pe stradă. E mai multă disciplină în Canada, oamenii respectă decizia de izolare în case. Bun, marea majoritate, pentru că şi aici e un amestec de culturi, unii sunt obişnuiţi să socializeze, să iasă la soare, acum, că a venit primăvara. Probabil că in scurt timp se vor înăspri regulile. Toată lumea stă în casă, doar cei care lucrează în sectoare strategice mai merg la serviciu. Mulţi şi-au pierdut locurile de muncă în perioada asta, s-au închis multe afaceri, dar premierul a promis un sprijin financiar consistent pentru cei afectaţi. Se dau ajutoare şi pentru firme şi pentru cei care rămân fără serviciu. Şi d-aia sunt şi oamenii calmi, ştiu că au un sprijin în perioada asta ciudată".

Leonard Doroftei spune că a ținut cont de sfaturi și s-a izolat cu familia.

"Rup! De când s-a închis totul am făcut 10 flotări, în total! E greu să faci acasă. Noroc că am slăbit până în criză, am stat mult la sală, la antrenamente. Am venit cu kilograme în plus din România şi mai prindeau curaj băieţii să intre cu mine în ring. Am facut sparring-uri ca atunci când boxam, am bătut ce-am prins, mă dureau braţele de cât am dat in ei. S-au liniştit, nu mai vrea nimeni bătaie, doar antrenamente", a mai declarat Leonard Doroftei.