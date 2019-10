Articol publicat in: Politica

Lia Olguţa Vasilescu: Andrei Caramitru are nevoie de medicamente

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Lia Olguţa Vasilescu, şefa de campanie a Vioricăi Dăncilă, a declarat joi seară la România TV că Andrei Caramitru, fostul consilier al lui Dan Barna, are nevoie de medicamente. Reacţia a venit în urma comentariilor pe Facebook ale lui Caramitru, care i-a jignit pe toţi cei care au scris sau comentat despre afacerilelui Dan Barna, dezvăluite de Rise Project. Foto: RomaniaTV.net "Opaaaa. Bravo mai nenorociților. Deci faceti schema iar? Și iar NU o sa va iasă porcilor. Va e frica hai? Ca pe sondaje sunteți praf nu e așa? Și faceți mizerii sa scoateți oamenii din cursa pe nimic da? Cu câteva zile înainte da? Ca pe codruta. Ca pe Orban la primărie acum ceva timp. Și tot nu v-a iesit. Nu o sa va iasă nici acum. Porcilor...", a scris Andrei caramitru joi pe Facebook, la adresa adversarilor politici ai lui Dan Barna. "Ăștia acuma - prin corpul de control al PSD - sunt in stare sa facă fix ce i-au făcut lui Codruța când era anchetata și blocată sa între in avion la interviu la Bruxelles. Doar doar sa între PSD in turul 2. Și sa câștige Klaus dar cu PSD ranforsat. Golani. Mizerabili. Vagabonzi. Borfași. Se vede de pe lună ce faceți - fix când ați primit sondaje care arată rău pentru voi. Eu va spun doar asta: M.... USL!!!!!!! You will burn!", a scris Caramitru în altă postare. "Are nevoie de medicamente", a comentat Lia Olguţa Vasilescu ieşirile lui Andrei Caramitru, într-o emisiune la România TV. Recent, Lia Olguţa Vasilescu îl îndemna pe Victor Ponta să se uite în frigider, pentru că acolo sunt toate urările de bine primite. "Tragic este că guvernează un partid care în alegeri a luat 20 la sută şi trece în opoziţie un partid care a luat 46% la sută în alegeri. Cum s-a întâmplat asta: prin trădarea fostului nostru coleg Victor Ponta, care ne spune acum că are telefonul plin cu mesaje de la pesedişti. Eu zic să se uite în frigider, că acolo va găsi urările noastre", a spus Lia Olguţa Vasilescu la un miting electoral PSD. Citeşte şi: Olguţa Vasilescu: Ponta spune că are telefonul plin cu mesaje de la pesedişti. Să se uite în frigider, că acolo va găsi urările noastre loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay