Olguţa Vasilescu: Ponta spune că are telefonul plin cu mesaje de la pesedişti. Să se uite în frigider, că acolo va găsi urările noastre

Lia Olguţa Vasilescu l-a ironizat pe preşedintele Klaus Iohannis, spunând că anunţă noul guvern marţi "pentru că luni este ultima zi de week-end pentru Klaus Iohannis, iar miercuri este prima zi de week-end pentru Klaus Iohannis".

Ea pune căderea guvernului în sarcina lui Victor Ponta, care a trădat PSD.

"Tragic este că guvernează un partid care în alegeri a luat 20 la sută şi trece în opoziţie un partid care a luat 46% la sută în alegeri. Cum s-a întâmplat asta: prin trădarea fostului nostru coleg Victor Ponta, care ne spune acum că are telefonul plin cu mesaje de la pesedişti. Eu zic să se uite în frigider, că acolo va găsi urările noastre", a spus Vasilescu, în huiduielile asistenţei la momentul la care a pronunţat numele fostului lider al PSD.

"Am fost foarte buni la guvernare. Eu sunt convinsă că vom fi foarte buni şi în opoziţie şi cred că peste un an de zile vom câştiga alegerile cu un scor cu 5 în faţă, nu cu 4", a afirmat Lia Olguţa Vasilescu.

Ea a adăugat că "PSD-ul nu îşi trădează niciodată candidatul în campania electorală".

"Sunt convinsă că hipsterii care au votat, în mai, dreapta joi noaptea au sărbătorit cu şampanie şi vineri dimineaţa de la şampanie au văzut o mie de kilometri de autostradă, au văzut cele 20 de spitale nou construite de guvernarea lui Iohannis şi au văzut cum au dat năvală investitorii străini. Sigur că toate lucrurile astea nu s-au întâmplat şi nici nu or să se întâmple. Or să vadă cât de curând cum li se taie veniturile, (...) cum se vor trezi sâmbăta dimineaţa să meargă la serviciu pentru că nu mai este zi liberă şi or să vadă bugetarii cum or să meargă acasă pentru că vor fi concediaţi", a declarat Lia Olguţa Vasilescu sâmbătă, în discursul ţinut la lansarea candidatului PSD.

Viorica Dăncilă își lansează candidatura la Preşedinţia României sâmbătă, la Romexpo. Câteva mii de susţinători ai PSD sunt aşteptaţi să participe la lansarea candidaturii, alături de liderii social-democrați.

Citește și: Viorica Dăncilă îşi lansează sâmbătă candidatura la Preşedinţie