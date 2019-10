Articol publicat in: Justitie

Lia Savonea convoacă o nouă şedinţă CSM marţi. Numirea Adinei Florea la şefia Secţiei speciale, pe ordinea de zi

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 58 min) // Actualizat: (acum 58 min) // Sursa: romaniatv.net Lia Savonea, preşedintele CSM, a convocat marţi, 15 octormbrie, o nouă şedinţă a plenului Consiliului. Pe ordinea de zi, alături de alte puncte, este și numirea Adinei Florea la şefia Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ). Până acum nu s-a reușit întrunirea cvorumului pentru desfășurarea ședinței. Foto: universuljuridic.ro Adina Florea a promovat concursul pentru funcţia de procuror şef al SIIJ în luna iunie, însă ea nu a fost numită efectiv, deoarece şedinţele convocate de Lia Savonea pe această temă au fost amânate de şase ori, după ce majoritatea procurorilor din CSM au refuzat să se prezinte. Lia Savonea a anunţat marţi că va sesiza Curtea Constituţională cu privire la existenţa unui conflict de natură constituţională faţă de acţiunile ministrului Justiţiei, Ana Birchall. Ea a vorbit despre o ”criză fără precedent din interiorul Consiliului”, care nu reuşeşte să realizeze cvorum pentru validarea unor concursuri. ”Avem cinci şedinţe amânate, pentru acelaşi motiv, lipsa cvorumului legal în vederea desfăşurării şedinţelor de plen. De fiecare dată, lipseşte un număr de membri, aşa încât cvorumul de 15 membri cât este legal să nu se poată întruni. Astăzi au lipsit trei procurori, fără nicio justificare. Aşa cum am văzut în comunicarea publică, invocă o pretinsă şedinţă care ar fi fost convocată la Parchetul General încă de săptămâna trecută, am verificat evidenţele Consiliului şi ceea ce se afirmă nu se regăseşte în realitate, respectiv în evidenţele noastre nu figurează înregistat în ziua de 3 octombrie nicio solicitare din partea Parchetului General şi nicio invitare. De altfel, în calitatea mea de preşedinte ar trebui să fiu încunoştinţată, fie de procurori, fie de procurorul general al României vizavi de această situaţie cu atât mai mult, cu cât şedinţa de plen fusese convocată încă din data de 2 octombrie într-o şedinţă informală”, a declarat Lia Savonea. Citește și: Lia Savonea, preşedintele CSM, sesizează Curtea Constituţională cu privire la acţiunile ministrului Justiţiei, Ana Birchall loading...

