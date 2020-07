Liberalul care a picat Bac-ul vrea să se înscrie la facultate: "Sunt sigur că am capacitatea, o să merg la facultate să mă licenţiez"

Prim-vicepreşedintele PNL Vrancea, Daniel Moroşanu, a picat proba de Limbă română a Bacalaureatului cu nota 3,60. El este, însă, convins că a făcut de cel puţin 5, aşa încât a depus contestaţie, de la care are mari aşteptări.

„Sunt foarte nemulţumit de nota obţinută şi am depus contestaţie imediat după ce am aflat rezultatul. Mă aştept să iau minimum 5, am făcut de 5. În prima fază nu mă gândeam la facultate, era o ambiţie personală să iau acest examen şi să am bacalaureatul. Dar această presiune mediatică de la nivel central şi nivel local m-a determinat, pentru că am capacitatea şi sunt sigur că am capacitatea, o să merg şi la facultate şi o să mă şi licenţiez. Nu o să fac doctoratul ca Ponta, nu vreau să plagiez, dar mă licenţiez”, a declarat politicianul pentru sursa citată.

Daniel Moroşanu a participat pentru prima dată la examenul maturităţii, deşi a terminat liceul în urmă cu doi ani. Acesta a absolvit cursurile liceale la seral, conform Mediafax. Politicianul mai are şi o diplomă de şcoală profesională obţinută în urmă cu peste 20 de ani. În plus, a absolvit o şcoala de tehnicieni silvici, dar nu poate activa în acest domeniu până nu obţine diploma de Bacalaureat.

Bacalaureatul i-a ridicat probleme politicianului doar la Limba română. La celelalte probe - Istorie şi Geografie - Moroşanu a obţinut note mari, 7,55, respectiv 8,65.