Lideri PSD, săltaţi de ofiţeri antimafia într-un dosar privind numirile de şefi ai serviciilor deconcentrate din Caraş-Severin

Procurori DIICOT și ofiţei DGA au descins joi dimineaţă la mai multe servicii deconcentrate din județul Caraș-Severin, dar și la Ministerul Afacerilor Interne, IGPR, Ministerul Pădurilor sau Societatea Națională de Radiodifuziune. Conform primelor informații, procurorii antimafia anchetează modul în care, începând cu 2018, s-au făcut presiuni pentru ca șefii serviciilor deconcentrate din Caraș-Severin să fie înlăturați, pentru a fi numiți în funcții oameni de încredere, dar și pentru impunerea de oameni la DRDP Timișoara, potrivit pressalert.ro.

Pentru a-i scoate din funcții pe cei vizați de schimbări, s-au folosit atât presiuni directe și amenințări, dar și „clasica" metodă a trimiterii de controale în urma cărora să se găsească neregului are să justifice înlocuirea. Ancheta a fost începută după persiunile făcute pentru schimbarea șefului IPJ Caraș-Severin, Viorel Avram, acum aproape un an.

Ancheta a mers până la vârful PSD, printre cei suspectați în dosar fiind Codrin Ștefănescu, fostul secretar general al PSD în „era Dragnea", deputatul Luminița Jivan, președintele PSD Caraș-Severin, Ioan Chisăliță, senator de Caraș-Severin, fostul prefect Matei Lupu, Georgică Severin, președintele director general al Societății Române de Radiodifuziune, Marius Cornici, fostul șef al ISJ Caraș-Severin, dar și mai mulți primari din județ.

Codrin Ștefănescu și Luminița Jivan au fost citați pentru audieri vineri (vezi AICI).

Lideri PSD, ridicaţi de ofiţeri antimafia într-un dosar privind numirile de şefi ai serviciilor deconcentrate din Caraş-Severin

Ioan Borduz, primarul localității cărășene Fârliug, a fost adus la audieri. "Nu știu de ce am fost adus aici. Să schimbe polițiști din funcție poate cel care i-a numit. Dacă despre asta este vorba, într-o anumită perioadă domnul comandat Avram ne-a amenințat, nu am cerut să-l schimbe, am zis doar că nu este normal să se implice", a spus Ioan Borduz.

Printre cei aduși la audieri de către ofițerii DGA se află și jurnalistul Sergiu Taban, acum angajat al Radio Reșița, studioul teritorial al Societății Române de Radiodifuziune. Acesta are calitatea de suspect în dosar, și a declarat pentru PRESSALERT.ro că „nu am făcut altceva decât să scriu despre lucrurile care nu erau în regulă în privința modului în care se comporta șeful poliției, amenințând primari". Jurnalistului Sergiu Taban (reper24.ro , Radio Reșița) i se aduc mai multe acuzații, printre care aderare la grup infracțional organizat și complicitate la șantaj, spun surse oficiale citate de pressalert.ro.