Lidia Buble, cea mai sexy apariţie de până acum. Cum a fost fotografiată iubita lui Răzvan Simion FOTO

Lidia Buble este protagonista unui pictorial incendiar realizat pentru cei de la Touch Magazine, revistă cu care artista colaborează încă din 2017. Fosta"fată cuminte" a show-bizului românesc încearcă să iasă din zona de confort.

De altfel, recent a intrat și în vizorul excentricei Iulia Albu, care a laudat-o pentru apariţia de la Gala ELLE Style Awards.

"Deci, evident că nu putea să lipsească Lidia Buble. Dar, incidental, Lidia Buble are cea mai bună ținută de la acest eveniment. Chiar dacă pare greu de crezut, este o ținută foarte punk, îmi place foarte mult machiajul, zona asta. Este foarte greu să înțelegi zona asta. Asta am observat pentru că ceilalți nu au înțeles-o. Aparent ea a avut acces la wikipedia. Îmi place că poartă o jachetă bărbătească și, oricum, una supradimensionată în combinație cu acest șort foarte scurt și foarte revealing în zona bombeului. Și îmi place chiar și încălțămintea, da. Îmi place că nu are geantă, că nu este deloc glamour și îmi place felul în care pozează pentru că de fapt atitudinea este esența stilului punk", a spus Iulia Albu.