Lidia Buble, ipostaze tandre cu Costin Gheorghe. Cu el l-ar fi înşelat pe Răzvan Simion FOTO

Lidia Buble și Costin Gheorghe, care a divorțat acum aproximativ doi ani, ar fi fost extrem de apropiați, iar episodul sentimental ar fi avut loc anul trecut, scrie Cancan. La acel moment, Lidia Buble și Răzvan Simion încă erau împreună, ceea ce ar presupune că artista l-ar fi "tradus" pe prezentatorul TV cu musculosul de la Exatlon.

După toate aparențele, cei doi se fereau cât se poate de lume, pentru că se întâlneau numai în mașină! Din fotografii se pare că se simțeau extrem de bine unul în compania celuilalt și chiar se comportau ca doi îndrăgostiți. Cu toate că legătura dintre ei nu a fost dusă la un alt nivel, Lidia Buble nu l-ar fi putut uita pe Costin Gheorghe, motiv pentru care melodia "Cu ochii ăia verzi" ar fi fost inspirată de fratele Elenei Gheorghe.

Lidia Buble și Răzvan Simion s-au despărțit după o relație care a durat mai bine de cinci ani. Cel care a anunțat ruptura a fost chiar prezentatorul de la Antena 1.

"O nouă călătorie... Sunt diferit astăzi pentru că am învățat să nu îi mai judec pe ceilalți și nici pe mine. Am învățat să îi iert pe ceilalți, pentru că mi-au oferit prea mult ori prea puțin, dar mai ales să mă iert pe mine. Au fost ani în care m-am iubit prea puțin în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu știam ce să fac. Au fost ani în care m-am ferit de iubire ca de cel mai mare dușman.

Au fost ani în care iubirea mi-a fost oxigen. Ce am învățat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoțională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit. Astăzi, Lidia nu mai este fericită lângă mine.

Îi cer iertare pentru că, la un moment dat, am devenit insuficient. Și mă iert și pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când, poate, ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat.

Mă iert pe mine pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost... Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și în rest doi foști iubiți, actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înțelept", a scris, la momentul respectiv, Răzvan Simion.

