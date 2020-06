Lidia Buble, prinsă cu minciuna! Adevărul despre relaţia cu Răzvan Simion

Lidia Buble părea mai îndrăgostită ca oricând acum câteva săptămâni, în ciuda zvonurilor despre o posibilă despărțire. Ba, mai mult, artista suţinea că vor ieși trei din izolarea la domiciliu!

Se pare că Lidia Buble a vrut să păstreze aparențele, însă Răzvan Simion n-a mai rezistat şi a spus adevărul despre relația lor.

"Suntem izolați împreună, bineînțeles! (râde) Noi avem activități diverse, de la gătit împreună, vizionat serialele preferate, până la relaxat pe terasa casei noastre. Și, nu în ultimul rând, ne petrecem mai mult timp acum, alintându-ne și răsfățându-ne. Poate, cine știe, când ieșim din izolare, ieșim 3! Spre uimirea unora (sau nu), ne înțelegem mai bine ca oricând, și, da, izolarea ne-a apropiat și mai mult. Așa că, de unde atâta ceartă, când noi fructificăm timpul în iubire din belșug?! Gura lumii nu o poți astupa, iar noi suntem mai bine ca oricând. Cred că, din plictiseală sau pierdere de vreme, lumea comentează și așa ceva, dar am învățat să nu mai ascult părerile (mai ales, negative) altora", declara Lidia Buble pe 13 aprilie.

Mesajul lui Răzvan Simion de ziua de naştere a Lidiei Buble! A făcut-o în direct, la TV

Răzvan Simion a fost cel care a anunțat despărțirea de Lidia Buble pe 7 iunie, print-un mesaj postat pe contul său de Instagram.

"Au fost ani in care m am iubit prea putin in timp ce primeam prea multa iubire cu care nu stiam ce sa fac.

Au fost ani in care m am ferit de iubire ca de cel mai mare dusman. Au fost ani in care iubirea mi a fost oxigen.

Ce am invatat pana acum despre iubire? Iubirea inseamna daruire, libertate emotionala, inseamna a vrea din suflet sa il vezi pe celălalt fericit.

S-a aflat! Câţi bani câştigă lunar Lidia Buble. Care este diferenţa între ea şi Răzvan Simion

Astazi Lidia nu mai este fericita langa mine. Ii cer iertare pentru ca la un moment dat am devenit insuficient. Si ma iert si pe mine pentru ca nu am mai avut ce sa ofer cand poate ar mai fi fost multe de oferit. De maine vreau sa o vad pe Lidia fericita, vreau sa ii sclipeasca ochii din nou in razele soarelui, asa ca ii redau libertatea. Plecam amandoi intr-o calatorie a regasirii de sine. Dar separat.

Ma iert pe minte pt tot ce am fost si pt tot ce n-am fost... Suntem in continuare o echipa si construim proiectul muzical si in rest doi...fosti iubiti.... actuali foarte buni prieteni.

Am fost copil, am fost tanar iar astazi sunt intelept.

Copilul râde:

"Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!"

Tânărul cântă:

"Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!"

Bătrânul tace:

"Iubirea şi jocul meu e-nțelepciunea!" L.B.

Viața frumoasa, Sufletel!" , a fost mesajul postat de Răzvan Simion.