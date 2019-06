LIVE TVR EURO U21 ROMANIA FRANTA 0-0

ROMANIA - FRANTA se joaca la Cesena.

ROMANIA U21 - FRANTA U21 este LIVE STREAM VIDEO ONLINE TVR AICI

40' - ambele echipe preferă prudenţa, nimeni nu riscă

32' - ocazie Puşcaş, Bernardoni respinge în corner

27' - Hagi execută defectuos o lovitură liberă

18' - contact dubios între Cicâldău şi Amian în careul francezilor, dar arbitrul nu apelează la VAR

14' - cartonaş galben pentru Ad. Rus

11' - prima intrare a românilor în careul advers, prin Fl. Coman, şi francezii sunt aproape de autogol

6' - francezii domină startul de meci şi au avut două cornere consecutive, fără rezultat însă

1' - a început meciul ROMANIA U21 - FRANTA U21. "Cocoşii" au avut lovitura de începere.

Echipele de start:

ROMANIA U21: A. Radu - Cr. Manea, Nedelcearu, Ad. Rus, Boboc - Nedelcu, Cicâldău - Olaru, I. Hagi, Fl. Coman - Puşcaş. Rezerve: Căbuz, A. Vlad - Pașcanu, Ad. Petre, R. Grigore, Vl. Dragomir, V. Ghiță, Fl. Ștefan, A. Ivan, A. Ciobanu, Man, T. Băluță. Selecționer: Mirel Rădoi.

FRANTA U21: Bernardoni - Amian, Konate, Upamecano, Sarr - Ntcham, Tousart, Guendouzi, Thuram - Mateta, Ikone. Rezerve: Larsonneur, Prevot - Ballo-Toure, Del Castillo, Aouar, M. Dembele, Dagba, Niakhate, I. Sissoko, Caci, Reine-Adelaide. Selecționer: Sylvain Ripoll.

Romania se va califica in semifinalele EURO U21 in urmatoarele conditii:

1. Daca va castiga sau va face egal cu Franta, va ajunge in semifinale de pe primul loc.

2. Daca va pierde la cel mult doua goluri diferenta, va ajunge in semifinale de pe locul doi si va intalni Spania.

Daca va castiga cu Franta, atunci adversara din semifinale va fi Spania. In cazul unui egal cu Franta, adversara va fi Germania.

In cazul in care va pierde de la trei goluri in sus diferenta, atunci Romania va rata calificarea in semifinale.

Meciul este LIVE la TVR.