CUTREMUR cu magnitudine 6.8 în Turcia: 14 morţi, clădiri prăbuşite, Arafat pregătit să trimită o echipă GALERIE FOTO şi VIDEO

UPDATE: Bilanţul a crescut la 14 morţi, anunţă presa din Turcia.

UPDATE: Raed Arafat a făcut un anunț important după cutremurul produs, vineri, în estul Turciei. „În acest moment, avem lumină verde de la cel mai înalt nivel și de la domnul prim-ministru și la nivelul ministerului pentru a pleca, în cazul în care suntem solicitați. Suntem în legătură cu Protecția Civilă Europeană, care nu a primit solicitare încă din partea Turciei. În cazul în care se solicită ajutor, noi deja suntem pre-alertați", a spus Raed Arafat, vineri seară. Bilanţul morţilor a crescut la opt.





UPDATE: Patru persoane au murit, după ce mai multe clădiri s-au prăbușit, a anunțat ministrul de Interne Suleyman Soylu. Ministrul de interne al Turciei, Suleyman Soylu, a declarat că districtul Sivrice "a fost foarte grav lovit" şi că "echipe de salvare sunt pe drum". Potrivit lui Soylu, mai multe clădiri s-au prăbuşit în regiune şi deocamdată există informaţii cu privire la patru persoane decedate, două la Elazig şi alte două în provincia vecină Malatya. "Sperăm că nu vor exista alte victime", a spus el.



Seismul a fost resimţit în mai multe regiuni din estul Turciei, printre care Tunceli, potrivit postului de televiziune NTV.



Turcia, situată pe mai multe linii de falii, este frecvent lovită de seisme. În 1999, un cutremur cu magnitudinea 7,4 a lovit estul Turciei şi s-a soldat cu peste 17.000 de morţi, dintre care mai mult de o mie la Istanbul.



În septembrie, un seism cu magnitudinea de 5,7 a lovit capitala economică a ţării. Experţii estimează că un seism major ar putea lovi în orice moment Istanbulul, oraş cu peste 15 milioane de locuitori, unde clădirile respectă arareori normele antiseismice.

În ziua de 24 Ianuarie 2020 la ora 19:55:16 (ora locală a României) s-a produs în Turcia un cutremur cu magnitudinea ml 6.6, la adâncimea de 10 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 31km S de Elazig, 70km N de Siverek, 82km E de Malatya, 99km NV de Diyarbakir, 110km NE de Adiyaman, 136km N de Viransehir, 141km N de Sanliurfa, 173km V de Batman, 176km NV de Kiziltepe, 221km NE de Gaziantep.

Video shows destruction in what appears to be Elazığ, Turkey after 6.8 magnitude earthquake hit the region. #Elazig - pic.twitter.com/hisCgbEERf — Hatice ‘Deniz’ AVCI (@HaticeDenizAVCI) 24 ianuarie 2020

Reamintim că în Turcia, (zona Izmit, Istanbul) a avut loc marea tragedie seismică din 17 august 1999, când aproximativ 18.000 de persoane și-au pierdut viața și peste 40.000 au fost rănite.

Turcia este o tara in care cutremurele au loc zilnic, anul trecut fiind inregistrat un seism cu magnitudinea de 6 pe Scara Richter, produs in martie, care a ucis 57 de persoane si a ranit alte cateva zeci, in provincia Elazig tot din estul Turciei. In august si noiembrie 1999 alte doua cutremure s-au soldat cu 20.000 de morti in nord-vestul tarii, unde populația este mai densa.

Iar dezastrele din Turcia nu se vor opri aici, deoarece tara este traversata de mai multe placi tectonice importante, Eurasia, Africa, Arabia si Anatolia.

Teritoriul Turciei este prins la mijloc intre acesti giganti. Miscarile tectonice periodice se produc frecvent datorita faliilor nord si est-anatoliene. Falia Nord-Anatoliana este una decrosanta adanca transcrustala, cu miscari orizontale in sens opus – una se misca inspre vest si cealalta inspre est.

„Falii sunt in toata lumea, dar nu toate se misca. Intr-adevar Turcia este traversata de o fractutra numita falia Nord-Anatoliana care se prelungeste inspre Iran intr-o zona tectonica denumita Zona Zagros. Cutremurul din estul Turciei, din preajma localitatii Van, este chiar in aria de legatura a faliei nord anatoliene cu zona tectonica Zagros, cutremurul a avut loc la o adancime considerata mica, adica la 7 km si din cauza ca a avut o intensitate mare, a provocat aceste importante pierderi umane si materiale", a declarat, pentru Green-report.ro, Mircea Sandulescu – Profesor Academician si membru al Academiei Romane, din cadrul Facultatii de Geologie si Geofizica a Universitatii Bucuresti.

In ceea ce priveste Romania, Mircea Sandulescu sustine ca „sistemul seismic tectonic din zona Vrancea este un altul, si nu are legatura cu falia Nord-Anatoliana. De altfel, cutremurele care s-au petrecut de-a lungul timpului in Turcia nu au fost urmate de replici in Romania.

Mircea Sandulescu a precizat ca acum expertii se tem ca Istanbulul ar putea fi afectat cutremure puternice produse din cauza acestor structuri active seismic.

„Aceasta structura este cunoscuta ca fiind o fractura crustala activa seismic. In lungul ei s-au produs mai multe cutremure mari. Ea ajunge pana in vest la Marea Marmara. De aceea, unii specialisti se tem ca se vor produce cutremure si in zona Marii Marmara, care ar insemna un pericol pentru Istanbul", a explicat, pentru Green-report.ro, Profesorul Universitar Mircea Sandulescu.