Exit poll Sociopol. Klaus Iohannis a câştigat alegerile prezidenţiale cu 67%. Viorica Dăncilă a strâns doar 33%

Exit poll Sociopol. Klaus Iohannis a obţinut 67%, iar Viorica Dăncilă 33%.

Sociologul Mirel Palada a făcut duminică estimări privind participarea românilor la votul la alegerile pentru turul II al prezidențialelor.

EXIT POLL CURS-AVANGARDE ALEGERI PREZIDENTIALE 2019: Klaus Iohannis, victorie zdrobitoare în faţa Vioricăi Dăncilă

"La orele 14:30, participare la vot asemanatoare cu turul 2 din 2009 si ceva mai mare decit turul 1 2019. Estimarea arata ca se va duce spre 52% - doar in tara. Cit era si estimarea in sondaje in ultimele saptamani. Daca adaugam si cele aprox 4-5 puncte procentuale din strainatate, rezulta o participare totala la vot de 57-58", a anticipat Mirel Palada.

EXIT POLL IRES ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019, TURUL 2. Iohannis, ales preşedintele României pentru următorii 5 ani

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Secţiile de votare din ţară s-au închis oficial. Prezenţa la vot la ora 21.00 este de 49,87 la sută, peste 9 milioane de români exercitându-şi dreptul de vot, potrivit datelor Biroului Electoral Central (BEC). În străinătate procesul de votare continuă, iar până acum au votat 927.230 de cetăţeni români, din care 909.727 la secţiile de votare, iar restul prin corespondenţă.

În ţară, secţiile de votare s-au închis, în mod oficial, la ora 21.00. Acolo unde sunt cozi, preşedinţii secţiilor de votare pot solicita prelungirea procesului electoral până cel mai târziu la ora 23.59.

Klaus Iohannis, prima declaraţie: Abia când vom trimite PSD în opoziţie vom câştiga războiul

Pâna la ora 21.00, în ţară s-au prezentat la urne 49,87 la sută dintre cetăţenii înscrişi pe listele electorale, adică 9.086.101 de alegători.

În primul tur de scrutin, prezenţa la ora 21.00 era de 47,66%.

La alegerile prezidenţiale din 2014, în turul al doilea prezenţa la ora 21.00 a fost 62,04%, iar în 2009 a fost 56,99%.

Judeţele cu cea mai ridicată prezenţă la urne sunt Ilfov - 68,57%, Cluj - 62,06 %, în timp ce pe ultimele locuri în ceea ce priveşte prezenţa la vot s-au situat judeţele Harghita - 22,86% şi Covasna - 25,86%.

În municipiul Bucureşti, prezenţa a fost de 54,38%.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunţa că pentru alegerile de duminică numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente este 18.217.411, în timp ce 19.186 cetăţeni au dreptul de vot interzis.

Astfel, au fost organizate 18.748 de secţii de votare.

În străinătate, au votat, până la ora 21.00, ora României, 927.230 de persoane, din care 909.727 la secţiile de votare şi 17.503 prin corespondenţă, iar votul continuă până luni la ora 7.00 (ora României), când se vor închide secţiile de votare de pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii.

În primul tur, până la ora 21.00 votaseră 659.549 de alegători, din care peste 25.000 prin corespondenţă.

Pentru aceste alegeri, în străinătate au fost organizate 835 de secţii de votare, cele mai multe în Spania, Italia, Germania, Marea Britanie, ţări în care sunt stabiliţi şi cei mai mulţi români.