Nelu Tătaru, ministrul Sănătăţii: "Între 1 mai şi 15 mai vom face o evaluare şi după aceea vom lua decizia cu privire la relaxare"

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, spune că, în contextul în care în această perioadă curba privind numărul de îmbolnăviri din cauza SARS-Cov-2 este încă în creştere, autorităţile menţin măsurile de prevenire a răspândirii virusului. În ceea ce priveşte viitoare măsuri de relaxare a restricţiilor privind circulaţia persoanelor, ministrul spune că acestea vor fi luate atunci când curba cazurilor noi şi a cazurilor critice va începe să scadă. De asemenea, relaxarea se va face gradual, pe categorii de vârstă şi, nu în ultimul rând, în funcţie de specificul fiecărei localităţi. Adunările publice, competiţiile sportive vor continua să fie interzise, iar mall-urile vor rămâne închise. Grupul de Comunicare Strategică a transmis că discuţiile din spaţiul public sunt generate de propuneri ale unor persoane, care nu au fost dezbătute de autorităţi.

Proiectul doctorului Streinu Cercel de a izola bătrânii peste 65 de ani timp de trei luni, respins categoric de Nelu Tătaru DOCUMENT

"Mentinem o crestere a numarului de cazuri si de decese. Orice deces este o pierdere. Suntem in aceasta perioada de crestere, chiar daca unii au crezut altceva si s-au relaxat. Evaluarea acestor zile o vom avea peste aproximativ zece zile.

Noi luam in discutie orice propunere vine de la specialisti. S-a discutat acest aspect dar nu exista nici o decizie in acest sens. Tocmai pentru ca sunt milioane de oameni peste 65 de ani nu se poate, trebuie protejati la ei acasa. Nu este nici profesional nici moral posibil.

Noi inca suntem pe panta ascendenta a curbei. Urmarim aceste 7-10 zile. Putem vedea la 10 zile si face o evaluare a acestei curbe si focarele constituite si care se constituie. Evaluarea dintre 1 mai si 15 mai, cand se termina starea de urgenta, si apoi putem lua o decizie.

Speram la o limitare a acestor iesiri de 1 mai si lumea sa respecte izolarea.

Ministrul Sănătăţii a prezentat criteriile pe baza cărora se vor ridica restricţiile. Masca va fi obligatorie la ieşirea din casă

Cand va fi vorba de relaxare vom gandi cate o modalitate pentru fiecare categorie de varsta.

In acest moment avem o capacitate a aparatelor pana la 6000 de teste pe zi, dar capacitate umana nu ajunge pana acolo. Testam in general 4700-4800 pe zi, dar odata ce personalul medical se rodeaza, speram sa crestem aceste numere.", a spus Nelu Tătaru.

"Avem in jur de 1200 de cadre medicale infectate in acest moment si 6 decese. Chiar azi a decedat un infirmier la Arad.

Din focare, ce inseamna decese trebuie testati. Daca nu s-a facut inainte, se face la necropsie, pentru a avea o raportare corecta. Se ia proba din plaman si se raporteaza. In contextul acelui numar de teste si avand in lucru aproximativ 2000 de teste, era prioritar sa se faca testele celor aflati in viata, sub tratament.

Avem si laboratoare private in care se fac testari.

In spitalele unde am fost azi nu mai exista aceasta problema a materialelor medicale", a completat ministrul Tătaru.

Grupul de Comunicare Strategică a transmis, luni, precizări cu privire la vehicularea în spaţiul public a unor propuneri referitoare la eventuale măsuri de relaxare a restricţiilor instituite pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus (COVID-19):

1. Măsurile instituite până în acest moment de autorităţi îşi dovedesc eficienţa în combaterea răspândirii noului coronavirus (COVID-19) şi se impune respectarea strictă a acestora şi în perioada imediat următoare.

2. Eventualele măsuri de relaxare a restricţiilor nu sunt avute în vedere pentru perioada imediat următoare din raţiuni de securitate sanitară.

3. Dezbaterile referitoare la ridicarea graduală a restricţiilor trebuie să ţină cont de evoluţia epidemiologică în fapt, precum şi de necesitatea prevenirii riscurilor referitoare la un alt val de infectare.

4. Autorităţile fac permanent estimări asupra evoluţiei răspândirii virusului, care se bazează în primul rând pe comportamentul social şi pe rata de conformare a cetăţenilor faţă de măsurile deja adoptate.

Anunţul de ULTIMA ORĂ al ministrului Nelu Tătaru. Mall-urile şi competiţiile sportive s-ar putea redeschide în următoarele trei luni

5. În acest moment, dezbaterile publice referitoare la unele propuneri privind măsurile de relaxare a restricţiilor privesc iniţiative individuale, care nu au făcut obiectul analizelor sau deciziilor la nivelul forurilor autorizate. Astfel de propuneri vor fi discutate cu toţi factorii implicaţi în gestionarea situaţiei răspândirii noului coronavirus (COVID-19), ţinând cont de toate riscurile şi de identificarea măsurilor care pot fi implementate pentru a garanta sănătatea cetăţenilor.

6. În analiza referitoare la eventualele măsuri de relaxare a restricţiilor se va ţine cont de recomandările Comisiei Europene, precum şi de coordonarea cu celelalte state ale Uniunii Europene.

7. În privinţa deciziilor referitoare la relaxarea măsurilor de restricţie, se va ţine cont de nevoia aplicării acestora tuturor categoriilor de cetăţeni. Astfel, va fi avută în vedere implementarea acelor soluţii prin care să beneficieze de aceste măsuri toate categoriile de persoane, în condiţii de siguranţă sanitară, fără a impune restricţii suplimentare anumitor categorii de persoane.