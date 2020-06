STARE DE ALERTĂ. Guvernul a actualizat lista ţărilor pentru care sunt ridicate restricţiile

Este o schimbare importantă, având în vedere că la ultima prelungire a stării de alertă, românii din Italia care se întorc în România erau obligați în continuare să se auto-izoleze. Hotărârea de Guvern pentru prelungirea stării de alertă precizează că cetățenii care vin în România din țări din zona galbenă de risc de infecție cu noul coronavirus trebuie să stea în carantină pe o perioadă de 14 zile la adresa de domiciliu.

Au scăpat până acum de izolare românii care se întorc din Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Confederația Elvețiană, Germania, Grecia, Islanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Slovacia, Slovenia şi Ungaria. Acum, conform Comitetului Național pentru Situații de Urgență la această se adaugă Italia, Irlanda, Franța continentala, Finlanda și Estonia.

Declaraţia pe propria răspundere poate fi completată şi online

De asemenea, pasagerii care intră în ţară prin fluxul de sosiri al Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti au la dispoziţie, începând de vineri, un chestionar online pentru completarea electronică a declaraţiei epidemiologice. Această măsură este necesară pentru limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2 şi reducerea efectelor negative înregistrate, la nivel global, de pandemia de COVID-19.

”Pasagerii pot completa, de pe orice dispozitiv electronic conectat la internet, datele declaraţiei pe proprie răspundere solicitate de platformă, în vederea procesării lor şi stabilirii de către direcţiile de sănătate publică a măsurilor care se impun. Pentru eficientizarea fluxului pasagerilor, transmiterea datelor către punctele DSP din aeroport se poate face oricând, recomandabil chiar odată cu planificarea călătoriei spre România”, a transmis Compania Naţională ”Aeroporturi Bucureşti.

Citeşte şi Valul doi de coronavirus este o realitate. Anunţ oficial al autorităţilor sud-coreene, care se confruntă cu o nouă serie de infectări

Potrivit sursei citate, prin folosirea aplicaţiei se reduce timpul de aşteptare pe fluxul de sosiri al aeroportului şi astfel se fluidizează traficul pasagerilor care sosesc din străinătate.

Totodată, se reduce riscul de răspândire a virusului SARS-CoV-2. Utilizarea formularului web mai are ca beneficii şi verificarea corectitudinii datelor completate de pasageri, precum şi protejarea cetăţenilor şi a personalului din aeroport.

Documentul trebuie completat şi de către persoanele care vin dintr-o ţară exceptată de la măsura izolătii la domiciliu.

Platforma https://chestionar.stsisp.ro a fost dezvoltată de specialiştii Serviciului de Telecomunicaţii Speciale împreună cu echipa de IT a organizaţiei non-guvernamentale Citizen Next, la solicitarea Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.

Aplicaţia este disponibilă la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi poate fi accesată de pe site-ul www.bucharestairports.ro

Paşii care trebuie urmaţi pentru completarea electronică a declaraţiei epidemiologice de intrare în ţară sunt următorii:

1. Accesaţi adresa https://chestionar.stsisp.ro folosind datele mobile/conexiunea la internet sau folosiţi reţeaua WiFi Otopeni Airport, disponibilă în Terminalul Sosiri;

2. Completaţi datele solicitate de aplicaţie şi validaţi, apoi trimiteţi formularul;

3. Este important să menţionaţi adresa de izolare sau să marcaţi adresa de izolare cu adresa de domiciliu;

4. Veţi primi un cod QR pe telefonul înregistrat în aplicaţie;

5. Tipăriţi declaraţia sau scanaţi codul QR la ghişeul amplasat în acest scop pe fluxul sosiri şi ridicaţi declaraţia de acolo;

6. Prezentaţi-vă la ghişeele DSP din aeroport.

Liber la vacanţe în Dubai

Totodată, Comitetul Suprem pentru Managementul Crizei și Dezastrelor a declarat că a luat decizia de a permite resortisanților străini, care dețin vize de rezidență emise în Dubai, să se întoarcă la Dubai, începând de luni, 22 iunie.

De asemenea, va permite cetățenilor și rezidenților să călătorească în orice țară străină începând de marți, 23 iunie, cu condiția ca țările de destinație să fie de acord să-i primească. Evident, aceștia ar trebui să respecte măsurile de precauție impuse de țările vizitate. Comitetul a decis, de asemenea, ca Emiratele Arabe Unite să primească turiști începând cu 7 iulie 2020. Noile decizii sunt susținute de protocoale și măsuri de prevenție menite să protejeze sănătatea și bunăstarea tuturor pasagerilor care călătoresc în sau din aeroporturile din Dubai.

Citeşte şi BILANŢ CORONAVIRUS ROMÂNIA 22 IUNIE. Aproape 250 de noi cazuri la doar 4.000 de teste. Alţi 11 pacienţi au murit

Ca să poată călători în Emiratele Arabe Unite, inclusiv Dubai, turistul este obligat să prezinte un certificat negativ COVID-19 sau, dacă nu are acest certificat, să facă testul pe aeroporturile din Dubai. Cazurile confirmate pozitiv COVID-19 vor fi izolate timp de 14 zile. Asigurarea de sănătate, testul COVID-19 și formularul de declarație de sănătate completat sunt obligatorii pentru turiștii care vizitează Dubai, scrie airlinestravel.ro.

Compania aeriană are dreptul să refuze îmbarcarea pe aeroportul de plecare dacă există suspiciuni și simtome de COVID-19. Dacă un călător este suspectat că are simptome COVID-19, aeroporturile din Dubai au dreptul de a-l re-testa pentru a se asigura că nu are virusul.