Sebastian Ghiţă, detalii incredibile despre plângerea care a dus la inculparea Laurei Codruţa Kovesi VIDEO

UPDATE: "Confirm audierea în cazul Kovesi, dar nu pot oferi prea multe detalii pentru că nu vreau să interferez cu ancheta care este în desfăşurare. Mă bucur că tot mai multe persoane confirmă spusele mele, sper să o facă şi în faţa procurorilor. Eu nu o acuz pe dna Kovesi, nu vreau să îi fac rău, nu eu sunt acuzatorul".

Întrebat de Victor Ciutacu dacă proba depusă este poza arătată lui Ion Cristoiu în cadrul unui interviu din Serbia, Sebastian Ghiţă a declarat: "Şi aceea. Sunt mult mai multe probe importante, este normal pentru orice om să se apere. Am spus tot ce ştiam despre dna Kovesi şi tot ce m-a întrebat dna procuror. Ea a încercat să îmi închidă gura pentru că știam ce a făcut în tinerețe. Ea mi-a făcut dosare cu probe false, toate au denunțători falși. Mi-am dat seama că a încercat să mă închidă pentru că știam două lucruri: cea cu cucuveaua mov și cu avionul din Jakarta. Asta am spus la audieri. Doamna procuror știe și mai multe lucruri decât știu eu că s-a întâmplat.”, a spus Sebastian Ghiță.

"Sunt chestiuni grave în dosar, nu e deasupra legii. Sunt multe probe și lucruri mult mai grave decât vă închipuiți. Am depus toate probele pe care le aveam. Am spus tot ce știam despre Kovesi. Confirm audierea, dar vreau să spun că o să fac tot efortul să nu dezvălui nimic din ancheta doamnei procuror. Da, am depus proba video cu doamna Kovesi la mine în cramă. Doamna Kovesi are o problemă, nu sunt de acord că trebuie să își dovedească nevinovăția. Eu nu o acuz, nici nu vreau să îi fac rău. Eu am încercat să spun niște lucrui. Eu nu sunt acuzatorul, ea greșește când mă acuză. Ea trebuia să respecte justiția și oamenii. Trebuia să spună ce a făcut cu adjunctul său, cum a fost cu avionul cu Nicolae Popa. Ea poate să spună lucrurile, iar procurorii vor decide dacă îi fac dosar penal și dacă o trimit în fața judecătorilor", a mai spus Sebastian Ghiţă.

Sebastian Ghiţă a susţinut că, în opinia sa, Laura Codruţa Kovesi va pleca din ţară: "Sper să nu ceară azil politic în Serbia!"

"Dacă nu prinde postul (n.r. de procuror-șef al Parchetului European), are o mare problemă în România. Pe vremea lui Kovesi, s-au furat miliarde. Ea era stăpâna, șefa. În vremea ei România a fost furată cum nu s-a furat nici pe vremea hitleriștilor. Eu nu știu cum au furat la ANRP, la medicamente, câte un miliard pe ani? Nu știu cum s-a furat la autostrăzi, la energie? Nu știu cum l-au băgat în pușcărie pe Șereș (n.r. fost ministru al Economiei) ca să fure la energie? S-a furat cu știința și cu complicitatea ei. S-au furat câte 5 miliarde de euro pe an în ultimii 10 ani. O să încep să fac niște dezvăluiri despre cum s-a furat România.”, a declarat Sebastian Ghiță, în exclusivitate la România TV.





Procurorul Adina Florea a declarat, în privinţa anchetei care o vizează pe Laura Codruţa Kovesi, că stadiul cercetărilor nu are legătură cu activitatea personală a fostei şefe DNA, subliniind totodată că este vorba despre un dosar deschis în 2018, după o sesizare a lui Sebastian Ghiţă.

„Este o anchetă în derulare în care s-a dispus efectuarea urmăririi penale faţă de una dintre persoanele din dosar. Nu este vorba despre nicio legătură între activitatea personală a unora dintre persoanele cercetate şi stadiul anchetei. Stadiul urmăririi penale de la acest moment a impus începerea urmăririi penale. (...) Aceste întrebări ale dumneavoastră par să fie presiuni care se fac cu privire la o anchetă în curs de desfăşurare.