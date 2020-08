Traian Băsescu: "Interlopii trebuie ţinuţi cu botul pe labe. Răzbunarea pentru Pian va fi crâncenă"

Fostul presedinte Traian Basescu a declarat ca institutiile statului au ajuns sa aiba o atitudine defensiva in raport cu retelele de crima organizata, or acest lucru trebuie sa se schimbe, altfel vom ajunge sa ne fie frica sa iesim pe strada. E nevoie ca structurile Ministerului de Interne trebuie sa fie mai implicate in destructurarea gruparilor, iar SRI trebuie sa revina la supravegherea acestora.

"Asta inseamna ca statul trebuie sa se ranforseze foarte rapid pe zona asta. DGIPI era o structura care era infiltrata peste tot. Dupa protocoale, SRI s-a retras din supravegherea gruparilor de crima organizata", a declarat Traian Basescu.

Fostul presedinte a mai remarcat faptul ca acum institutiile statului sunt in defensiva in raport cu aceste retele de crima organizata, in loc sa fie in ofensiva.

”Problema nu este rezolvată între clanul Duduianu și cel care i-a luat viața lui Emi Pian. Să nu credeți în ceea ce se spune că: ”ok, nu avem pretenții, să-i fie de bine”. Răzbunarea pentru Pian va fi crâncenă, dar la un moment pe care îl vor considera potrivit. Acum stau toate instituțiile cu ochii pe ei. Marea problemă aici o avem, incapacitatea de a informa structurile de prevenire a bătăliilor, pe de o parte, dar nu atât prevenirea lor. Aceste bătălii ies de la ceva. De la bani datorați, de la intrarea pe teritoriul celuilalt, de la acapararea unor dame pe care să le exporte prin Europa, de la lucrurile astea intervin bătăile între ei și toate cele. Cămătăria fiind și ea unul dintre motivele de omor între clanurile mafiote și chiar dacă mă mai amendează o dată CNA-ul, o să spun, clanurile țigănești, din acest punct de vedere, nu au limite. Din punct de vedere al răzbunării. Sunt iuți la mânie, pun mâna pe cuțit imediat și ăștia suntem”, a declarat Traian Băsescu.