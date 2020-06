Victor Ponta: Măsuri aberante, absurde, care au distrus sectoare întregi. Ce spune de scandalul Unifarm

Victor Ponta reacţionează la ştirea potrivit căreia România a urcat pe locul 3 în Europa ca număr de infectări la suta de mii de locuitori. Fostul premier acuză Guvernul că a gestionat neprofesionist situaţia pandemiei, pe lângă faptul că şi situaţia economică este dificilă. "Cifrele sunt adevarate sau prezentate 'cum trebuie' in functie de interesul politic de moment al celor aflati la Putere?", întreabă liderul Pro România.

"Am sustinut si sustin in continuare ca masurile si restrictiile impuse de Guvernul Orban au fost aberante, discriminatorii, ilogice, neprofesioniste si politicianiste - si iata ca rezultatele arata ca am avut dreptate ! Tot ce au facut cei de la Puterea ne-a dus direct in topul infectarilor - dar si in topul distrugerii economice si al abuzurilor fata de proprii cetateni! Am votat impotriva "masurilor salvatoare" si am avut dreptate ca nu vom fi "salvati" in acest fel!

Victor Ponta reacţionează la informaţia că în 2012, când era premier şi ministru interimar al Sănătăţii, a semnat pentru numirea lui Ionel Eugen Adrian la Unifarm. Pe documente apare semnătura lui Raed Arafat, care a semnat în locul lui Victor Ponta. Liderul Pro România susţine însă că este irelevant cine l-a numit în Consiliul de Administraţie al Unifarm pe Ionel Adrian, din moment ce directorul este ales ulterior de Consiliul de Administraţie.

"E o prostie și o manipulare. Normal că nu am semnat. Eu delegasem toate atribuțiile către Raed Arafat, dar Ministrul Sănătății (2012 Arafat - în 2016 Voiculescu) nu numesc direct la Unifarm, ci doar numesc Consiliul de Administrație. Oricum, ce treabă şi ce vină au cei care au semnat în 2012 / 2016 (Arafat și Voiculescu) cu faptul că în 2020 acest director lucra direct cu Orban și Tătaru a luat șpagă? E o prosteală totală", a declarat Victor Ponta.