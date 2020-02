Victor Ponta, preşedinte Pro România: "Au dat jos proştii şi amantele celor din PSD şi şi-au pus proştii şi amantele cei din PNL"

Victor Ponta a anunţat că nu va vota un nou guvern PNL, dar că va participa la consultările cu preşedintele Iohannis. "Sigur, am fost invitat şi voi participa. E normal să ai dialog, pentru că suntem cu apa deasupra nasului. Nu numai cu coronavirus, dar cu totul", a spus Ponta.

Preşedintele Pro România s-a arătat sceptic în ce priveşte faptul că în ţara noastră nu există cazuri de infectare cu coronavirus.

"Numai noi nu avem, ori e un loc special cu adevărat, ori nu facem teste. Cum un italian în România nu are boala, iar când aterizează în Italia are? Tot ce înseamnă consumabile, e produs în China, avem multe firme româneşti care fac import-export cu China. Panica e normal sa se intinda. Panica se raspandeste mai repede decat corona si are ca tratament doar increderea. Să iasă cineva serios la televizor, să ne zică ce să facem, să ne spălăm pe mâini, iar lumea să aibă încredere în el. Păi a zis domnul ăsta, Costache, când s-a mai oprit el din numărat bani, că are 5000 de locuri de carantină. Păi nici Italia nu are atâtea.", apreciază fostul premier.

Referitor la faptul că nu mai poate vota un nou guvern PNL, Victor Ponta a spus că a declarat public încă din 23 octombrie 2019 că nu vede capabil de guvernare un cabinet Orban.

"Ce am rezolvat în astea trei luni? Au dat jos proştii şi amantele celor din PSD şi şi-au pus proştii şi amantele cei din PNL. A zis domnul ăsta, Costache, când s-a mai oprit el din numărat bani, că are 5000 de locuri de carantină. Păi nici Italia nu are atâtea", a conchis Ponta.