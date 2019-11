Viorica Dăncilă: Nu cred că dl Iohannis a purtat cască în ureche. Dar am văzut aceeaşi ştire şi despre mine

UPDATE Viorica Dăncilă, declaraţii:

L-am văzut cu toţii pe Rareş Bogdan ameninţându-mă cu procurorii.

Ne îndreptăm spre un monopol de putere, pe care îl vrea K Iohannis, care vrea să conducă şi guvernul, şi parlamentul.

La 30 de ani de la căderea comunismului vedem un preşedinte dictator.

Eu nu am o problemă de a discuta cu procurorii, nu am nimic de ascuns.

Dar modul în care se acţionează nu este de acceptat de către români.

Îi cer dlui Iohannis să dea explicaţii de ce dl Rareş Bogdan are informaţii despre ce vor să facă procurorii.

Aceste lucruri trebuiesă ne îngrijoreze.

Avem un preşedinte dictator, care îşi trimite mesagerii să-i ameninţe pe contracandidaţi.

Candidatul Iohannis trebuie să vină în faţa românilor cu explicaţii.

Despre deficit bugetar:

Noi am calculat că vom guverna până la sfârşitul anului şi că ne vom încadra în deficit.

Când am preluat guvernarea, am găsit deficit la fondul de pensii, pe care l-am redus.

În 2018 am redus datoria externă a României.

Ne-am încadrat în ţinta de deficit, am crescut pensii şi salarii, ne-am încadrat în ţintele europene. De ce acum avem două bugete?

Dl Orban se văita de greaua moştenire, în timp ce dl Cîţu promite creşteri de salarii.

Despre Adina Vălean:

Îi urez mult succes.

N-o să atac un român în afara ţării.

Despre casca preşedintelui:

Nu cred că dl Iohannis a purtat cască în ureche.

Dar am văzut aceeaşi ştire şi despre mine, că am purtat cască.

Dna Firea a preluat din spaţiul public, dar apoi a şters postarea.

Preşedintele m-a jignit de foarte multe ori.

Despre cele 4 case ale Vioricăi Dăncilă:

Totul se poate justifica. Am fost 9 ani europarlamentar.

Casa de la Braşov nu este gata nici acum.

Pot să le justific foarte bine, două primite de la părinţi.

Dar nu am avut "ghinionul" să iau 6 case prin meditaţii.

Despre raportul 10 august:

Raportul fusese desecretizat 90% de pe timpul lui Mihai Fifor.

Azi am văzut că şi actualul ministru spune că a fost desecretizat restulde 10%, dar nu poate fi făcut public.

Nici la noi nu a putut fi făcut public din cauza anchetei. Este aceeaşi situaţie.

DIICOT are acces la dosar, avea acces şi înainte.

Despre Ana Birchall:

Nu am ce să comentez. Ana Birchall să spună la ce face referire.

Dar văd că Ana Birchall se poartă de parcă este în staff-ul de campanie al lui Klaus Iohannis.

Despre Klaus Iohannis:

Avem un preşedinte care vrea să ne întoarcă în comunism.

5 ani principalul obiectiv a fost să dărâme un guvern.

Obiectivele lui trebuia să fie spaţiul Schengen, relaţiile externe.

Obiectivele mele au fost relaţia cu oamenii, creşterea salariilor şi pensiilor, scăderea TVA. Asta înseamna responsabilitate.

K Iohannis are un discurs extremist.

Despre turul II:

Eu vreau o dezbatere aplicată, în care româii să evalueze ce a făcut preşedintele, ce a făcut fostul premier.

L-aş întreba despre faptul că a jurat cu mâna pe Constituţie şi a călcat Constituţia în picioare.

L-aş întreba de ce îi urăşte români? De ce vorbeşte de corupţie, când el are dosare de corupţie? De ce nu înţelege că trebuie să fie preşedintele tuturor, nu numai al celor care l-au votat.

În dosarul 10 august nu este nimic care să-mi poată pune probleme.

Îmi doresc ca dosarul să fie elucidat cât mai repede.

Cei care au greşit trebuie să plătească.

Dar e complet incorect să dai vina pe o instituţie întreagă, cum a făcut K Iohannis.

Nu am ce să le spun anchetatorilor despre 10 august. Eram în concediu, când preşedintele a contestat concediul al CCR.

Despre ceasul de lux:

Nu o s-o vedeţi pe V Dăncilă încălcând legea.

Nu am trecut acel ceas în declaraţia de avere pentru nu depăşeşte suma ca să fie trecut în declaraţia de avere (5.000 euro - n.r.).

Acest subiect vrea să deturneze atenţiadela dezbaterea pe care K Iohannis o evită.

RomaniaTV.net va transmite în direct declaraţia preşedintelui PSD.

Viorica Dăncilă a răspuns miercuri seară la atacurile lui Klaus Iohannis, care a explicat într-o conferinţă de presă de ce nu va face o dezbatere cu candidatul PSD.

"Klaus Iohannis a prins glas. Am văzut un dispreţ total pentru democraţie şi români. Am vazut un presedinte de tara a carei singura realizare este ca a dat jos un guvern legitim prin vot. Vedem cum incearca sa negocieze cu noi toti pentru definitia democratiei. Pentru o tara intreaga este normal corect si democratic sa existe o dezbatere directa de idei. In 2014 iohannis ne spunea ca o dezbatere este absolut necesara. La aceste alegeri ne spune in fata ca romanii nu mai merita o astfel de dezbatere.

Realitatea este că o astfel de dezbatere ar demonta toată propaganda şi atacurile mizerabile din ultimii ani la adresa mea şi PSD. Probabil de aici acest refuz pe care s-a tot chinuit să-l explice în mod ridicol şi cu non-argumente. Sunt un om răbdător, încă îl aştept pe domnul Iohannis să găsească curajul de a accepta invitaţia mea. După guvernul său, comisarul său şi parlametul său vrea şi dezbaterea sa. Eventual la sediul PNL. Nu, eu îmi doresc ca domnul Iohannis să vină la o dezbatere în faţa românilor, nu să ţină un monolog. Duminica aceasta am primit de la TVR o invitaţie pe care eu am acceptat-o", a spus Viorica Dăncilă, care i-a transmis preşedibtelui şi temele de dezbatere.