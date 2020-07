Liviu Dragnea ameninţă: "N-am spus aproape nimic! Ce vor face când voi spune totul?"

"A fost retras de la muncă, atât de repede au fost desfășurate cercetările încât deja au decis să îl retragă de tot de la muncă. Eu am vorbit cu domnul Dragnea în această dimineață, m-a sunat și m-a întrebat câte episoade vrem să mai dăm, pentru că sunt presiuni foarte mari asupra lui, dar și asupra celorlalți deținuți. În urma discuției cu domnul Dragnea, am vorbit și cu redactorul șef, iar decizia a fost să condensăm întreg materialul.

Din ce am vorbit cu dumnealui, el se întreba: dacă acum, când am ieșit și n-am spus aproape nimic, ce vor face atunci când voi ieși și voi spune totul!", a spus Anca Alexandrescu, transmițând mesajul lui Liviu Dragnea.

Dragnea, despre mişcările din PSD: Este o expresie pe aici pe unde sunt eu: bahaus, adică agitație foarte mare, toți se ceartă cu toţi

Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, susține că el a fost condamnat de un complet format nelegal, acest lucru fiind dovedit de către deciziile ulterioare ale Curții Constituționale.

"Dacă ți-aș spune multe dintre discuțiile de aici: oamenii spun așa. Să zicem că acele 2 angajate n-au venit la muncă pentru că le-a spus omul ăsta să nu vină la muncă, asta nu era de condamnat, dar cum să vi cu o condamnare pe o declarație a unei doamne, care din câte am înțeles își smulge părul din cap pe la Târgșor pentru că a fost păcălită de DNA. Nu și-a dat seama că nu poate să mă bage pe mine fără să intre și ea (...) Sunt într-o situație acum, în care am fost condamnat de 2 complete nelegale. La "Dosarul referendumul" am fost condamnat de un complet declarat nelegal de către CCR, iar pe acest dosar

Domnul Lăzăroiu a spus-o clar, pentru că este un om cu curaj. A spus că au fost presiuni să se amâne decizia CCR pentru declararea ilegală a completelor, iar la ICCJ să se grăbească condamnarea mea. Cum puteți spune că nu există statul paralel? Vă dați seama ce putere au acești oameni, dacă au pus astfel de presiuni asupra a două instituții atât de puternice?", a spus Liviu Dragnea, la Realitatea Plus.