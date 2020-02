Liviu Dragnea mergea la pescuit cu elicopterul pe insula Belina. "Prima oară când am aterizat acolo erau bălării"

Constantin Apăvăloaie, pilot de elicopter şi administratorul firmei Cobrex SRL, a fost audiat ca martor în Dosarul Belina, în care Sevil Shhaideh şi Ionuţ Gâdea (fost şef al CJ Teleorman), precum şi alţi inculpaţi, au fost trimişi în judecată în legătură cu modalitatea frauduloasă în care Insula Belina şi Braţul Pavel au fost trecute din proprietatea publică a statului în cea privată a Consiliului Judeţean Teleorman, apoi au fost preluate de Tel Drum.

Martorul Constantin Apăvăloaie a declarat în faţa instanţei că l-a dus pe Liviu Dragnea de câteva ori cu elicopterul pe Insula Belina.

"Am fost o dată sau de două ori cu elicopterul în zona Braţului Pavel. Am dus şi am luat pasageri de acolo. De fiecare dată era vorba de domnul Dragnea. El era solicitantul curselor. Transporturile erau asigurate si de Bucur Victor. Nu ştiu de câte ori l-a dus colegul meu. Efectuam zborurile şi aterizam pe insula denumită Belina. După ce aterizam, plecam, el (n.r. – Dragnea) rămânea acolo. Uneori a existat si situaţia de a îl lua sau alta când rămânea acolo si se deplasa singur", a declarat Constantin Apăvăloaie.

Întrebat unde anume ateriza cu elicopterul pe Insula Belina, Apăvăloaie a declarat că "prima oară când am aterizat era un câmp".

"Cred ca e vorba de 2014-2015. Prima oara am fost cu nişte clienţi. Am aterizat acolo singur fără a transporta pe cineva. Erau bălării la acea vreme şi am spus cuiva de acolo că nu mai aterizez. În urma unui alt transport al domnului Dragnea când am aterizat pe insulă i-am spus sa fie degajat terenul altfel nu mai aterizez în zona aia. După această cerere am fost pe insulă tot cu domnul Dragnea. Atunci am găsit o platformă în construcţie. Era beton pe cativa metri pătraţi. Pe aia am aterizat în siguranţă", a relatat martorul.