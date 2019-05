Liviu Dragnea: M-a mâhnit că oameni răi, începând cu Iohannis şi terminând cu bătăuşii lui, vor să pună o piatră grea peste adevăr

"Cel mai mult m-a mâhnit faptul că nişte oameni răi, ca să fiu elegant, la cel mai înalt nivel, începând cu Iohannis şi terminând cu bătăuşii lui - pe care i-a trimis peste tot în ţară după candidaţii noştri şi după noi când aveam mitinguri şi întâlniri să timoreze, să intimideze membrii PSD, oamenii care au de gând să voteze cu PSD -, pentru că nu au alt argument. Au vrut şi vor în continuare să introducă în România politica bâtei, politica pietrei, politica bolovanului, vor să ascundă în continuare adevărul, vor să pună o piatră grea peste adevăr şi România să fie condusă prin minciună, prin violenţă, prin instituţii care nu au dreptul să facă anumite lucruri. Toată această gălăgie, acest zgomot infernal a fost inventat să acopere un sunet care creşte bine şi înseamnă sunetul creşterii economice, un sunet plăcut pentru orice ureche. (...) M-am gândit la faptul că Iohannis şi cei care îl susţin nu au reuşit în al doisprezecelea ceas să găsească o fărâmă de românism, o fărâmă de suflet, de empatie pentru români, numai cu jigniri, cu ameninţări. El este cel care a iniţiat din 2017 această campanie, această industrie a urii pe care a generat-o şi a alimentat-o", a afirmat Dragnea, la România TV.

El a adăugat că este şi mulţumit de campania pe care a făcut-o PSD, susţinând că aceasta a fost o campanie "bazată pe dialog şi pe comunicare corectă, sănătoasă".

"Campania noastră electorală a fost o campanie bazată pe dialog şi pe comunicare corectă, sănătoasă şi decentă. Dacă sunt mulţumit de ceva, sunt mulţumit că am reuşit, împreună cu colegii mei, ca de când am preluat conducerea acestui partid să impunem PSD o politică decentă, de construcţie, de respect faţă de cetăţeni. Le-am cerut colegilor mei în această campanie să nu cedeze şi să nu se lase păcăliţi de niciun fel de provocare, fiindcă dorinţa celorlalţi a fost să intrăm în scandal, să facem concurs de înjurături, să răspundem la violenţă cu violenţă. Noi ne-am concentrat pe a încerca să recuperăm o greşeală pe care am făcut-o de doi ani de zile: nu am comunicat aşa cum trebuia în mod sistematic, consecvent tot ce a făcut acest partid pentru cetăţeni în doi ani şi jumătate de guvernare", a mai spus Dragnea.