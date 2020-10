Liviu Pleşoianu: "Domnul Ciolacu este un academician SRI"

"Când am intrat eu în 2016 în PSD din păcate nu mai are legătură cu cel din 2020. Cel din 2020 e exact opusul celui din 2016. Pentru mine e cu neputință cum un om care cere votul oamenilor este capabil să-și schimbe discursul și principiile pe care a afirmat că le-a crezut de pe o zi pe alta. A fost o cotitură după alegerile europarlamentare.

Să nu-l aud vreodată pe domnul Marcel Cioacu că se referă la mine cu maxim tupeu ca la cineva care a părăsit barca, cum îl aud mai nou, în condițiile în care am avut nenumărate motive să plec. Dacă vă uitați la PSD reformat e plin de politicieni care au plecat în alte partide și au revenit. Iar acum sunt bine mersi pe liste și sunt 'acasă'. Vă dau exemplu pe domnul Tudose.

Domnul Ciolacu este un academician SRI... I se potrivește acest termen de academician ca nuca în perete. Doamna care a fost înaintea sa era la nivel de Harvard.

Pe undeva prin primăvara echipa domnului Ciolacu a încercat să mă apropie: dacă doream să-mi fie bine, să fiu la loc călduț, băteam palma cu ei și eram pe loc eligibil. N-am făcut-o! Pentru mine important e să avem niște principii! Asta ne face oameni politici, nu politruci!”, a spus Liviu Pleșoianu.

Șerban Nicolae, candidat la alegerile parlamentare pe listele PER, susține că nu se poate el compara cu Hagi. Explicațiile sale vin după ce a dat ca exemplu înlăturarea sa din PSD.

„Aș vrea să fac și o precizare ca să închid discuția comparației cu Gheorghe Hagi. Eu nu m-am comparat nicio secundă cu marele fotbalist, în viața publică nici nu cred că am avea ce să comparăm. Suntem din două direcții total diferite. Dar am spus că sunt unul din foarte puținii pesediști cărora adversarii politici cereau excluderea din PSD.

Deci cei care-și făceau un titlu de glorie sau un obiectiv politic din distrugerea PSD și cereau ca eu să fiu îndepărtat din propriul partid. În contextul acesta am spus e ca și cum ți-ai îndepărta unul dintre cei mai valoroși componenți la cererea adversarilor. Am dat exemplul cu Hagi dar era valabil în orice altă ipoteză. Am văzut că unii păreriști au înțeles altceva și au spus că mă compar cu Hagi sau îmi explicau mie că Hagi participa la antrenamente", a spus Șerban Nicolae în cadrul unei conferințe de presă.

