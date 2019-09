Liviu Pleşoianu, după ce a renunţat la candidatura la Preşedinţie: Mi s-au oferit pagini de semnături xeroxate

"Ora 4:30 noaptea. ...Am luat bucată cu bucată toate listele cu semnături. Curate, asumate, de la oameni inimoşi, s-au strâns exact 146.328. În ultimele cinci zile, cu o mobilizare fantastică, am primit foarte multe semnături. Tot în ultima clipă, de la anonimi „binevoitori" care au considerat că e un bun moment să mă compromită, a venit diferenţa până la 220.000. Deci, teoretic, în mai puţin de şase ore puteam să-mi depun candidatura. Făcusem programare pentru ora 10:00. Doar că nu sunt genul de om căruia entuziasmul îi întunecă raţiunea... Am verificat împreună cu consilierul meu şi cu câţiva oameni foarte apropiaţi, listă cu listă, semnătură cu semnătură, absolut tot! Şi am constatat că nişte persoane anonime foarte drăguţe tocmai mă „ajutau" pe ultima sută de metri să depun câteva zeci de mii de semnături produse la... un minunat xerox color, afirmă Pleşoianu.

El subliniază că cel mai grav lucru la depunerea listelor cu semnături este ca acestea să fie xeroxate, pentru că, în cazul unei liste normale, cel care semnează jos îşi asumă responsabilitatea penală în cazul în care semnăturile nu sunt autentice, în timp ce, în cazul unor liste xeroxate, responsabilitatea îi revine celui care le depune,

Un alt aspirant la funcţia de preşedinte, Andrei Stoican, anunţă şi el că nu are numărul necesar de semnpturi pentru a se înscrie în cursă şi că i s-au oferit liste de semnături de pe "piaţa neagră".

"Nu-mi voi depune candidatura. Nu vreau să intru în competiţia prezidenţială printr-o fraudă. Am reuşit să strâng 172.893 de semnături. Astăzi, până la ora 24, mai aştept din Suceava, Maramureş şi Teleorman încă aproximativ 5.500. Evident, nu sunt suficiente. Dar sunt semnături ASUMATE. Eu sunt mândru de ele şi pentru asta le mulţumesc tuturor celor care s-au implicat şi au crezut în mine. Înţeleg frustrarea lor. Dar - din respect pentru mine şi pentru ei – am refuzat să accept ofertele de ultimă oră de pe piaţa neagră a semnăturilor", afirmă Andrei Stoican într-o postare pe Facebook.

Candidaturile pot fi depuse până cel mai târziu duminică, la ora 24.00, iar Biroul Electoral Central decide asupra admiterii sau respingerii acestora până cel târziu în 24 septembrie la ora 24.00. Deciziile BEC pot fi contestate, iar până în 26 septembrie sunt soluţionate contestaţiile.

În 27 septembrie, candidaturile rămân definitive.

În 12 octombrie va începe campania electorală, iar în 10 noiembrie este programat primul tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale. Cel de-al doilea tur de scrutin, în care vor intra primii doi candidaţi clasaţi, va avea loc în 24 noiembrie.