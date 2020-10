Localitatea din România unde coronavirul nu a ajuns. Sătenii au auzit de virus de la televizor

Localnicii din Ariniș au auzit de virusul COVID doar de la televizor. În comună au fost luată măsuri încă de la începutul pandemiei, de cânt cetățenii ies din gospodărie doar la nevoie.

”Dacă stați să urmăriți, lumea nu circulă. Merge dimineață la cumpărături, dar nu vedeți într-o oră trei persoane pe drum. Asta-i secretul. Regula numărul 1: ne-au spus de la început că e pandemie, că e stare de urgență, și respectăm!", spune o localnică pentru DIGI24.

În localitate trăiesc aproximativ 1300 de oameni. Cu toate că nu este o comună mare, autoritățile au luat măsuri stricte încă de la începutul pandemiei COVID, iar localnicii sunt prudenți.

”La început am fost sceptic și eu legat de acest virus, dar mi-am dat seama că nu-i glumă. Prin ianuarie-februarie, având și o discuție cu fiica mea care e medic pneuomolog, mi-a dat niște detalii și am priceput că nu ne jucăm cu acest virus. Am început cu măsuri, zic eu, destul de stricte, severe", a declarat primarul localității Ariniș.

Mai mult decât atât, localnicii au renunțat la concedii în această vară, totul pentru binele comunității.

”Au renunțat, au zis: mai bine stăm acasă decât să ne îmbolnăvim noi, îmbolnăvim copiii. Au renunțat, poate că la anul o să avem noroc, scăpăm, și o să meargă atunci", a adăugat primarul Gheorghe Mureșan.