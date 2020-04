Lora şi Ionuţ Ghenu trăiesc un coşmar în Bali: "Izolarea a dus la o epidemie de ţânţari, mai periculoasă decât coronavirusul"

Din cauza izolării, locuitorii din Bali au dus la declanșarea unei noi epidemii de țânțari, care poartă virusul Dengue. Cu toate acestea, Lora și Ghenu rămân optimiști. Așteaptă să se redeschidă compania aeriană și să revină în țară.

”Bali este plin de surprize, plăcute și neplăcute. Din păcate, izolarea oamenilor a dus la o epidemie de țânțari, care poartă virusul Dengue, iar autoritățile încearcă să rezolve și această problemă, deoarece o doamnă doctor ne-a spus că este mai rău să faci dengue decât corona. Să sperăm că totul va fi bine.

S-a spus că nu mai avem bani, dar este o informație scoasă din context. Expresia folosită a fost „ne vom drămui banii”, adică nu vom face cheltuieli ca într-o vacanță, ci ca și cum am locui într-un loc străin, la 10.000 de km distanță de casă, pe timp de pandemie. Trebuie să avem grijă cu banii și să nu ne comportăm ca și cum am fi in vacanță.

E posibil să avem un zbor de întoarcere, la finalul lunii mai, așteptăm zborul pe care practic noi l-am plătit deja, așteptăm să își reînceapă activitatea compania aeriană la care aveam bilete.”, a declarat vedeta pentru Ciao.ro.

Lora, mesaj către mama ei, cu doar câteva luni înainte să moară

Vedeta a făcut o postare pe rețelele de socializare, în care publică un mesaj scris de mama ei, în vara anului trecut, în care îi descrie cu lux de amănunte momentul în care s-a născut și cât de recunoscătoare era, că Dumnezeu le-a adus adus împreună.

Lora a publicat și o imagine, în care apare alături de mama ei, pe când avea doar câțiva anișori. "<<Ca sa respect adevarul istoric, ai fost un bebe destul de linistit, ai inceput sa te agiti dupa 3 noaptea iar cand s-a facut lumina afara ai hotarat sa ma convingi ca vei scoate nasul la soare :)

N-am fost prea agitata, imi frecam spatele ca sa mai atenuez durerea, am fost organizata, am aranjat cu un vecin sa ma duca cu masina la spital, cu bagajelul, totul a fost exact la timp, am trecut si de faza cu sala de travaliu, fara urlete jenante, iar la 10,30 cand ti-am auzit piuitul m-am linistit complet...erau altii in jur care incepusera agitatia:)

Prioritatea imediata era papica, ori eu n-aveam ce sa-ti dau....ai fost alaptata de o alta mamica din salon pana am avut eu lapte...urmatoarea grija a fost numele...alt circ, alta batalie pe care am castigat-o :) cum-necum, mi-au cam iesit treburile asa cum am vrut, si ma gandesc acum ca Dumnezeu m-a ajutat pentru ca am fost rezonabila, n-am cerut imposibilul...si cu siguranta tot Dumnezeu ne-a adus impreuna, suntem un "tot" destinat sa faca bine in viata asta, atat cat se poate si cui merita....sa imprastiem iubire acolo unde e teren fertil, si unde nu mai pot eu, sa fii tu! Putere iti doresc si ganduri bune, protectie divina si ajutor neconditionat de la cei ce te iubesc! Stiu ca vei fi cu siguranta un OM adevarat!" - Mama, 23 iul 2019>>", a scris Lora pe pagina sa de Facebook.