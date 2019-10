Articol publicat in: Economie

LOTERIA BONURILOR FISCALE se schimbă, şanse mai mari de câştig pentru români. Duminică, o nouă extragere

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Un proiect legislativ propune ca la fiecare extragere a Loteriei bonurilor, cele mai multe premii în bani să fie acordate pentru bonurile câștigătoare cu valoare mică, iar cele mai puține - pentru bonurile cu valoare mare. Măsura este pregătită pentru a spori atractivitatea loteriei. LOTERIA BONURILOR FISCALE 20 octombrie 2019. La fiecare extragere lunară sau ocazională a Loteriei bonurilor, se vor extrage două valori diferite de bonuri fiscale câștigătoare, pentru care se vor acorda premii. Maximum 80 din cele maximum 100 de premii ale fiecărei extrageri se vor acorda pentru bonurile fiscale câștigătoare cu valoarea între 1 și 99 de lei. Iar maximum 20 din cele maximum 100 de premii se vor acorda pentru bonurile cu valoarea între 100 și 999 de lei. Așadar, la fiecare extragere, majoritatea premiilor se vor da pentru bonurile câștigătoare care au o valoare între 1 și 99 de lei. Practic, vom avea două valori câștigătoare la fiecare extragere. În prezent, cele maximum 100 de premii de la fiecare extragere se acordă numai pentru o singură valoare câștigătoare de bon între 1 și 999 de lei. Măsura este propusă în condițiile în care șansele probabilistice ca bonurile fiscale de valoare mică să iasă câștigătoare nu sunt actualmente în favoarea participanților. De exemplu, la extragerea lunară din mai 2019, atunci când valoarea câștigătoare a fost de 914 lei, nu s-a înregistrat niciun câștigător. Participarea la Loteria bonurilor nu este condiționată de vreo înscriere sau altă formalitate. Ci trebuie doar păstrate bonurile fiscale cu valori între 1 și 999 de lei, care participă automat la extragerile lunare și ocazionale. Totuși, valoarea trebuie coroborată cu ziua extrasă aferentă perioadei vizate de extragere. Tot ce trebuie să știi dacă te numeri printre câștigători Dacă te afli printre norocoșii posesori ai unui bon câștigător, trebuie să știi că, în eventualitatea în care numărul cererilor de revendicare depășește pragul de 100, instituția condusă de Eugen Teodorovici va organiza o a doua extragere, pentru a determina maxim 100 de bonuri câștigătoare. Rezultatele vor fi date publicității în cel mai scurt timp, atât pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, cât și pe pagina oficială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, timp de 30 de zile de la efectuarea extragerii. În această perioadă, norocoșii câștigători trebuie să depună bonurile fiscale în original, precum și copia actului de identitate, însoțită de o cerere la orice unitate din structura ANAF, pentru a-și putea revendica premiile. Regulamentul loteriei bonurilor fiscale Pentru a putea fi declarat câștigător, un bon fiscal trebuie să îndeplinească o condiție esențială prevăzută de lege: să aibă înscrise elementele obligatorii care să arate că a fost emis cu un aparat de marcat fiscalizat. Totodată, fiecare unitate teritorială a Agenției de Administrare Fiscală la care se depun bonurile câștigătoare în prima etapă de selecție, are obligația de a elibera o copie cu mențiunea „conform cu originalul”, iar acestea vor primi ulterior un număr unic de înregistrare. loading...

