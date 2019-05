LOTO. Au câştigat MARELE PREMIU, se pregăteau să plece în Las Vegas şi Caraibe, dar au făcut o greşeală uriaşă

Mark Goodram (36 de ani) şi Jon-Ross Watson (31) sunt ambii şomeri şi nu au conturi bancare. Ei au cumpărat un talon de răzuit de la loteria Camelot şi au descoperit că au câştigat 4 milioane de lore. Au început deja să sărbătorească. Au cheluit ce bani aveau pe băuturi scumpe timp de o săptămână. Au dat apoi şi declaraţii în presă, anunţând ce planuri au. "Merg s-o văd pe Regină. E grozav. Meritam şi eu puţin noroc. Ne-am aranjat pe viaţă. Abia aştept să cheltuiesc tot. O să cumpăr proprietăţi de lux şi voi avea grijă de mine”, a spus unul dintre bărbaţi.

"Plec într-o croazieră în Caraibe, apoi la Las Vegas. Am nevoie de un paşaport mai întâi. Câştigul este incredibil, dar merităm banii”, a fost reacţia celuilalt câştigător. Bucuria lor a fost însă de scurtă durată.

Când compania care operează loteria a cerut un cont bancar în care să vireze câştigul, au aflat cu mirare că niciunul dintre bărbaţi nu are aşa ceva. Le-au fost trezite suspiciunile, având în vedere că talonul fusese cumpărat cu un card. Cei doi nu vor să recunoască însă că au furat un card de debit. Ei le-au spus operatorilor că talonul a fost cumpărat de prietenul lor „John”, însă nu au vrut să îi zică şi numele de familie sau cum se poate lua legătura cu el. „Şefii de la Camelot îşi bat joc de noi, probabil pentru că ştiu că am avut un trecut mai înflăcărat şi am fost în puşcărie”, a spus Mark Goodram. El a primit 22 de condamnări pentru 45 de infracţiuni.