LOTO, LOTO 6 DIN 49 27 IUNIE 2019, REZULTATE LOTO 27 iunie, numere loto 27.06.2019

LOTO, LOTO 6 DIN 49 27 IUNIE 2019. Report uriaș la Joker, Loto 6/49 și Noroc! Loteria Română organizează azi noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

REZULTATE LOTO 27 IUNIE 2019:

Loto 6/49:

Joker:

Loto 5/40:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Noroc:

Report Loto din 49 azi - La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 2,36 milioane lei(aproximativ 500.000 euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,64 milioane lei (peste 559.000 euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49 27 IUNIE 2019: La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 11,24 milioane lei (peste 2,38 milioane euro), iar la categoria a II-a, la același joc, reportul este de peste 292.000 lei (aproximativ 62.000 euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 292.000 lei (aproximativ 62.000 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 71.000 lei (peste 15.000 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 358.000 lei (aproximativ 76.000 euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 23 IUNIE 2019. Duminică, 23 iunie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 20 iunie 2019, Loteria Romana a acordat 11.637 castiguri, in valoare totala de 576.013,86 lei.

REZULTATE LOTO 20 IUNIE 2019:

Loto 6/49: 5, 1, 11, 45, 36, 8

Joker: 11, 21, 12, 2, 3 / 19

Loto 5/40: 4, 26, 32, 15, 39, 19

Noroc Plus: 6 0 3 2 3 3

Super Noroc: 8 3 6 1 5 7

Noroc: 6 4 6 5 9 0 3

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 20 IUNIE 2019. Joi, 20 iunie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 16 iunie 2019, Loteria Romana a acordat 17.825 de castiguri, in valoare totala de 1.115.984,03 lei.

REZULTATE LOTO 20 IUNIE 2019:

Loto 6/49: 14, 48, 32, 11, 35, 13

Joker: 3 / 37, 40, 44, 42, 28

Loto 5/40: 39, 20, 1, 29, 33, 8

Noroc Plus: 652743

Super Noroc: 971314

Noroc: 7157179

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,74 milioane lei (peste 368.500 euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,54 milioane lei (aproximativ 538.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 10,9 milioane lei (peste 2,3 milioane euro), in timp ce la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de aproximativ 260.000 lei (aproximativ 55.000 euro).

La Super Noroc, reportul categoriei I este de aproximativ 352.000 lei (peste 74.000 euro).

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

La extragerea Loto 5/40 de duminica, 16 iunie 2019, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 127.864,20 lei. Biletul a fost jucat la agentia 35-007 din Timisoara, judetul Timis si a fost completat cu patru variante simple la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 16 iunie 2019. Numere câștigătoare loto 6 din 49 din 16 iunie 2019. Duminică, 16iunie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Rezultate Loto 6/49. Numere câștigătoare din 16 iunie 2019

Loto 6/49: 22, 42, 41, 30, 34, 8

Joker: 12 - 10, 27, 4, 37, 36

Loto 5 din 40: 37, 4, 22, 11, 31, 9

Noroc: 7699953

Super Noroc: 908223

Noroc Plus: 325175

Reportul la categoria I a jocului Joker depăşeşte 10,7 milioane lei (peste 2,26 milioane euro), în timp ce la Noroc este în joc o sumă de aproximativ 2,5 milioane de lei (aproximativ 529.000 de euro), informează Loteria Română.



Jocul Loto 6/49 are pentru tragerea de duminică un report de 1,28 milioane de lei (aproximativ 273.000 euro).



De asemenea, la Joker, categoria II-a, reportul este de peste 175.000 de lei (37.000 de euro), iar la Noroc Plus, categoria I, se înregistrează peste 240.700 de lei (aproximativ 51.000 de euro).



La Loto 5/40, la categoria I, este în joc o sumă de peste 82.000 lei, iar la Super Noroc, la categoria I, reportul depăşeşte 348.000 de lei (peste 73.600 de euro).



Potrivit Loteriei Române, la tragerea Loto 5/40 de joi, 13 iunie 2019, s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 168.663,60 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenţie din Drăgăşani, judeţul Vâlcea şi a fost completat cu patru variante simple la Loto 5/40 şi o variantă la Super Noroc.



Duminică, 16 iunie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce joi, 13 iunie, Loteria Română a acordat 14.541 de câştiguri în valoare totală de 748.227,43 lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. Rezultate loto 9 iunie 2019, numere loto 09.06.2019. La categoria I a jocului Loto 6/49 se inregistreaza un report in valoare de peste 656.000 lei (aproximativ 140.000 de euro) iar La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,4 milioane lei (peste 510.000 de euro).

LOTO 9 iunie 2019. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 10,36 milioane lei (aproximativ 2,2 milioane euro) iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 101.600 de lei (peste 21.500 de euro). Pentru jocul Noroc Plus, reportul categoriei I este in valoare de peste 208.700 lei (peste 44.000 de euro).

LOTO 9 iunie 2019. La Loto 5/40, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 127.000 de lei (peste 27.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 341.500 lei (peste 72.000 euro).

Numere câștigătoare de duminică, 9 iunie, 2019:

Loto 6/49: 25, 30, 2, 49, 15, 31

Joker: 2 / 34, 11, 21, 40, 43

Loto 5 din 40: 24, 11, 6, 33, 29, 27

Noroc: 9390482

Super Noroc: 295915

Noroc Plus: 795650





LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 6 IUNIE 2019. Numerele loto 06.06.2019. Loteria Română organizează azi, 6 iunie, noi trageri Loto 6/49, după ce a acordat câștiguri de 4.529.975,33 lei la tragerile de dumincă, 2 iunie.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 6 IUNIE 2019. Numerele loto 06.06.2019.

Loto 6/49: 40, 24, 37, 2, 11, 12

Loto 5/40: 13, 22, 18, 28, 8, 32

JOKER: 7 / 30, 18, 43, 3, 16

Noroc Plus: 237213

Super Noroc: 166354

Noroc: 9530887





Joi, 6 iunie 2019, au loc noi trageri Loto, suplimentând fondul cu 450.000 lei la categoria I Loto 6/49. La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,41 milioane lei (peste 507.000 euro).

Joi, 6 iunie 2019, au loc noi trageri Loto, suplimentând fondul cu 450.000 lei la categoria I Loto 6/49. La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,41 milioane lei (peste 507.000 euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 10,20 milioane lei (aproximativ 2,15 milioane euro). Pentru jocul Noroc Plus, reportul categoriei I este în valoare de peste 194.000 lei (aproximativ 41.000 euro). La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 121.400 lei (peste 25.500 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 338.300 lei (peste 71.000 euro). Reamintim că duminică, 2 iunie 2019, s-a câștigat premiul de categoria I la Loto 6/49, în valoare de 2.898.134,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția 17-021 din Tecuci, județul Galați și a fost completat cu o singură variantă la Loto 6/49 și cu o variantă la Noroc. La extragerea Noroc de duminică, 2 iunie 2019, s-a câștigat premiul de categoria N-3, în valoare de 669.512,01 lei. Biletul a fost jucat la agenția 03-007 din Pitești, județul Argeș și a fost completat cu o singură variantă simplă la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, prețul biletului fiind de doar 8,50 lei.

La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 19,97 milioane lei (peste 4,3 milioane de euro). In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc. PREMII MARI IN JOC La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 4,71 milioane lei (peste 1 milion de de euro). La Noroc, se inregistreaza un report cumulat in valoare de aprox. 110.000 de lei (peste 23.600 de euro). Ce numere să pui la LOTO dacă ești zodia Scorpion. Norocul nativului Scorpion

La Noroc Plus, se inregistreaza un report cumulat in valoare de aprox. 22.000 de lei. La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 89.000 lei (peste 19.000 de euro) iar la Super Noroc se inregistreaza un report cumulat de aprox. 45.000 de lei (peste 9.600 de euro). Ce numere să pui la LOTO dacă ești zodia Vărsător. Norocul nativului Vărsător

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA !

LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 31 MAI 2018, numere loto 31.05.2018. Reportul categoriei I pentru Loto 6/49 la extragerea programată pe 31 mai depăşeşte 4,46 milioane de lei, în timp ce la Joker se va înregistra cel mai mare report din istoria acestui joc, de aproximativ 19,95 milioane lei (peste 4,3 milioane de euro), a anunţat Loteria Română, într-un comunicat de presă.

Astfel, la categoria I a jocului Joker, în cazul în care s-ar câştiga premiul reportat, acesta ar fi cel mai mare din istoria jocului.

Potrivit sursei citate, la Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 4,46 milioane lei (peste 963.500 de euro), în timp ce la Noroc, categoria N-3, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 89.000 de lei (peste 19.200 de euro).

De asemenea, pentru Loto 5/40, la categoria I, reportul sare de 61.300 lei (peste 13.200 de euro), iar la categoria a II-a se consemnează un report în valoare de aproximativ 50.000 de lei (peste 10.800 de euro). În plus, la Super Noroc, categoria I, reportul este depăşeşte 31.600 lei (circa 6.800 de euro).



Astfel, la categoria I a jocului Joker, în cazul în care s-ar câştiga premiul reportat, acesta ar fi cel mai mare din istoria jocului.



Potrivit sursei citate, la Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 4,46 milioane lei (peste 963.500 de euro), în timp ce la Noroc, categoria N-3, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 89.000 de lei (peste 19.200 de euro).



In primele patru luni ale acestui an, Loteria Romana a acordat 2.428.360 de castiguri in valoare totala de peste 75 milioane de euro

In luna aprilie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 607.296 castiguri in valoare totala de aproximativ 89 milioane de lei (peste 19,1 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 72.792 castiguri, in valoare totala de peste 12,34 milioane lei(peste 2,64 milioane de euro).

Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 793 castiguri, in valoare totala de peste 577.000 de lei (aproximativ 124.000 de euro).

Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat 118.215 castiguri, in valoare totala de peste 5,14 milioane lei (peste 1,1 milioane de euro).

Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 16.589 castiguri in valoare totala de peste 426.500 de lei (peste 91.500 de euro).

Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 637 de castiguri, in valoare totala de peste 378.700 lei (peste 81.300 de euro).

Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat 5.028 de castiguri, in valoare totala de peste 269.300 de lei (peste 57.800 de euro).

Jocul Pronosport

La Pronosport s-au inregistrat 233 de castiguri, in valoare totala de peste 40.000 lei (peste 8.600 de euro).

Jocul Prono-S

La Prono_S s-au inregistrat 15 de castiguri, in valoare totala de peste 22.000 de lei (peste 4.700 de euro).

Jocul Videoloterie

S-au inregistrat 392.994 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 70 milioane lei (aproximativ 15 milioane de euro).



LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 3 IUNIE 2018. Numere Loto 3.06.2018. Potrivit comunicatului www.loto.ro , duminica, 3 iunie, tragerile loto vor fi transmise, în direct, pe TVR1, în cadrul emisiunii 'Lozul cel Mare', începând cu ora 17:50. Duminica au loc primele trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc din această lună, după ce la ultimele trageri loto ale lunii mai, Loteria Română a acordat 15.387 de câştiguri în valoare totală de 883.618,07 lei.

REZULTATE LOTO 3 IUNIE 2019:

Loto 6/49: 1, 11, 47, 22, 36, 46

Joker: 28, 34, 18, 29, 22 / 1

Loto 5/40: 2, 8, 23, 6, 31, 39

Noroc Plus: 2 3 5 1 3 3

Super Noroc: 6 4 1 2 9 4

Noroc: 3 4 1 5 1 8 1

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 19,97 milioane lei (peste 4,3 milioane de euro).

In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

PREMII MARI IN JOC

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 4,71 milioane lei (peste 1 milion de de euro). La Noroc, se inregistreaza un report cumulat in valoare de aprox. 110.000 de lei (peste 23.600 de euro).

La Noroc Plus, se inregistreaza un report cumulat in valoare de aprox. 22.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 89.000 lei (peste 19.000 de euro) iar la Super Noroc se inregistreaza un report cumulat de aprox. 45.000 de lei (peste 9.600 de euro).

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA !

La tragerea Joker de joi, 31 mai, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 85.382,32 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 72-072 din sectorul 2, Bucuresti si a fost completat cu doua variante simple la Joker si o varianta la Noroc Plus.

Informatii utile

LOTO 6/49 si NOROC

La tragerea Loto 6/49 din data de 27.05.2018, incasarile sunt in suma de 2.497.029,60 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 480.198, iar numarul de bilete jucate este de 250.529.

La tragerea Noroc din data de 27.05.2018, incasarile sunt in suma de 266.342,40 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 110.976 iar numarul de bilete jucate este de 85.180.

JOKER si NOROC PLUS

La tragerea Joker din data de 27.05.2018, incasarile sunt in suma de 1.845.032,40 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 512.509 iar numarul de bilete jucate este de 208.837.

La tragerea Noroc Plus din data de 27.05.2018, incasarile sunt in suma de 146.379,60 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 121.983 iar numarul de bilete jucate este de 92.083.

LOTO 5/40 si SUPER NOROC

La tragerea Loto 5/40 din data de 27.05.2018 incasarile sunt in suma de 180.130,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 90.065 iar numarul de bilete jucate este de 35.845.

La tragerea Super Noroc din data de 27.05.2018 incasarile sunt in suma de 22.835,20 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 28.544 iar numarul de bilete jucate este de 19.355.

LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 31 MAI 2018, numere loto 31.05.2018. Reportul categoriei I pentru Loto 6/49 la extragerea programată pe 31 mai depăşeşte 4,46 milioane de lei, în timp ce la Joker se va înregistra cel mai mare report din istoria acestui joc, de aproximativ 19,95 milioane lei (peste 4,3 milioane de euro), a anunţat Loteria Română, într-un comunicat de presă.



Astfel, la categoria I a jocului Joker, în cazul în care s-ar câştiga premiul reportat, acesta ar fi cel mai mare din istoria jocului.



Potrivit sursei citate, la Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 4,46 milioane lei (peste 963.500 de euro), în timp ce la Noroc, categoria N-3, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 89.000 de lei (peste 19.200 de euro).



De asemenea, pentru Loto 5/40, la categoria I, reportul sare de 61.300 lei (peste 13.200 de euro), iar la categoria a II-a se consemnează un report în valoare de aproximativ 50.000 de lei (peste 10.800 de euro). În plus, la Super Noroc, categoria I, reportul este depăşeşte 31.600 lei (circa 6.800 de euro).

REZULTATE LOTO:

Loto 6 din 49: 24 33 19 28 35 4

Joker: 31, 41, 35, 21, 22 / 20

Loto 5 din 40: 11, 10, 17, 32, 18, 15

Noroc: 0 2 9 0 5 9

Super Noroc: 3 9 1 5 2 8

Noroc Plus: 9 5 5 9 3 0

Loto 6 din 49. Cum să câștigi la Loto

Iată câteva sfaturi demne de urmat, dacă doriți să vă creșteți șansele de a câștiga la Loto:

Loto 6 din 49. Cumpără mai multe bilete

Este regula de aur pe care o urmează cei care câștigă frecvent la loterie, și, deși nu iau sume mari, faptul că își achiziționează la multe lozuri nu face altceva decât să le crească semnificativ șansele. Este pur și simplu o chestiune legată de probabilitate. Deși, faptul că plătești pentru atât de multe bilete, pe o perioadă îndelungată, presupune un profit mai mic, totuși nu te lăsa descurajată de astfel de gânduri. Dacă asta presupune să joci la loterie, de ce să te împiedici tocmai de regula de aur, aceea de a cumpăra biletele.

Loto 6 din 49. Nu alege numere consecutive

Conform studiilor, sunt șanse mici să fie extrase numere care să se succeadă. Desigur, totul ține de noroc, așa că mai bine gândește-te la numere cât mai diferite, ca îți crești posibilitatea de câștig. Dacă totuși ai un sentiment bun în legătură cu numerele consecutive, cel mai bine ar fi să nu alegi mai mult de două.

Loto 6 din 49. Nu alege numere din aceeași categorie

Cu cât mai variat, cu atât mai bine pentru norocul tău. Așadar, nu alege numere din aceleași intervale. Probabilitatea să câștigi în astfel de condiții este destul de mică, apreciază experții.

Loto 6 din 49. Nu pune ca numere date de naștere

Majoritatea oamenilor care joacă la loterie pun pe bilete datele de naștere ale lor. Asta înseamnă mult mai multe numere cuprinse până la 31. Asta nu înseamnă că nu poți câștiga la loto, însă există posibilitatea să împarți câștigul cu mult mai mulți oameni.

In primele patru luni ale acestui an, Loteria Romana a acordat 2.428.360 de castiguri in valoare totala de peste 75 milioane de euro

In luna aprilie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 607.296 castiguri in valoare totala de aproximativ 89 milioane de lei (peste 19,1 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 72.792 castiguri, in valoare totala de peste 12,34 milioane lei(peste 2,64 milioane de euro).

Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 793 castiguri, in valoare totala de peste 577.000 de lei (aproximativ 124.000 de euro).

Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat 118.215 castiguri, in valoare totala de peste 5,14 milioane lei (peste 1,1 milioane de euro).

Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 16.589 castiguri in valoare totala de peste 426.500 de lei (peste 91.500 de euro).

Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 637 de castiguri, in valoare totala de peste 378.700 lei (peste 81.300 de euro).

Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat 5.028 de castiguri, in valoare totala de peste 269.300 de lei (peste 57.800 de euro).

Jocul Pronosport

La Pronosport s-au inregistrat 233 de castiguri, in valoare totala de peste 40.000 lei (peste 8.600 de euro).

Jocul Prono-S

La Prono_S s-au inregistrat 15 de castiguri, in valoare totala de peste 22.000 de lei (peste 4.700 de euro).

Jocul Videoloterie

S-au inregistrat 392.994 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 70 milioane lei (aproximativ 15 milioane de euro).