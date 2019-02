LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 10 februarie 2019, numere Loto 10.02.2019. LIVE VIDEO EXTRAGEREA

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 10 februarie 2019. REPORT LA JOKER: 1,2 MILIOANE EURO

TRAGERILE LOTO SE VOR DIFUZA, IN DIRECT, PE ROMANIA TV, IN CADRUL EMISIUNII “ROMANII AU NOROC”, INCEPAND CU ORA 18:15

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 10 februarie 2019

Loto 6/49: Joker: Loto 5 din 40: Noroc: Super Noroc: Noroc Plus:

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9,92 milioane lei (2,1 milioane euro) iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,87 milioane lei (peste 394.500 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 5,47 milioane lei (1,2 milioane euro) iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 136.600 de lei (peste 28.800 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 265.800 de lei (peste 56.000 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 170.200 de lei (aproximativ 36.000 de euro), iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 267.000 de lei (peste 56.300 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 7 FEBRUARIE 2019.

Loto 6/49: 30 26 25 48 32 1 Joker: 1 41 5 2 22 + 6 Loto 5 din 40: 11 20 39 3 34 12 Noroc: 4 2 7 8 5 1 7 Super Noroc: 3 5 7 8 3 7 Noroc Plus: 3 1 2 3 5 2

La Loto 5/40 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 78.300 de lei (17.000 de euro), iar la Super Noroc, la aceeaşi categorie, este în joc un report mai mare de 231.800 lei (aproximativ 52.000 de euro).



Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc vor avea loc joi, după ce la tragerile loto de duminică, 3 februarie 2019, Loteria Română a acordat 17.962 de câştiguri, în valoare totală de 1.154.288,82 lei.



La tragerea Noroc de duminică, la categoria a II-a s-a înregistrat un câştig în valoare de 63.365,58 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenţia 28-005 din Slatina şi a fost completat cu o variantă simplă la Loto 6/49 şi o variantă la Noroc. Tot duminică, un câ ştig semnificativ în valoare de 59.988,69 lei s-a înregistrat pe un bilet de Loto 6/49, jucat la agenţia 38-012 din Drăgăşani, judeţul Vâlcea. Biletul a fost completat cu două scheme reduse cod 26 (49 de variante) şi trei variante la Noroc. Biletul norocos i-a adus posesorului acestuia 3 câştiguri de categoria a II-a, 3 câştiguri de categoria a III-a şi 19 câştiguri de categoria a IV-a.

Loteria Româna a acordat în luna ianuarie la jocurile automatizate pe care le organizează 518.786 câştiguri, în valoare totală de peste 83,34 milioane lei, respectiv 17,53 milioane de euro, informează instituţia într-un comunicat remis AGERPRES.



Astfel, la jocul Loto 6/49 s-au înregistrat 78.465 de câştiguri, în valoare totală de peste 4,35 milioane de lei (peste 916.000 de euro), iar la Noroc au fost 799 de câştiguri, de peste 702.000 de lei (147.700 de euro).



De asemenea, la Jocul Loto 5/40 au fost în ianuarie 546 de câştiguri, în valoare totală de peste 2 milioane de lei (aproximativ 432.000 de euro), la Super Noroc - 4.616 câştiguri, în valoare de peste 79.000 de lei (16.600 de euro), iar la Joker s-au înregistrat 45.858 de câştiguri, în valoare totală de peste 2 milioane de lei (peste 423.000 de euro).



Potrivit Loteriei Române, la Noroc Plus s-au înregistrat 9.875 de câştiguri în valoare totală de peste 444.400 de lei (circa 93.500 de euro), la Pronosport - 33 de câştiguri, în valoare totală de peste 17.000 de lei (3.500 de euro). Jocul Prono-S a consemnat 104 câştiguri, în ianuarie, în valoarea totală de peste 15.700 de lei (peste 3.300 de euro). La jocul Videoloterie s-au înregistrat peste 378.400 de câştiguri, a căror valoare totală a depăşit 73,66 milioane de lei (peste 15,50 milioane de euro).

