LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 19 martie 2020. Anunţ important pentru toţi jucătorii

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 19 martie 2020. La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report in valoare de aproximativ 2,5 milioane lei (peste 517.300 de euro), iar la Noroc un report cumulat în valoare de peste 2,11 milioane lei (peste 439.500 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 19 MARTIE 2020, numere loto 15.03.2020, live pe România TV

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 7 milioane lei (peste 1,46 milioane de euro), iar la Noroc Plus, la aceeaşi categorie, este in joc un report de peste 275.800 de lei (peste 57.200 de euro).



La Loto 5/40, la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 875.400 de lei (peste 181.700 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de aproximativ 109.000 lei (peste 22.600 de euro). La categoria I a jocului Super Noroc se înregistrează un report in valoare de peste 47.600 de lei.



La tragerea Joker de duminică, 15 martie, la categoria a II-a s-a înregistrat un câştig în valoare de peste 63.400 de lei. Biletul norocos a fost jucat la agenţia 39-026 din Adjud, jud. Vrancea si a fost completat cu doua variante simple la Joker şi o variantă la Noroc Plus.C.N. „Loteria Romana” S.A. va informeaza ca, incepand de astazi, 18.03.2020, este suspendata temporar activitatea de comercializare a produselor loteristice, loz, loto, videoloterie si pariuri mutuale, pana la o data ce va fi comunicata ulterior.

Prin urmare, incepand de astazi, agentiile loto sunt inchise.

Pentru cei care au jucat deja pentru tragerile loto de joi, 19.03.2020, facem precizarea ca aceste trageri vor avea loc in conformitate cu regulamentul de joc.

Plata castigurilor se va face exclusiv la agentiile proprii casierie resedinta de judet, lista acestora fiind disponibila pe site la link-ul LISTA AGENTII PLATITOARE . De asemenea, se vor face plati la sediul Punctelor de Lucru Judetene si la nivelul aparatului central , in conformitate cu plafoanele stabilite si comunicate pe site-ul www.loto.ro, la rubrica INFO LOTO – PLATA CASTIGURILOR.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 15 MARTIE 2020, numere loto 15.03.2020, live pe România TV sau aici

Loto 6/49: 35, 36, 32, 40, 23, 4

Joker: 4/ 29, 3, 24, 20, 7

Loto 5/40: 30, 2, 26, 20, 28, 7

Noroc: 9 7 0 5 9 9 2

Super noroc: 2 2 6 0 6 9

Noroc plus: 7 2 5 1 6 8

Informatii utile

LOTO 6/49 si NOROC

La tragerea Loto 6/49 din data de 15.03.2020, incasarile sunt in suma de 2.339.930,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 467.986, iar numarul de bilete jucate este de 232.196.

La tragerea Noroc din data de 15.03.2020, incasarile sunt in suma de 332.121,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 110.707, iar numarul de bilete jucate este de 86.322.

JOKER si NOROC PLUS

La tragerea Joker din data de 15.03.2020, incasarile sunt in suma de 1.121.184,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 280.296, iar numarul de bilete jucate este de 129.162.

La tragerea Noroc Plus din data de 15.03.2020, incasarile sunt in suma de 160.272,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 80.136, iar numarul de bilete jucate este de 62.583.

LOTO 5/40 si SUPER NOROC

La tragerea Loto 5/40 din data de 15.03.2020, incasarile sunt in suma de 309.885,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 103.295, iar numarul de bilete jucate este de 36.488.

La tragerea Super Noroc din data de 15.03.2020, incasarile sunt in suma de 32.176,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 32.176, iar numarul de bilete jucate este de 21.061.