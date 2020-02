LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 20 FEBRUARIE 2020, numere loto 20.02.2020. LIVE extragerea la România TV

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 20 FEBRUARIE 2020, numere loto 20.02.2020. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 5,9 milioane lei (aproximativ 1,25 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,7 milioane lei (peste 358.000 de euro).

Rezultatele Loto de joi 20 februarie 2020 Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc, live pe România TV

Loto 6/49:

Joker:

Loto 5/40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 20 FEBRUARIE 2020, numere loto 20.02.2020.La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 5,5 milioane lei (peste 1,15 milioane de euro), iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report de aproximativ 148.000 de lei (peste 31.000 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 20 FEBRUARIE 2020, numere loto 20.02.2020.La Loto 5/40, la categoria I se inregistreaza un report in valoare de peste 311.500 de lei (peste 65.000 de euro) in timp ce la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 21.300 de lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 20 FEBRUARIE 2020, numere loto 20.02.2020.

La tragerea Noroc de duminica, 16 februarie, la categoria a N+3 s-a inregistrat un castig in valoare de 1.056.965,51 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Bucuresti, sector 3 si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 6/49 si doua variante la Noroc.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 16 FEBRUARIE 2020. Jocul Loto 6/49 este un joc de tip loto, în care numerele dintre care participanții și le aleg pe cele pe care le joacă sunt cuprinse între 1 și 49, o variantă simplă având 6 numere. Principiile de joc pentru acest sistem sunt aceleași ca la celelalte jocuri de tip loto, particularizând la 6 numere din 49. RomaniaTV.net vă prezintă în fiecare joi şi duminică numerele extrase, pe fiecare categorie.

Rezultatele Loto de duminică 16 februarie 2020 Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc, live pe România TV

Loto 6/49: 43, 20, 12, 40, 46, 13

Joker: 43, 31, 42, 33, 19, +18

Loto 5/40: 30, 32, 17, 4, 39, 14

Noroc: 3, 9, 7, 6, 2, 5, 3

Noroc Plus: 2, 7, 0, 6, 6, 7

Super Noroc: 7, 7, 5, 6, 0, 2

La tragerea Loto 6/49 din data de 13.02.2020, încasările sunt în sumă de 1.859.150,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate este de 371.830, iar numărul de bilete jucate este de 183.902.

La tragerea Noroc din data de 13.02.2020, încasările sunt în sumă de 266.790,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate este de 88.930, iar numărul de bilete jucate este de 68.294.

La tragerea Joker din data de 13.02.2020, încasările sunt în sumă de 892.332,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate este de 223.083, iar numărul de bilete jucate este de 104.402.

La tragerea Noroc Plus din data de 13.02.2020, încasările sunt în sumă de 128.392 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate este de 64.196 iar numărul de bilete jucate este de 50.378.

La tragerea Loto 5/40 din data de 13.02.2020, încasările sunt în sumă de 205.884,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate este de 68.628, iar numărul de bilete jucate este de 29.274.

La tragerea Super Noroc din data de 13.02.2020, încasările sunt în sumă de 25.791,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate este de 25.791, iar numărul de bilete jucate este de 17.149.

Report la Joker la categoria I de peste 1,1 milioane de euro

Tragerile Loto din data de 16 februarie 2020 se vor difuza în direct, pe România Tv, în cadrul emisiunii ”Românii au noroc”, începând cu ora 18:15.Rezultatele Loto de duminică 16 februarie 2020 – Loto 6/49 și Noroc – Live.

Duminică, 16 februarie, vor avea loc noi trageri Loto:

6/49, Noroc

Joker

Noroc Plus

Loto 5/40

Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 13 februarie, Loteria Română a acordat 20.473 câștiguri în valoare totală de 855.956,61 lei.

Report Loto 6/49, Joker și Loto 5/40

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de aproximativ 5,25 milioane lei (peste 1,1 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat în valoare de peste 2,65 milioane lei (peste 557.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de aproximativ 5,32 milioane lei (peste 1,1 milioane de euro), iar la Noroc Plus, la aceeași categorie, este în joc un report de peste 128.000 de lei (aproximativ 27.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I se înregistrează un report în valoare de aproximativ 253.000 de lei (peste 53.100 de euro) în timp ce la Super Noroc, la aceeași categorie, este în joc un report în valoare de peste 17.500 de lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 13 FEBRUARIE 2020, numere loto 13.02.2020. TRAGERILE LOTO SE VOR DIFUZA, IN DIRECT, PE România TV, IN CADRUL EMISIUNII “ROMANII AU NOROC”, INCEPAND CU ORA 18:15.

Loto 6/49: 4, 25, 28, 48, 38, 9

Noroc: 6, 0, 7, 4, 0, 6, 2

Joker: 27, 43, 22, 12, 42, +13

Noroc Plus: 7, 4, 9, 8, 9, 6

Loto 5/40: 6, 15, 38, 5, 13, 27

Super Noroc: 0, 0, 1, 4, 3, 6

Joi, 13 februarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 9 februarie, Loteria Romana a acordat 24.115 castiguri in valoare totala de 1.365.216,01 lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 4,92 milioane lei (peste 1 milion de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2,64 milioane lei (peste 554.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 5,18 milioane lei (peste 1 milion de euro), iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report de peste 114.000 de lei (aprox. 24.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 212.000 de lei (peste 44.400 de euro) in timp ce la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 14.600 de lei.

La tragerea Joker de duminica, 9 februarie, la categoria a II-a a jocului Joker s-a inregistrat un castig in valoare de 168.340,09 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Galati si a fost completat cu doua variante simple la Joker.

Duminica, 9 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 6 februarie, Loteria Romana a acordat 13.063 de castiguri in valoare totala de 680.349,10 lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 9 FEBRUARIE 2020, numere loto 09.02.2020

Loto 6/49: 44 6 3 11 15 33

Noroc: 5 2 9 4 2 5 8

Joker: 10 3 38 24 5 + 20

Noroc Plus: 1 4 9 4 3 6

Loto 5/40: 31 11 21 22 33 20

Super Noroc: 6 4 5 5 5 6

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 4,40 milioane lei (peste 925.400 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2,54 milioane lei (aprox. 534.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 5 milioane lei (peste 1 milion de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 130.500 de lei (peste 27.300 de euro). La Noroc Plus reportul la categoria I este de peste 95.800 de lei (peste 20.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 162.000 de lei (aprox. 34.000 de euro).

Tragerile Loto din data de 6 februarie 2020 se vor difuza în direct, pe România TV, în cadrul emisiunii ”Românii au noroc”, începând cu ora 18:15.

Joi, 6 februarie, rezultate:

Loto 6/49: 45 31 13 30 18 4

Noroc: 8 6 8 1 2 7 9

Joker: 25 2 39 8 43 + 9

Noroc Plus: 9 9 7 3 0 4

Loto 5/40: 2 29 34 25 40 17

Super Noroc: 8 3 9 8 0 5

Rezultatele Loto de duminică 2 februarie 2020 – Loto 6/49 și Noroc – Live România TV

La tragerea Loto 6/49 din data de 30.01.2020, încasările sunt în sumă de 1.696.475,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate este de 339.295, iar numărul de bilete jucate este de 171.353.

Rezultatele Loto de duminică 2 februarie 2020 Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc, live pe România TV

Loto 6/49: 7, 16, 18, 8, 33, 14



Noroc: 7,7,0, 5, 4, 4, 8

Joker: 3, 40, 34, 21, 44 / 9



Noroc Plus: 9, 4, 3, 2, 6, 5

Loto 5/40: 22, 26, 23, 40, 2, 35



Super Noroc: 4, 2, 2, 8, 5, 9

La tragerea Noroc din data de 30.01.2020, încasările sunt în sumă de 251.976,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate este de 83.992, iar numărul de bilete jucate este de 63.959.

La tragerea Joker din data de 30.01.2020, încasările sunt în sumă de 888.816,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate este de 222.204, iar numărul de bilete jucate este de 51.282.

La tragerea Noroc Plus din data de 30.01.2020, încasările sunt în sumă de 125.754,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate este de 62.877 iar numărul de bilete jucate este de 49.066.

La tragerea Loto 5/40 din data de 30.01.2020, încasările sunt în sumă de 186.727,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate este de 57.874, iar numărul de bilete jucate este de 26.210.

La tragerea Super Noroc din data de 30.01.2020, încasările sunt în sumă de 22.251,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate este de 22.251, iar numărul de bilete jucate este de 15.262.

Report la Joker la categoria I în valoare de peste 3,6 milioane lei

Tragerile Loto din data de 2 februarie 2020 se vor difuza în direct, pe România Tv, în cadrul emisiunii ”Românii au noroc”, începând cu ora 18:15.

Duminica, 2 februarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 30 ianuarie, Loteria Română, a acordat 15.596 câștiguri, în valoare totală de 665.564,91 lei.

Report Loto 6/49 și Joker

La Loto 6/49 este în joc un report în valoare de peste 3,6 milioane lei (aprox. 758.000 de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,43 milioane lei (peste 510.000 euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report in valoare de peste 4,7 milioane lei (aprox. 987.000 de euro) iar la Noroc Plus, la aceeași categorie, este în joc un report în valoare de peste 64.000 de lei (peste 13.000 de euro). La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 79.000 de lei (peste 16.500 de euro).

La tragerea Loto 6/49 de joi, 30 ianuarie, la categoria a II-a s-a înregistrat un câștig în valoare de 108.676 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Constanța și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 30 IANUARIE 2020, numere loto 30.01.2020. Joi, 30 ianuarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 26 ianuarie, Loteria Romana a acordat 23.868 de castiguri in valoare totala de 1.173.243,95 lei.

Rezultatele Loto de duminică 30 ianuarie 2020 Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc

Loto 6/49: 44, 41, 16, 13, 15, 31



Noroc: 0986406

Joker: 11 / 18, 10, 7, 30, 24



Noroc Plus: 821926

Loto 5/40: 10, 32, 9, 34, 7, 1



Super Noroc: 367044

La Loto 6/49, la categoaria I, se inregistreaza un report in valoare de aprox. 3,3 milioane de lei (aprox. 690.000 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2,39 milioane lei (peste 500.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 4,58 milioane lei (aprox. 960.000 de euro), iar la Noroc Plus reportul la categoria I este de peste 50.400 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de 44.200 lei.

Rezultatele Loto de duminică 26 ianuarie 2020 Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc

Loto 6/49: 9 23 28 35 18 45

Noroc: 6 1 7 6 6 5 3

Joker: 10 20 31 28 45 + 6

Noroc Plus: 3 4 4 2 1 9

Loto 5/40: 7 20 23 14 22 30

Super Noroc: 1 3 9 0 8 6

Duminica, 26 ianuarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 23 ianuarie, Loteria Romana a acordat 14.014 de castiguri in valoare totala de 991.242,85 lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza un report in valoare de peste 2,77 milioane de lei (peste 581.500 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2,34 milioane lei (peste 490.200 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 4,40 milioane lei (peste 922.000 de euro), iar la Noroc Plus reportul la categoria I este de peste 32.300 de lei.

La tragerea Loto 6/49 din data de 19.01.2020, încasările sunt în sumă de 3.112.225,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate este de 622.445, iar numărul de bilete jucate este de 309.936.

La tragerea Noroc din data de 19.01.2020, încasările sunt în sumă de 440.262,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate este de 146.754, iar numărul de bilete jucate este de 113.722.

Numerele extrase joi, 23 ianuarie 2020

Loto 6/49: 39, 13, 1, 24, 32, 42

Noroc: 3 8 0 1 7 5 1

Joker: 20 / 4, 10, 14, 1, 11

Noroc Plus: 2 2 7 0 3 1

Loto 5/40: 40, 8, 2, 28, 14, 34

Super Noroc: 9 7 4 7 7 9

La tragerea Joker din data de 19.01.2020, încasările sunt în sumă de 1.201.412,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate este de 300.353, iar numărul de bilete jucate este de 141.798.

La tragerea Noroc Plus din data de 19.01.2020, încasările sunt în sumă de 168.176,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate de 84.088, iar numărul de bilete jucate este de 66.791.

La tragerea Loto 5/40 din data de 19.01.2020, încasările sunt în sumă de 267.813,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate este de 89.271, iar numarul de bilete jucate este de 39.780.

La tragerea Super Noroc din data de 19.01.2020, încasările sunt în sumă de 32.646,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate este de 32.646, iar numarul de bilete jucate este de 22.436Rezultatele Loto de joi 23 ianuarie 2020 – Loto 6/49 și Noroc – Live.

Report la Joker la categoria I de aproape 4,28 milioane de lei

Tragerile Loto din data de 19 ianuarie 2020 se vor difuza în direct, pe România Tv, în cadrul emisiunii ”Românii au noroc”, începând cu ora 18:15.

Report Loto 6/49 și Joker

La Loto 6/49 se înregistrează un report în valoare de peste 2,46 milioane de lei (aproximativ 515.700 de euro), iar la Noroc un report cumulat în valoare de aproape 2,3 milioane de lei (478.473 de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de aproximativ 4,28 milioane de lei (peste 894.568 de euro), iar la Noroc Plus reportul la categoria I este de aproape 18.500 de lei.

Report la Loto 5/40

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 173.000 de lei, (peste 36.198 de euro), iar la Super Noroc reportul pentru catgoria I este de 12.113 lei.

Program agenții LOTO 24.01.2020

pe data de 24 ianuarie – agențiile LOTO au program normal de lucru, iar casieria centrală (plăți premii) va fi închisă.

Numerele extrase duminică, 19 ianuarie 2020

Loto 6/49: 28, 11, 9, 24, 47, 3

Joker: 15 / 45, 43, 42, 41, 20

Loto 5/40: 38, 18, 29, 34, 22, 13

Noroc: 3193250

Super noroc: 845019

Noroc plus: 920835

In urma castigarii premiului de categoria I la tragerea suplimentara Loto 6/49 din data de 31.12.2019, Loteria Romana continua suplimentarea fondului de castiguri al categoriei I cu cate 100.000 de lei pentru tragerea Loto 6/49 care are loc duminica, 19 ianuarie.

La Loto 6/49 se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 1,88 milioane de lei (peste 394.000 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2,21 milioane de lei (peste 463.700 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 4,1 milioane de lei (peste 857.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valore de aproximativ 120.000 de lei, (peste 25.000 de euro).

La tragerea NOROC de joi, 16 ianuarie, s-a inregistrat un castig de categoria a II a in valoare de 75. 374,64 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Rosiorii de Vede si a fost completat o cu o varianta simpla la 6/49 si o varianta la NOROC.

De asemenea, la tragerea NOROC PLUS de joi, 16 ianuarie, la categoria a I-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 61.204,66 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Targu Jiu, si a fost completat cu o varianta simpla la JOKER si o varianta la NOROC PLUS.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 16 ianuarie 2020, numere loto 16.01.2020. TRAGERILE LOTO SE VOR DIFUZA, IN DIRECT, PE ROMANIA TV, IN CADRUL EMISIUNII “ROMANII AU NOROC”, INCEPAND CU ORA 18:15

Numerele extrase de joi, 16 ianuarie 2020

Loto 6/49: 26, 17, 19, 30, 20, 23

Joker: 9 / 33, 37, 6, 18, 34

Loto 5/40: 33, 9, 12, 32, 6, 27

Noroc: 4748924

Super noroc: 639911

Noroc plus: 312170

Joi, 16 ianuarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 12 ianuarie, Loteria Romana a acordat 25.542 de castiguri in valoare totala de 1.260.251,19 lei.

In urma castigarii premiului de categoria I la tragerea suplimentara Loto 6/49 din data de 31.12.2019, Loteria Romana continua suplimentarea fondului de castiguri al categoriei I cu cate 100.000 de lei pentru fiecare din tragerile Loto 6/49 din 16 si 19 ianuarie.

La Loto 6/49 se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 1,5 milioane lei (peste 313.700 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,27 milioane lei (peste 476.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 3,96 milioane lei (peste 829.000 de euro), iar la Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 47.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valore de peste 81.000 de lei (aprox. 17.000 de euro).

La tragerea Joker de duminica, 12 ianuarie, s-a inregistrat un castig de categoria II-a in valoare de 95.846,52 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Iasi si a fost completat o varianta simpla la Joker si o varianta la Noroc Plus.

De asemenea, la tragerea Loto 5/40 de duminica, 12 ianuarie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 40.576,20 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Falticeni, jud. Suceava si a fost completat cu patru variante simple la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc.

Loteria Română organizează duminică, 12 ianuarie, noi trageri loto la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.

Numerele extrase de duminică, 12 ianuarie 2020

Loto 6/49: 45 4 8 44 27 9

Joker: 19 16 43 5 37 + 12

Loto 5/40: 12 32 13 19 31 40

Noroc: 9 8 2 3 9 0 8

Super noroc: 2 0 5 0 8 1

Noroc plus: 0 7 6 6 7 9

In 2019, Loteria Romana a acordat peste 6,40 milioane de castiguri in valoare totala de peste 231,84 milioane de euro

In luna decembrie a anului 2019, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 662.768 de castiguri in valoare totala de aproximativ 134,60 milioane lei (peste 28,16 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 163.367 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 37,87 milioane lei (peste 7,92 milioane euro).

Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 1.507 castiguri, in valoare totala de peste 1,47 milioane de lei (peste 309.000 de euro).

Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 718 castiguri, in valoare totala de peste 1,26 milioane de lei (peste 264.500 de euro).

Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat 5.822 de castiguri, in valoare totala de peste 130.500 de lei (peste 27.300 de euro).

Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat 76.689 de castiguri, in valoare totala de peste 2,90 milioane de lei (peste 607.300 de euro).

Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 11.926 de castiguri in valoare totala de peste 822.000 de lei (peste 172.000 de euro).

Jocul Pronosport

La Pronosport s-au inregistrat 32 de castiguri, in valoare totala de peste 14.000 de lei (peste 2.900 de euro).

Jocul Prono-S

La Prono_S s-au inregistrat 36 de castiguri, in valoare totala de peste 12.500 de lei (peste 2.600 de euro).

Jocul Videoloterie

La Videoloterie s-au inregistrat 402.671 de castiguri, in valoare totala de peste 90,10 milioane lei (peste 18,85 milioane de euro).

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

La tragerea Loto 5/40 de duminica, 5 ianuarie, s-a castigat premiul la categoria I in valoare de 456.677,20 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 22-044 din Iasi si a fost completat cu doua variante simple. La categoria a II-a s-a inregistrat, de asemenea, un castig in valoare de 88.292,10 lei, iar biletul norocos a fost jucat la agentia 74-088 din sector 4 Bucuresti si completat cu 4 variante la Loto 5/40 si 2 variante la Super Noroc.

La tragerea Super Noroc din 5 ianuarie s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 154.629,97 lei. Biletul norocos s-a jucat la agentia 04-011 din Bacau si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 5/40 si 4 variante la Super Noroc.

