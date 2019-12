LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 22 DECEMBRIE 2019, numere loto 22.12.2019. Premii majorate la extragerea de Crăciun

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 22 DECEMBRIE 2019, numere loto 22.12.2019. Duminica, 22 decembrie a.c., vor avea loc TRAGERILE SPECIALE LOTO DE CRACIUN.

Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI

JOKER – 50.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

REPORT LA LOTO 6/49: PESTE 4,56 MILIOANE EURO

La tragerile loto de joi, 19 decembrie, s-au inregistrat 21.967 de castiguri in valoare totala de 2.029.125,71 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 21,78 milioane lei (aproximativ 4,56 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,15 milioane lei (peste 451.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2,5 milioane lei (peste 534.000 de euro).

La Super Noroc, reportul categoriei I depaseste 138.100 lei (aproximativ 29.000 euro).

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

La extragerea Loto 5/40 de joi, 19 decembrie 2019, la categoria I s-a inregistrat un castig in valoare de 580.611,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Sibiu si a fost completat cu trei variante simple la Loto 5/40.

De asemenea, la Noroc Plus, un jucator norocos a reusit sa castige atat premiul de categoria I cat si 2 premii de categoria a II-a, care i-au adus un castig in valoare totala de 256.369 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia din Oradea, judetul Bihor, si a fost completat cu 2 variante simple la Joker si 3 variante la Noroc Plus.

Incepand cu data de 15.12.2014, achitarea castigurilor obtinute la jocurile de noroc organizate de C.N.L.R.-S.A., se efectueaza dupa cum urmeaza:

I Pentru sistemele de joc Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40, Super Noroc, Joker, Noroc Plus si Pronosport

● castigurile a caror valoare unitara bruta nu depaseste 3.000,00 lei inclusiv, se achita in orice agentie loto proprie sau mandatara, dotata cu echipament Site Controller, cu exceptia agentiilor mandatare pentru care, conform clauzelor contractuale se prevede altfel (retelele de vanzare Carrefour, LS Travel Retail si OMV nu achita castiguri).Va rugam sa contactati reprezentantii Punctului de Lucru Judetean pentru a fi indrumati catre cea mai apropiata agentie care poate efectua plati de pana la 3.000,00 lei. Lista telefoane Puncte de Lucru Judetene

● castigurile a caror valoare unitara bruta este cuprinsa intre 3.000,01 lei si 10.000,00 lei inclusiv, se achita la casieria platitoare resedinta de judet;

● castigurile a caror valoare unitara bruta este de peste 10.000,00 lei, se achita la Aparatul Central al C.N.L.R.– S.A.

Plata castigurilor se face in termen de 90 de zile de la data tragerii.

II Pentru sistemul de joc Videoloterie

● castigurile a caror valoare unitara bruta nu depaseste 3.000,00 lei inclusiv se achita in agentia loto proprie sau mandatara in care se afla terminalul care a eliberat biletul castigator, cu conditia ca participantul sa solicite validarea biletului in intervalul de 20 minute scurs de la tiparirea acestuia. Prin exceptie, in situatiile in care in aceste spatii autorizate de C.N.L.R.-S.A. nu se dispune de sumele necesare achitarii castigurilor, chiar daca acestea sunt stabilite a fi platite in spatiile de joc, plata castigurilor se va efectua la casieriile platitoare resedinta de judet pe baza „documentelor de identificare bilet” eliberate.

● castigurile a caror valoare unitara bruta este cuprinsa intre 3.000,01 lei si 10.000,00 lei inclusiv, se achita pe baza „documentelor de identificare bilet” eliberate, la casieria platitoare resedinta de judet. Plata acestor castiguri se face in termen de 90 de zile calendaristice de la data eliberarii „documentelor de identificare bilet”.

● castigurile a caror valoare unitara bruta este de peste 10.000,00 lei, se achita la Aparatul Central al C.N.L.R.–S.A. in termen de maximum 90 de zile de la eliberarea „documentului de identificare bilet”.

III Pentru lozuri

● castigurile a caror valoare unitara bruta nu depaseste 1.000,00 lei inclusiv se achita in orice agentie loto proprie si mandatara, conform contractelor de mandat;

● castigurile a caror valoare unitara bruta este cuprinsa intre 1.000,01 lei si 5.000,00 lei inclusiv, se vor achita la casieria platitoare resedinta de judet;

● castigurile a caror valoare unitara bruta este de peste 5.000,00 lei, se achita la Aparatul Central al C.N.L.R.–S.A.

Castigurile specificate in scara de castiguri a unei serii sau a unei emisiuni de loz instant pot fi ridicate in termen de maximum 60 de zile de la finalizarea vanzarii sau de la retragerea de la vanzare a seriei sau emisiunii respective.

IV Pentru tombole si loterie pasiva

● sumele maxime ce se achita la nivelul agentiilor proprii si mandatare, a casieriilor platitoare resedinta de judet si a Aparatului Central se stabilesc prin instructiunile specifice fiecarui joc de tombola si loterie pasiva, plata urmand a se efectua in termenul precizat in aceste instructiuni.

Biletele sunt nenominale (cu exceptia celor de tombola si loterie pasiva), castigurile achitandu-se persoanei care prezinta biletul original. Plata castigurilor se face in baza prezentarii biletului castigator, in original si a actului de identitate al castigatorului, iar in cazul tombolelor si loteriei pasive, plata castigurilor se efectueaza in conformitate cu instructiunile specifice fiecarui astfel de joc.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 19 DECEMBRIE 2019, numere loto 19.12.2019 La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 21,50 milioane lei (aproximativ 4,5 milioane de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,14 milioane lei (peste 448.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de aproximativ 2,44 milioane de lei (peste 511.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este de peste 234.000 de lei (aproximativ 50.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 531.100 de lei (peste 111.100 de euro), iar la Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 134.500 de lei (peste 28.100 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 19 DECEMBRIE 2019, numere loto 19.12.2019, live pe România TV

LOTO 6 din 49: 8, 5, 16, 26, 31, 17

Loto 5 din 40: 28, 27, 39, 6, 30, 10

Joker: 9 / 24, 25, 6, 22, 9

Noroc: 1 3 6 1 0 2 1

Super Noroc: 8 9 9 0 7 4

Noroc Plus: 0 0 2 9 7 7

Informatii utile

LOTO 6/49 si NOROC

La tragerea Loto 6/49 din data de 15.12.2019, incasarile sunt in suma de 4.072.205,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 814.441, iar numarul de bilete jucate este de 373.122.

La tragerea Noroc din data de 15.12.2019, incasarile sunt in suma de 530.055,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 176.685, iar numarul de bilete jucate este de 136.725.

JOKER si NOROC PLUS

La tragerea Joker din data de 15.12.2019, incasarile sunt in suma de 1.000.924,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 250.231, iar numarul de bilete jucate este de 118.347.

La tragerea Noroc Plus din data de 15.12.2019, incasarile sunt in suma de 151.848,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 75.924, iar numarul de bilete jucate este de 59.002.

LOTO 5/40 si SUPER NOROC

La tragerea Loto 5/40 din data de 15.12.2019, incasarile sunt in suma de 293.949,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 97.983, iar numarul de bilete jucate este de 40.401.

La tragerea Super Noroc din data de 15.12.2019, incasarile sunt in suma de 35.621,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 35.621, iar numarul de bilete jucate este de 23.270.

LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 15 DECEMBRIE 2019. La tragerile de joi, 12 decembrie 2019, Loteria Română a acordat 13.785 de castiguri în valoare totală de 745.507,26 lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 15 DECEMBRIE 2019. Numerele extrase de duminică, 15 decembrie, 2019

Loto 6/49: 34 41 3 12 16 2

Joker: 27 11 18 45 4 + 5

Loto 5/40: 10 5 12 26 34 27

Noroc: 1 9 9 4 6 2 7

Super noroc: 6 6 7 3 5 7

Noroc plus: 7 5 8 7 3 0

LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 15 DECEMBRIE 2019. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 20,90 milioane lei (aproximativ 4,4 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat în valoare de peste 2 milioane lei (peste 424.000 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 15 DECEMBRIE 2019. La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 2,29 milioane de lei (aproximativ 480.000 de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, se inregistreaza un report de peste 401.000 de lei (peste 83.900 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este de peste 217.700 de lei (peste 45.500 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 15 DECEMBRIE 2019. La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 472.300 de lei (peste 98.800 de euro), iar la Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 130.600 de lei (peste 27.300 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 12.12.2019. Joi, 12 decembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminica, 8 decembrie, Loteria Română a acordat 24.646 de castiguri în valoare totală de 1.288.644,89 lei.

Numere Loto 6 din 49, Joker, Noroc extrase joi, 12 decembrie 2019

Loto 6/49: 17 2 47 40 22 19

Loto 5/40: 29 10 19 5 16 23

Joker: 41 9 27 43 42 + 5

Noroc: 9 5 4 9 6 9 7

Super Noroc: 0 1 1 7 9 2

Noroc Plus: 8 6 9 6 9 3

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 20,57 milioane lei (peste 4,30 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat în valoare de peste 1,96 milioane lei (peste 410.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 2,18 milioane de lei (peste 458.000 de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, se inregistreaza un report de peste 378.500 de lei (peste 79.200 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este de peste 205.800 de lei (peste 43.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 430.800 de lei (peste 90.100 de euro), iar la Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 127.700 de lei (peste 26.700 de euro).

Loto 6/49 și Noroc

La tragerea Loto 6/49 din data de 08.12.2019, încasările sunt în sumă de 3.752.390,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate este de 750.478, iar numărul de bilete jucate este de 348.997.

La tragerea Noroc din data de 08.12.2019, încasările sunt în suma de 485.514,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate este de 161.838, iar numărul de bilete jucate este de 126.490.

Joker și Noroc Plus

La tragerea Joker din data de 08.12.2019, încasările sunt în sumă de 887.536,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate este de 221.884, iar numărul de bilete jucate este de 108.266.

La tragerea Noroc Plus din data de 08.12.2019, de 138.020,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate este de 69.010, iar numărul de bilete jucate este de 54.115.

Loto 5/40 și Super Noroc

La tragerea Loto 5/40 din data de 08.12.2019, încasările sunt în suma de 260.088,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate este de 86.696, iar numărul de bilete jucate este de 36.399.

La tragerea Super Noroc din data de 08.12.2019, încasările sunt în suma de 31.400,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate este de 31.400, iar numărul de bilete jucate este de 21.107.

LOTO, LOTO 6 DIN 49 8 DECEMBRIE 2019. REZULTATE LOTO 08.12.2019, live pe România TV:

LOTO 6 din 49: 43, 45, 34, 27, 12, 23

Loto 5 din 40: 5, 31, 20, 34, 15, 3

Joker: 11, 17, 27, 14, 28 / 5

Noroc: 2 4 9 4 8 9 3

Super Noroc: 6 3 7 4 1 7

Noroc Plus: 5 9 6 3 9 0

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 19,93 milioane lei (peste 4,17 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat în valoare de peste 1,88 milioane lei (peste 394.500 de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 2 milioane de lei (aproximativ 431.000 de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, se inregistreaza un report de peste 350.000 de lei (peste 73.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este de peste 190.600 de lei (aproximativ 40.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 379.000 de lei (peste 79.000 de euro), iar la Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 124.000 de lei (peste 26.000 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49 5 DECEMBRIE 2019. REZULTATE LOTO 05.12.2019, live pe România TV:

LOTO 6 din 49: 28, 36, 33, 22, 43, 37

Loto 5 din 40: 31, 14, 33, 22, 28, 29

Joker: 5 / 32, 5, 42, 39, 37

Noroc: 0978559

Super Noroc: 385898

Noroc Plus: 991836

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 19,54 milioane lei (peste 4 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,84 milioane lei (peste 385.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1,96 milioane lei (aprox. 411.000 de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 330.000 de lei (peste 69.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 180.000 de lei (peste 37.600 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 342.000 de lei (peste 71.600 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 121.700 de lei (peste 25.400 de euro).

La tragerea principala Loto 6/49, de duminica, 1 decembrie, la categoria a II-a, s-au inregistrat doua castiguri a cate 132.560,80 lei. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agentie din Sighetu Marmatiei, judetul Maramures si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 si o varianta la Noroc, iar cel de-al doilea a fost completat, de asemenea, cu trei variante simple la Loto 6/49, fiind jucat la o agentie loto din Sibiu.

De asemenea, la tragerea principala Loto 5/40, de duminica, 1 decembrie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 109.988,50 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din orasul Siret, jud. Suceava si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 5/40.

Informatii utile

LOTO 6/49 si NOROC

La tragerea Loto 6/49 din data de 01.12.2019, incasarile sunt in suma de 8.283.290,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 828.329, iar numarul de bilete jucate este de 428.236.

La tragerea Noroc din data de 01.12.2019, incasarile sunt in suma de 597.639,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 199.213, iar numarul de bilete jucate este de 154.689.

JOKER si NOROC PLUS

La tragerea Joker din data de 01.12.2019, incasarile sunt in suma de 1.579.368,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 197.421, iar numarul de bilete jucate este de 107.441.

La tragerea Noroc Plus din data de 01.12.2019, incasarile sunt in suma de 136.432,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 68.216, iar numarul de bilete jucate este de 53.935.

LOTO 5/40 si SUPER NOROC

La tragerea Loto 5/40 din data de 01.12.2019, incasarile sunt in suma de 473.052,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 78.842, iar numarul de bilete jucate este de 39.502.

La tragerea Super Noroc din data de 01.12.2019, incasarile sunt in suma de 32.490,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 32.490, iar numarul de bilete jucate este de 22.181.

In primele unsprezece luni ale acestui an, Loteria Romana a acordat peste 5,74 milioane de castiguri in valoare totala de peste 203,67 milioane euro

In luna noiembrie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 521.874 de castiguri in valoare totala de peste 87,90 milioane lei (peste 18,39 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 88.193 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 5,40 milioane lei (peste 1,13 milioane euro).

Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 959 de castiguri, in valoare totala de peste 1 milion de lei (peste 212.600 de euro).

Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 411 castiguri, in valoare totala de peste 618.500 de lei (peste 129.400 de euro).

Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat 4.200 de castiguri, in valoare totala de peste 95.700 de lei (peste 20.000 de euro).

Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat 43.000 de castiguri, in valoare totala de peste 1,40 milioane de lei (aproximativ 294.000 de euro).

Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 9.258 de castiguri in valoare totala de peste 408.000 lei (peste 85.400 de euro).

Jocul Pronosport

La Pronosport s-au inregistrat 1.691 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 91.000 de lei (peste 19.000 de euro).

Jocul Prono-S

La Prono_S s-au inregistrat 191 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 33.000 de lei (peste 6.800 de euro).

Jocul Videoloterie

La Videoloterie s-au inregistrat 373.967 de castiguri, in valoare totala de peste 78,83 milioane lei (aproximativ 16,50 milioane de euro).