LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 24 NOIEMBRIE 2019. Numere loto 24.11.2019, pot uriaş în ziua alegerilor

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 24 NOIEMBRIE 2019. Duminica, 24 noiembrie 2019, vor avea loc noi trageri loto, dupa ce la tragerile loto de joi, 21 noiembrie 2019, s-au inregistrat 10.691 de castiguri, in valoare totala de 657.768,92 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 16,73 milioane lei (peste 3,5 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,6 milioane lei (peste 338.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1,4 milioane lei (peste 292.000 de euro), in timp ce reportul categoriei I la Noroc Plus este de peste 138.000 lei (aprox. 29.000 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 113.000 lei (peste 23.600 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de aprox. 112.000 lei (peste 23.400).

La tragerile loto de joi, 21 noiembrie 2019, s-a inregistrat un premiu de categoria a II-a, la Loto 6/49, in valoare de peste 128.000 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 35-013 din Timisoara si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 6/49.

Câștigătorul marelui premiu la Joker a mers şi el săptămâna trecutăla Loteria Română bentru a-și ridica banii. Bărbatul a aflat din întâmplare, după trei săptămâni, că a câștigat cel de-al doilea premiu ca valoare din istoria jocului Joker, de 17,7 milioane de lei (aproximativ 3,7 milioane de euro).

Este vorba despre un bărbat de aproximativ 45 de ani din Năsăud, potrivit unui comunicat al Loteriei Române. El a jucat un bilet la Joker cu patru numere alese la întâmplare, alături de 7 și 9, numerele pe care le joacă de fiecare dată.

Biletul său a fost câștigător al premiului de categoria 1 la tragerea loto din 27 octombrie. Totuși, bărbatul a aflat acest lucru abia după trei săptămâni, atunci când a mers din nou la o agenție loto pentru a juca un alt bilet.

El spune că este pentru prima dată când câștigă la loto și că nu se consideră un jucător fidel, deși îi place să joace ori de câte ori are ocazia și se simte inspirat.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 21 NOIEMBRIE 2019, numere loto 21.11.2019. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 16,34 milioane lei (aproximativ 3,43 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,57 milioane de lei (peste 330.700 de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 1,3 milioane lei (peste 273.500 de euro), iar la categoria a II-a, la același joc, reportul este de peste 208.800 de lei (aproximativ 44.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 127.000 de lei (peste 26.600 de euro).

CASTIGATORUL PREMIULUI DE CATEGORIA I LA TRAGEREA JOKER DIN DATA DE 27.10.2019 SI-A RIDICAT ASTAZI CASTIGUL

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 80.000 de lei (peste 16.700 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 109.000 de lei (aproximativ 23.000 de euro).

“Jucati in continuare!” – este mesajul pe care castigatorul celui de-al doilea premiu ca valoare din istoria jocului Joker il transmite jucatorilor

Interviul acordat Loteriei Romane de catre castigator va fi transmis in cadrul editiei de astazi a emisiunii “ROMANII AU NOROC”, pe postul de televiziune Romania Tv, incepand cu ora 18:15

Informatii utile

LOTO 6/49 si NOROC

La tragerea Loto 6/49 din data de 21.11.2019, incasarile sunt in suma de 1.997.620,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 399.524, iar numarul de bilete jucate este de 188.255.

La tragerea Noroc din data de 21.11.2019, incasarile sunt in suma de 267.522,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 89.174, iar numarul de bilete jucate este de 69.701.

JOKER si NOROC PLUS

La tragerea Joker din data de 21.11.2019, incasarile sunt in suma de 653.028,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 163.257, iar numarul de bilete jucate este de 79.096.

La tragerea Noroc Plus din data de 21.11.2019, incasarile sunt in suma de 101.620,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 50.810, iar numarul de bilete jucate este de 39.532.

LOTO 5/40 si SUPER NOROC

La tragerea Loto 5/40 din data de 21.11.2019, incasarile sunt in suma de 165.621,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 55.207, iar numarul de bilete jucate este de 25.057.

La tragerea Super Noroc din data de 21.11.2019, incasarile sunt in suma de 23.775,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 23.775, iar numarul de bilete jucate este de 14.925.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 17 NOIEMBRIE 2019, numere loto 17.11.2019. Distracție și o mare surpriză la azi România TV de la ora 18.15.Celebra trupă Iris se va ocupa de distracție astăzi la Românii au noroc, doar la România TV. Pe jucători îi așteaptă și alte surprize. Premiile cumulează milioane de euro. Numai la loto 6/49, reportul este de 3,2 milioane de euro.

REZULTATE LOTO 14 NOIEMBRIE 2019. Numerele extrase duminică, 17 noiembrie 2019:

Loto 6/49: 11 17 15 49 33 6

Joker: 38 12 25 28 41 + 4

Loto 5/40: 19 29 2 8 38 39

Noroc: 0 0 8 8 7 4 2

Super noroc: 5 2 9 5 5 1

Noroc plus: 4 0 3 8 5 1

TRAGERILE LOTO SE VOR DIFUZA, ÎN DIRECT, PE România TV, ÎN CADRUL EMISIUNII “ROMÂNII AU NOROC”, ÎNCEPÂND CU ORA 18:15

Loteria Romana organizeaza duminica, 17 noiembrie, ultimele trageri din seria TRAGERILOR SPECIALE LOTO ALE LUNII NOIEMBRIE.

Cu aceasta ocazie, Loteria Romana va suplimenta fondul de castiguri al categoriei I pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

· La Loto 6/49, fondul de castiguri al categoriei I va fi suplimentat cu 100.000 de lei

· La Joker, fondul de castiguri al categoriei I va fi suplimentat cu 50.000 de lei

· La Loto 5/40, fondul de castiguri al categoriei I va fi suplimentat cu 25.000 de lei

REPORT LA LOTO 6/49: 3,2 MILIOANE EURO

Duminica, 17 noiembrie, au loc ultimele trageri din seria TRAGERILOR SPECIALE LOTO ALE LUNII NOIEMBRIE, dupa ce la tragerile loto de joi, 14 noiembrie 2019, s-au inregistrat 19.641 de castiguri, in valoare totala de 1.292.065,16 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 15,31 milioane lei (peste 3,2 milioane euro). Fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu 100.000 de lei. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 1,5 milioane de lei (peste 314.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 228.000 de euro). Fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu 50.000 de lei. La Noroc Plus reportul categoriei I este de peste 111.700 de lei (peste 23.400 de euro).

La Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 106.000 de lei (peste 22.000 de euro).

La tragerea Loto 5/40 de joi, 14 noiembrie 2019, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 349.914,40 lei. Pe biletul norocos, jucat la agentia 27-022 din Targu Neamt, judetul Neamt au fost jucate, in total, 14 variante la Loto 5/40 si 1 varianta la Super Noroc. La categoria a II-a a jocului Loto 5/40 s-a inregistrat, de asemenea, un castig in valoare de 68.199,90 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 24-021 din Somcuta Mare, jud. Maramures si a fost completat cu 4 variante simple la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc.

Fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu 25.000 de lei.

REZULTATE LOTO 14 NOIEMBRIE 2019. Numerele extrase joi, 14 noiembrie 2019

Loto 6/49: 26 17 30 8 13 16

Joker: 5 11 35 4 18 + 13

Loto 5/40: 33 28 6 37 1 40

Noroc: 3 0 3 4 6 7 5

Super noroc: 5 3 7 6 3 3

Noroc plus: 3 3 9 4 2 7

Informatii utile

LOTO 6/49 si NOROC

La tragerea Loto 6/49 din data de 14.11.2019, incasarile sunt in suma de 2.122.850,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 424.570, iar numarul de bilete jucate este de 204.580.

La tragerea Noroc din data de 14.11.2019, incasarile sunt in suma de 290.922,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 96.974, iar numarul de bilete jucate este de 75.568.

JOKER si NOROC PLUS

La tragerea Joker din data de 14.11.2019, incasarile sunt in suma de 650.400,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 162.600, iar numarul de bilete jucate este de 79.368.

La tragerea Noroc Plus din data de 14.11.2019, incasarile sunt in suma de 101.936,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 50.968, iar numarul de bilete jucate este de 39.694.

LOTO 5/40 si SUPER NOROC

La tragerea Loto 5/40 din data de 14.11.2019, incasarile sunt in suma de 204.147,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 68.049, iar numarul de bilete jucate este de 28.347.

La tragerea Super Noroc din data de 14.11.2019, incasarile sunt in suma de 25.957,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 25.957, iar numarul de bilete jucate este de 16.613.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 10 NOIEMBRIE 2019. Numerele extrase duminică, 10 noiembrie

Loto 6/49: 10 36 23 12 28 46

Loto 5/40: 10 24 26 1 33 20

Joker: 31 41 16 43 13 + 12

Noroc: 8 3 4 9 3 9 5

Super Noroc: 3 2 7 0 9 7

Noroc Plus: 2 2 1 4 0 9

In primele zece luni ale acestui an, Loteria Romana a acordat peste 5,22 milioane de castiguri in valoare totala de peste 185,28 milioane euro

Loteria anunța suplimentări de fonduri

La Loto 6/49, fondul de câștiguri al categoriei I va fi suplimentat cu câte 100.000 de lei pentru fiecare din cele două trageri (duminică, 10 noiembrie și duminică, 17 noiembrie a.c.).

La Joker, fondul de câștiguri al categoriei I va fi suplimentat cu câte 50.000 de lei pentru fiecare din cele două trageri (duminică, 10 noiembrie și duminică, 17 noiembrie a.c.).

La Loto 5/40, fondul de câștiguri al categoriei I va fi suplimentat cu câte 25.000 de lei pentru fiecare din cele două trageri (duminica, 10 noiembrie și duminică, 17 noiembrie a.c.).

Report la LOTO 6/49: 2,96 de milioane de euro

Duminică, 10 noiembrie, au loc primele trageri din seria TRAGERILOR SPECIALE LOTO ALE LUNII NOIEMBRIE. La tragerile loto de joi, 7 noiembrie 2019, s-au înregistrat 13.784 de câștiguri, în valoare totală de 932.196,83 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 14 milioane lei (peste 2,96 milioane euro). Fondul de câștiguri al categoriei I se suplimentează cu 100.000 de lei. La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,42 milioane de lei (aproximativ 300.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de aproximativ 792.000 lei (peste 166.000 de euro). Fondul de câștiguri al categoriei I se suplimentează cu 50.000 de lei. La Noroc Plus reportul categoriei I este de peste 86.400 de lei (peste 18.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 222.000 lei (peste 46.700 de euro). Fondul de câștiguri al categoriei I se suplimentează cu 25.000 de lei. La Super Noroc, reportul categoriei I este de aproximativ 100.000 de lei (peste 21.000 de euro).

La tragerea Noroc de joi, 7 noiembrie, s-a câștigat premiul de categoria a II-a, in valoare de 294.788,88 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția 15-028 din Moreni, jud. Dâmbovița, fiind completat cu o variantă simplă la Loto 6/49 și o variantă la Noroc.

In luna octombrie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 538.836 de castiguri in valoare totala de peste 107,40 milioane de lei (peste 22,59 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 64.776 de castiguri, in valoare totala de peste 4,37 milioane de lei (peste 921.000 de euro).

Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 811 castiguri, in valoare totala de peste 644.000 de lei (aproximativ 135.500 de euro).

Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 484 de castiguri, in valoare totala de peste 1,49 milioane de lei (peste 314.000 de euro).

Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat 4.658 de castiguri, in valoare totala de peste 104.000 lei (aproximativ 22.000 de euro).

Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat 91.719 castiguri, in valoare totala de peste 21,65 milioane lei (peste peste 4,55 milioane de euro).

Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 13.269 de castiguri in valoare totala de peste 770.000 lei (aproximativ 162.000 de euro).

Jocul Pronosport

La Pronosport s-au inregistrat 40 de castiguri, in valoare totala de peste 45.500 de lei (peste 9.500 de euro).

Jocul Prono-S

La Prono_S s-au inregistrat 178 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 15.000 de lei (peste 3.000 de euro).

Jocul Videoloterie

La Videoloterie s-au inregistrat 362.901 castiguri, in valoare totala de aproximativ 78,30 milioane de lei (peste 16,46 milioane de euro).

Informatii utile

LOTO 6/49 si NOROC

La tragerea Loto 6/49 din data de 7.11.2019, incasarile sunt in suma de 1.738.650,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 347.730, iar numarul de bilete jucate este de 163.834.

La tragerea Noroc din data de 7.11.2019, incasarile sunt in suma de 235.689,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 78.563, iar numarul de bilete jucate este de 60.766.

JOKER si NOROC PLUS

La tragerea Joker din data de 7.11.2019, incasarile sunt in suma de 591.340,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 147.835, iar numarul de bilete jucate este de 71.699.

La tragerea Noroc Plus din data de 7.11.2019, incasarile sunt in suma de 92.188,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 46.094, iar numarul de bilete jucate este de 35.989.

LOTO 5/40 si SUPER NOROC

La tragerea Loto 5/40 din data de 7.11.2019, incasarile sunt in suma de 170.508,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 56.836, iar numarul de bilete jucate este de 24.764.

La tragerea Super Noroc din data de 7.11.2019, incasarile sunt in suma de 23.177,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 23.177, iar numarul de bilete jucate este de 14.746.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 7 NOIEMBRIE 2019, numere loto 07.11.2019. Show inedit oferit astăzi de la ora 18 în direct la România TV. Îndrăgitul interpret Aurel Tămaș vine să le cânte norocoșilor la extragerea Loto. RomaniaTV.net vă prezintă live numerele extrase.

Numerele extrase joi, 7 noiembrie

Loto 6/49: 6, 19, 44, 33, 37, 2

Loto 5/40: 1, 17, 24, 12, 10, 21

Joker: 13 / 41, 6, 34, 19, 32

Noroc: 1541456

Super Noroc: 599822

Noroc Plus: 722838

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 13,80 milioane de lei (peste 2,90 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat în valoare de peste 1,66 milioane de lei (peste 350.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 704.000 de lei (peste 148.000 de euro), iar la Noroc Plus, la categoria I, reportul este de peste 76.000 de lei (peste 16.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 188.000 de lei (aproximativ 40.000 de euro), iar la Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 97.000 de lei (peste 20.000 de euro).

Rezultate Loto 6 din 49, joi, 7 noiembrie 2019 – LIVE

Luna octombrie a acestui an a adus 538.836 de câștiguri jucătorilor norocoși, în valoare de peste 107,40 milioane de lei, adică peste 22,59 milioane de euro.

Loto 6/49 – s-au înregistrat 64.776 de câștiguri, în valoare totală de peste 4,37 milioane de lei, peste 921.000 de euro.

Noroc – s-au înregistrat 811 câștiguri, în valoare totală de peste 644.000 de lei, circa 135.500 de euro

Loteria Română organizează noi trageri Loto 6/49 joi, 7 noiembrie 2019

Loto 5/40 – s-au înregistrat 484 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,49 milioane de lei, peste 314.000 de euro.

Super Noroc – s-au înregistrat 4.658 de câștiguri, în valoare totală de peste 104.000 de lei, aproape 22.000 de euro.

Joker – s-au înregistrat 91.719 câștiguri, în valoare totală de peste 21.65 milioane de lei, ppeste 4,55 milioane de euro.

Noroc Plus – s-au înregistrat 13.269 câștiguri, în valoare totală de peste 770.000 de lei, aproape 162.000 de euro.

Loteria Română, în subordinea Economiei

Ministerul Finanțelor preia în subordine Oficiul Național al Jocurilor de Noroc de la Cancelaria Prim-ministrului și Oficiul Național pentru Combaterea și Prevenirea Spălării Banilor din subordinea Guvernului. De asemenea, Compania Națională Loteria Română trece în subordinea Ministerului Economiei, Energiei Mediului de Afaceri și Turismului. Măsurile au fost dispuse în prima ședință a Guvernului Orban, prin ordonanță de urgență.

Rezultate Loto 6 din 49 – duminică, 3 noiembrie 2019:

Loto 6/49: 39, 48, 1, 43, 40, 31

Loto 5/40: 29, 17, 38, 2, 11, 35

Joker: +12, 25, 12, 43, 13, 34

Noroc: 1, 6, 9, 5, 3, 7, 2

Super Noroc: 9, 3, 9, 7, 4, 3

Noroc Plus: 1, 8, 0, 7, 6, 1

Informatii utile

LOTO 6/49 si NOROC

La tragerea Loto 6/49 din data de 3.11.2019, incasarile sunt in suma de 3.112.005,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 622.401, iar numarul de bilete jucate este de 291.335.

La tragerea Noroc din data de 3.11.2019, incasarile sunt in suma de 406.935,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 135.645, iar numarul de bilete jucate este de 105.251.

JOKER si NOROC PLUS

La tragerea Joker din data de 3.11.2019, incasarile sunt in suma de 809.352,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 202.338, iar numarul de bilete jucate este de 98.949.

La tragerea Noroc Plus din data de 3.11.2019, incasarile sunt in suma de 124.438,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 62.219, iar numarul de bilete jucate este de 48.841.

LOTO 5/40 si SUPER NOROC

La tragerea Loto 5/40 din data de 3.11.2019, incasarile sunt in suma de 229.581,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 76.527, iar numarul de bilete jucate este de 33.817.

La tragerea Super Noroc din data de 3.11.2019, incasarile sunt in suma de 29.430,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 29.430, iar numarul de bilete jucate este de 19.666.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. Joi, 31 octombrie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 27 octombrie, Loteria Română a acordat 23.306 câștiguri, în valoare totală de 19.111.562,33 lei. Rămâneţi pe RomaniaTV.net pentru a afla rezultatele.

LOTO 6 din 49: 38 22 27 24 30 21

Loto 5 din 40: 14 32 20 4 34 23

Joker: 25 35 5 45 34 + 9

Noroc: 5 3 0 6 2 0 5

Super Noroc: 6 3 4 7 4 9

Noroc Plus: 7 0 1 8 3 5

În urma câștigării premiului de categoria I la Joker, Loteria Română suplimentează pentru tragerea de joi, 31 octombrie a.c., fondul de câștiguri al categoriei I cu 500.000 de lei.



La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 12,88 milioane lei (peste 2,70 milioane euro) iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,56 milioane de lei (peste 329.000 de euro).

La Joker, la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 56.600 de lei (aprox. 12.000 de euro) iar la categoria a III-a este in joc un report in valoare de peste 90.500 de lei (peste 19.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 53.000 de lei (peste 11.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 109.000 lei (aproximativ 23.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este in valoare de peste 91.700 de lei(peste 19.000 de euro).

Informatii utile

LOTO 6/49 si NOROC

La tragerea Loto 6/49 din data de 27.10.2019, incasarile sunt in suma de 2.917.660,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 583.532, iar numarul de bilete jucate este de 285.033.

La tragerea Noroc din data de 27.10.2019, incasarile sunt in suma de 389.904,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 129.968, iar numarul de bilete jucate este de 101.905.

JOKER si NOROC PLUS

La tragerea Joker din data de 27.10.2019, incasarile sunt in suma de 1.415.596,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 353.899, iar numarul de bilete jucate este de 158.292.

La tragerea Noroc Plus din data de 27.10.2019, incasarile sunt in suma de 181.684,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 90.842, iar numarul de bilete jucate este de 71.370.

LOTO 5/40 si SUPER NOROC

La tragerea Loto 5/40 din data de 27.10.2019, incasarile sunt in suma de 228.375,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 76.125, iar numarul de bilete jucate este de 33.031.

La tragerea Super Noroc din data de 27.10.2019, incasarile sunt in suma de 28.991,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 28.991, iar numarul de bilete jucate este de 19.266.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 20 OCTOMBRIE 2019, numere loto 20.10.2019. Duminica, 20 octombrie, vor avea loc noi trageri din seria Tragerilor Speciale Loto ale Toamnei, dupa ce la cea de a doua tragere loto din seria specialelor s-au inregistrat 15.051 de castiguri, in valoare totala de 1.142.720,83 lei.

LIVE VIDEO EXTRAGEREA LOTO PE România TV

Numerele extrase duminică, 20 OCTOMBRIE 2019

Loto 6/49: 32 36 47 49 18 7

Joker: 10 14 26 24 22 + 8

Loto 5/40: 18 30 8 6 9 33

Noroc: 6 8 2 9 4 9 4

Super noroc: 0 2 5 4 7 5

Noroc plus: 5 3 0 0 1 9

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 20 OCTOMBRIE 2019, numere loto 20.10.2019. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 11,10 milioane lei (peste 2,34 milioane euro). Fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu 100.000 de lei. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,41 milioane de lei (aproximativ 297.000 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 20 OCTOMBRIE 2019, numere loto 20.10.2019. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 17,57 milioane lei (peste 3,69 milioane euro), iar categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 282.000 lei (peste 59.300 de euro). Fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu 50.000 de lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 20 OCTOMBRIE 2019, numere loto 20.10.2019. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 923.000 lei (peste 194.000 de euro). Fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu 25.000 de lei. La Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 82.000 de lei (peste 17.400 de euro).

LOTO 6 din 49. Joi, 17 octombrie, vor avea loc noi trageri din seria Tragerilor Speciale Loto ale Toamnei, dupa ce la primele trageri loto din seria specialelor s-au inregistrat 26.997 de castiguri in valoare totala de 1.605.756,82 lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 17 OCTOMBRIE 2019, numere loto 17.10.2019

LOTO 6 din 49: 21 41 15 5 6 45

Loto 5 din 40: 3 7 36 33 34 12

Joker: 1 40 13 19 25 + 10

Noroc: 9 0 1 0 7 4 5

Super Noroc: 8 5 2 8 9 1

Noroc Plus: 3 4 7 8 3 3

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 10,71 milioane lei (peste 2,25 milioane euro). Fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu 100.000 de lei. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,37 milioane de lei (aproximativ 290.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 17,50 milioane lei (peste 3,67 milioane euro), iar categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 230.000 lei (peste 48.000 de euro). Fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu 50.000 de lei.

La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 170.800 de lei (aprox. 36.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 840.000 lei (peste 176.500 de euro). Fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu 25.000 de lei. La Super Noroc, reportul categoriei I este de aproximativ 80.000 de lei (aproximativ 17.000 de euro).

La tragerea Loto 6/49 de duminica, 13 octombrie, la categoria a II-a, s-au inregistrat 3 castiguri in valoare de 76.894,56 lei fiecare. Cele trei biletele norocoase au fost jucate la agentii din Craiova, Birlad si Bucuresti.

Un alt jucător norocos a câștigat premiul de categoria a III-a la Joker, în valoare de 114.225,92 lei. Biletul castigator a fost jucat la agentia 18-005 din localitatea Motru, judetul Gorj și a fost completat cu doua variante la Joker.

De asemenea, la Loto 5/40, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 87.740,10 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 09-083 din Braila si a fost completat cu patru variante la Joker.

Informatii utile

LOTO 6/49 si NOROC

La tragerea Loto 6/49 din data de 13.10.2019, incasarile sunt in suma de 3.456.846,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 576.141, iar numarul de bilete jucate este de 284.716.

La tragerea Noroc din data de 13.10.2019, incasarile sunt in suma de 382.149,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 127.383, iar numarul de bilete jucate este de 100.640.

JOKER si NOROC PLUS

La tragerea Joker din data de 13.10.2019, incasarile sunt in suma de 1.784.780,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 356.956, iar numarul de bilete jucate este de 160.844.

La tragerea Noroc Plus din data de 13.10.2019, incasarile sunt in suma de 182.874,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 91.437, iar numarul de bilete jucate este de 72.340.

LOTO 5/40 si SUPER NOROC

La tragerea Loto 5/40 din data de 13.10.2019, incasarile sunt in suma de 382.176,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 95.544, iar numarul de bilete jucate este de 38.023.

La tragerea Super Noroc din data de 13.10.2019, incasarile sunt in suma de 30.852,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 30.852, iar numarul de bilete jucate este de 21.294.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 13 OCTOMBRIE 2019. Loteria Romana organizeaza TRAGERILE SPECIALE LOTO ALE TOAMNEI in zilele de 13 octombrie, 17 octombrie, 20 octombrie si 24 octombrie.

Rezultate Loto 6/49, duminică, 13 octombrie 2019

Loto 6/49: 2, 23, 35, 44, 32, 1

Loto 5/40: 22, 30, 12, 24, 8, 9

Joker: 22, 8, 5, 36, 23 / 13

Noroc: 9 2 6 2 4 5 2

Super noroc: 5 3 7 2 0 3

Noroc plus: 0 7 1 9 9 8

Cu aceasta ocazie, Loteria Romana va suplimenta fondul de castiguri al categoriei I pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

La Loto 6/49 , fondul de castiguri al categoriei I va fi suplimentat cu cate 100.000 de lei pentru fiecare din cele patru trageri (13 octombrie, 17 octombrie, 20 octombrie si 24 octombrie a.c.)

, fondul de castiguri al categoriei I va fi suplimentat pentru fiecare din cele patru trageri (13 octombrie, 17 octombrie, 20 octombrie si 24 octombrie a.c.) La Joker , fondul de castiguri al categoriei I va fi suplimentat cu cate 50.000 de lei pentru fiecare din cele patru trageri (13 octombrie, 17 octombrie, 20 octombrie si 24 octombrie a.c.)

, fondul de castiguri al categoriei I va fi suplimentat pentru fiecare din cele patru trageri (13 octombrie, 17 octombrie, 20 octombrie si 24 octombrie a.c.) La Loto 5/40, fondul de castiguri al categoriei I va fi suplimentat cu cate 25.000 de lei pentru fiecare din cele patru trageri (13 octombrie, 17 octombrie, 20 octombrie si 24 octombrie a.c.)

In total, Loteria Romana pune la bataie pentru TRAGERILE SPECIALE LOTO ALE TOAMNEI, un fond suplimentar in valoare de 700.000 de lei.

REPORT LA JOKER: peste 3,66 MILIOANE EURO

REPORT LA LOTO 6/49: peste 2 MILIOANE EURO

Duminica, 13 octombrie, au loc primele trageri din seria TRAGERILOR SPECIALE LOTO ALE TOAMNEI. La tragerile loto de joi, 10 octombrie, s-au inregistrat 14.874 de castiguri in valoare totala de 674.241,71 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9,92 milioane lei (peste 2 milioane euro). Fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu 100.000 de lei. La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 1,31 milioane lei (peste 277.000 de euro).

La Joker, la categoria I este in joc un report in valoare de peste 17,41 milioane lei (peste 3,66 milioane euro) iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 158.000 de lei (peste 33.000 de euro). Fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu 50.000 de lei. La Noroc Plus la categoria I este in joc un report in valoare de peste 150.600 lei (peste 31.700 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 738.000 de lei (peste 155.000 de euro). Fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu 25.000 de lei. La Super Noroc este in joc, la aceeasi categorie, un report in valoare de peste 76.500 de lei (peste 16.000 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 10 OCTOMBRIE 2019. Joi, 10 octombrie, au loc noi trageri loto, după ce la tragerile loto de duminică, 6 octombrie 2019 s-au înregistrat 26.110 câștiguri, în valoare totală de 1.156.006,40 lei.

Rezultate Loto 6/49, joi, 10 octombrie 2019

Loto 6/49: 21, 41, 49, 30, 31, 2

Loto 5/40: 5, 6, 12, 32, 30, 14

Joker: 9 / 45, 31, 33, 30, 7

Noroc: 1078666

Super noroc: 014310

Noroc plus: 926790



La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 9,65 milioane lei (peste 2 milioane de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,28 milioane lei (peste 270.500 de euro).



La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 17,25 milioane lei (peste 3,63 milioane de euro), iar la categoria a ÎI-a, la același joc, reportul este de peste 125.000 lei (peste 26.300 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report de peste 136.000 lei (aproximativ 29.000 de euro).



La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 694.000 lei (peste 146.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de aproximativ 74.000 lei (peste 15.500 de euro).

Rezultate Loto 6 din 49. Numerele extrase joi, 3 octombrie 2019

Loto 6/49: 36, 7, 11, 15, 48, 8

Loto 5/40: 9, 7, 14, 17, 40, 4

Joker: 37, 24, 8, 40, 20 +12

Noroc: 1, 3, 2, 6, 3, 6, 7

Super Noroc: 1,5,8,3,9,8

Noroc Plus: 6, 3, 3, 3, 2, 9

Duminica, 6 octombrie 2019, vor avea loc noi trageri loto, dupa ce la tragerile loto de joi, 3 octombrie 2019, s-au inregistrat 16.333 de castiguri, in valoare totala de 810.796 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9,20 milioane lei (peste 1,93 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,22 milion lei (peste 258.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 17 milioane lei (aproximativ 3,6 milioane euro), in timp ce reportul categoriei I la Noroc Plus este peste 116.000 lei (peste 24.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aprox. 640.000 lei (peste 134.000 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 70.700 lei (aprox. 14.900 euro).

La tragerile loto de joi, 3 octombrie 2019, s-a inregistrat un premiu de categoria a III-a, la Noroc, in valoare de peste 46.000 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 35-075 din Timisoara si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 si o varianta la Noroc.

Informatii utile

LOTO 6/49 si NOROC

La tragerea Loto 6/49 din data de 03.10.2019, incasarile sunt in suma de 1.440.540,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 288.108, iar numarul de bilete jucate este de 143.238.

La tragerea Noroc din data de 03.10.2019, incasarile sunt in suma de 204.108,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 68.036, iar numarul de bilete jucate este de 52.674.

JOKER si NOROC PLUS

La tragerea Joker din data de 03.10.2019, incasarile sunt in suma de 1.064.320,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 266.080, iar numarul de bilete jucate este de 113.186.

La tragerea Noroc Plus din data de 03.10.2019, incasarile sunt in suma de 133.044,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 66.522, iar numarul de bilete jucate este de 52.036.

LOTO 5/40 si SUPER NOROC

La tragerea Loto 5/40 din data de 03.10.2019, incasarile sunt in suma de 209.121,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 69.707, iar numarul de bilete jucate este de 25.905.

La tragerea Super Noroc din data de 03.10.2019, incasarile sunt in suma de 23.275,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 23.275, iar numarul de bilete jucate este de 15.196.

LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 3 IUNIE 2018. Numere Loto 3.06.2018. Potrivit comunicatului www.loto.ro , duminica, 3 iunie, tragerile loto vor fi transmise, în direct, pe TVR1, în cadrul emisiunii 'Lozul cel Mare', începând cu ora 17:50. Duminica au loc primele trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc din această lună, după ce la ultimele trageri loto ale lunii mai, Loteria Română a acordat 15.387 de câştiguri în valoare totală de 883.618,07 lei.

REZULTATE LOTO 3 IUNIE 2018:

Loto 6/49: 1, 11, 47, 22, 36, 46

Joker: 28, 34, 18, 29, 22 / 1

Loto 5/40: 2, 8, 23, 6, 31, 39

Noroc Plus: 2 3 5 1 3 3

Super Noroc: 6 4 1 2 9 4

Noroc: 3 4 1 5 1 8 1

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 19,97 milioane lei (peste 4,3 milioane de euro).

In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

PREMII MARI IN JOC

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 4,71 milioane lei (peste 1 milion de de euro). La Noroc, se inregistreaza un report cumulat in valoare de aprox. 110.000 de lei (peste 23.600 de euro).

Ce numere să pui la LOTO dacă ești zodia Scorpion. Norocul nativului Scorpion

La Noroc Plus, se inregistreaza un report cumulat in valoare de aprox. 22.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 89.000 lei (peste 19.000 de euro) iar la Super Noroc se inregistreaza un report cumulat de aprox. 45.000 de lei (peste 9.600 de euro).

Ce numere să pui la LOTO dacă ești zodia Vărsător. Norocul nativului Vărsător



La tragerea Joker de joi, 31 mai, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 85.382,32 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 72-072 din sectorul 2, Bucuresti si a fost completat cu doua variante simple la Joker si o varianta la Noroc Plus.

Informatii utile

LOTO 6/49 si NOROC

La tragerea Loto 6/49 din data de 27.05.2018, incasarile sunt in suma de 2.497.029,60 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 480.198, iar numarul de bilete jucate este de 250.529.

La tragerea Noroc din data de 27.05.2018, incasarile sunt in suma de 266.342,40 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 110.976 iar numarul de bilete jucate este de 85.180.

JOKER si NOROC PLUS

La tragerea Joker din data de 27.05.2018, incasarile sunt in suma de 1.845.032,40 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 512.509 iar numarul de bilete jucate este de 208.837.

La tragerea Noroc Plus din data de 27.05.2018, incasarile sunt in suma de 146.379,60 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 121.983 iar numarul de bilete jucate este de 92.083.

LOTO 5/40 si SUPER NOROC

La tragerea Loto 5/40 din data de 27.05.2018 incasarile sunt in suma de 180.130,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 90.065 iar numarul de bilete jucate este de 35.845.

La tragerea Super Noroc din data de 27.05.2018 incasarile sunt in suma de 22.835,20 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 28.544 iar numarul de bilete jucate este de 19.355.

LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 31 MAI 2018, numere loto 31.05.2018. Reportul categoriei I pentru Loto 6/49 la extragerea programată pe 31 mai depăşeşte 4,46 milioane de lei, în timp ce la Joker se va înregistra cel mai mare report din istoria acestui joc, de aproximativ 19,95 milioane lei (peste 4,3 milioane de euro), a anunţat Loteria Română, într-un comunicat de presă.



Astfel, la categoria I a jocului Joker, în cazul în care s-ar câştiga premiul reportat, acesta ar fi cel mai mare din istoria jocului.



Potrivit sursei citate, la Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 4,46 milioane lei (peste 963.500 de euro), în timp ce la Noroc, categoria N-3, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 89.000 de lei (peste 19.200 de euro).



De asemenea, pentru Loto 5/40, la categoria I, reportul sare de 61.300 lei (peste 13.200 de euro), iar la categoria a II-a se consemnează un report în valoare de aproximativ 50.000 de lei (peste 10.800 de euro). În plus, la Super Noroc, categoria I, reportul este depăşeşte 31.600 lei (circa 6.800 de euro).

REZULTATE LOTO:

Loto 6 din 49: 24 33 19 28 35 4

Joker: 31, 41, 35, 21, 22 / 20

Loto 5 din 40: 11, 10, 17, 32, 18, 15

Noroc: 0 2 9 0 5 9

Super Noroc: 3 9 1 5 2 8

Noroc Plus: 9 5 5 9 3 0

Loto 6 din 49. Cum să câștigi la Loto

Iată câteva sfaturi demne de urmat, dacă doriți să vă creșteți șansele de a câștiga la Loto:

Loto 6 din 49. Cumpără mai multe bilete

Este regula de aur pe care o urmează cei care câștigă frecvent la loterie, și, deși nu iau sume mari, faptul că își achiziționează la multe lozuri nu face altceva decât să le crească semnificativ șansele. Este pur și simplu o chestiune legată de probabilitate. Deși, faptul că plătești pentru atât de multe bilete, pe o perioadă îndelungată, presupune un profit mai mic, totuși nu te lăsa descurajată de astfel de gânduri. Dacă asta presupune să joci la loterie, de ce să te împiedici tocmai de regula de aur, aceea de a cumpăra biletele.

Loto 6 din 49. Nu alege numere consecutive

Conform studiilor, sunt șanse mici să fie extrase numere care să se succeadă. Desigur, totul ține de noroc, așa că mai bine gândește-te la numere cât mai diferite, ca îți crești posibilitatea de câștig. Dacă totuși ai un sentiment bun în legătură cu numerele consecutive, cel mai bine ar fi să nu alegi mai mult de două.

Loto 6 din 49. Nu alege numere din aceeași categorie

Cu cât mai variat, cu atât mai bine pentru norocul tău. Așadar, nu alege numere din aceleași intervale. Probabilitatea să câștigi în astfel de condiții este destul de mică, apreciază experții.

Loto 6 din 49. Nu pune ca numere date de naștere

Majoritatea oamenilor care joacă la loterie pun pe bilete datele de naștere ale lor. Asta înseamnă mult mai multe numere cuprinse până la 31. Asta nu înseamnă că nu poți câștiga la loto, însă există posibilitatea să împarți câștigul cu mult mai mulți oameni.

In primele patru luni ale acestui an, Loteria Romana a acordat 2.428.360 de castiguri in valoare totala de peste 75 milioane de euro

In luna aprilie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 607.296 castiguri in valoare totala de aproximativ 89 milioane de lei (peste 19,1 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 72.792 castiguri, in valoare totala de peste 12,34 milioane lei(peste 2,64 milioane de euro).

Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 793 castiguri, in valoare totala de peste 577.000 de lei (aproximativ 124.000 de euro).

Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat 118.215 castiguri, in valoare totala de peste 5,14 milioane lei (peste 1,1 milioane de euro).

Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 16.589 castiguri in valoare totala de peste 426.500 de lei (peste 91.500 de euro).

Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 637 de castiguri, in valoare totala de peste 378.700 lei (peste 81.300 de euro).

Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat 5.028 de castiguri, in valoare totala de peste 269.300 de lei (peste 57.800 de euro).

Jocul Pronosport

La Pronosport s-au inregistrat 233 de castiguri, in valoare totala de peste 40.000 lei (peste 8.600 de euro).

Jocul Prono-S

La Prono_S s-au inregistrat 15 de castiguri, in valoare totala de peste 22.000 de lei (peste 4.700 de euro).

Jocul Videoloterie

S-au inregistrat 392.994 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 70 milioane lei (aproximativ 15 milioane de euro).