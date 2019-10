Articol publicat in: Educatie

Lovitură pentru mii de elevi de la CCR: Decontarea navetei şcolare pe bază de abonament este neconstituţională

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Curtea Constituțională a admis, joi, în unanimitate, că decontarea navetei școlare pe bază de abonament este neconstituțională. Concret, CCR precizează că sintagma "pe bază de abonament” dintr-un articol prevăzut în Legea educației este neconstituțională. Foto: max-media.ro O prevedere din Legea educaţiei naţionale, conform căreia cheltuielile de transport ale elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu se decontează doar pe bază de abonament, este neconstituţională, a decis, joi, CCR.



"Plenul Curţii Constituţionale a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 84 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, având următorul cuprins: 'Elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de abonament, în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă'. În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma "pe bază de abonament" (...) este neconstituţională", se precizează într-un comunicat al CCR, transmis AGERPRES.



Conform aceleiaşi surse, decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanţei de judecată care a sesizat - Curtea de Apel Braşov. loading...

