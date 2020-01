Lovitură grea pentru PNL: UDMR anunţă că va vota moţiunea de cenzură

UDMR. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, pentru AGERPRES, că formaţiunea sa va vota moţiunea de cenzură, dacă Guvernul Ludovic Orban îşi va angaja răspunderea în parlament în privinţa alegerii primarului în două tururi de scrutin, el adăugând şi că formaţiunea sa nu este interesată de guvernare în acest moment.

"După anunţul premierului, aşteptăm să vină în Parlament cu scrisoarea de angajare a răspunderii şi apoi este obligatoriu să existe o moţiune de cenzură din partea celor care nu sunt de acord nici cu procedura şi nici cu conţinutul procedurii. Noi de la bun început am spus că nimeni nu poate să ne ceară ceva care este împotriva intereselor comunităţii. Deci, noi nu am susţinut alegerea primarilor în două tururi de scrutin şi am spus că vom face tot ce ne stă în putinţă prin mijloacele parlamentare de a nu schimba regulile jocului în 2020, cu câteva luni înainte de alegerile locale. De aceea, în cazul angajării, singura posibilitate să nu intre în vigoare legea este dărâmarea guvernului şi asta se poate face prin moţiune de cenzură. Din punctul nostru de vedere, va fi o moţiune de cenzură şi vom vota moţiunea de cenzură în momentul când va fi dezbătută în Parlament şi votată. Nu există nicio supărare, nu suntem în conflict cu nimeni, poziţia noastră era cunoscută şi în momentul în care am semnat acel acord de susţinere a Guvernului PNL", a spus Kelemen Hunor.

"Dacă se conturează semnături suficiente pentru a depune o moţiune de cenzură pe procedura asumării răspunderii, atunci UDMR va susţine procedura moţiunii. Da, vom vota moţiunea atunci. Este o decizie care era vizibilă, în momentul în care am discutat cu liberalii pe conturarea actualului guvern, de care era nevoie şi este nevoie, am zis că opţiunea aceasta, pentru noi, nu poate fi susţinută şi dacă va fi o astfel de situaţie atunci va trebui să votăm împotriva guvernului, să votăm moţiunea", a declarat Korodi Attila, pentru AGERPRES.

Rareş Bogdan: "PSD este obligat să depună moţiune de cenzură. Noi nu ne dăm jos guvernul"

Acesta a mai spus că urmează să se poarte discuţii cu PSD, iar chestiunea va fi analizată şi în forurile de conducere ale Uniunii.

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Slatina, că a avut o discuţie telefonică cu preşedintele UDMR Kelemen Hunor şi că acesta a spus că formaţiunea sa se va alătura moţiunii de cenzură ce va fi depusă de către PSD, ca urmare a anunţului premierului Ludovic Orban că Guvernul îşi va angaja răspunderea pe alegerea primarilor în două tururi de scrutin.