Lovitură grea pentru Victor Ponta: 600 de membri au părăsit Pro România

Liderul Pro România, Victor Ponta, are mari probleme în a-și gestiona propriul partid. După scandalurile interne, acum vine o nouă lovitură, asta pentru că 600 de membri ai Pro România de la Dolj au trecut la Partidul Ecologist.

"Ținând cont că în ultimele zile s-au înregistrat numeroase demisii importante din partidul Pro România, Partidul Ecologist Român anunță că ieri, 600 de membrii din partidul lui Victor Ponta, s-au înscris in rândurile filialei PER Dolj. Doljenii ecologiști, alături de președintele filialei, Petru Mușat, se vor implica în promovarea doctrinei și a proiectelor PER la nivel județean, având ca scop pregătirea pentru alegerile locale din primăvara anului viitor și obținerea celui mai bun scor.", arată Dănuț Pop, liderul PER.