Lovitura primită de Marcel Pavel, după ce a fost testat pozitiv cu coronavirus: "Nu cred că o să rezist"

Pavel a suferit pierderi mari în cele trei luni de izolare și deocamdată se descurcă doar din economii. El a dezvăluit în emisiunea lui Cristi Brancu că el este principalul stâlp al familiei.

„Din micile rezerve pe care le mai am, că am mai avut inspirația aceasta de a mai pune ceva bănuți în bancă… Dar mai mult de un an de zile nu cred că o să mai rezist. Sincer vorbesc. Să nu fim ipocriți. Iar dacă nu vom porni economia în România vom fi terminați” a declarat Marcel Pavel.

Marcel Pavel, Ozana Barabancea, Andrei Ștefănescu și Alina Pușcaș și Adriana Trandafir se află pe lista celor infectați cu COVID-19. Vedetele au luat virusul în timpul filmărilor de la Te cunosc de undeva.

Veste bună despre starea de sănătatea a lui Marcel Pavel

După ce, sâmbătă, s-a simţit destul de rău din cauza tratamentului care îi era administrat, lucrurile nu păreau să arate chiar bine. Marcel Pavel a fost pus pe perfuzii și i-a fost pusă și masca de oxigen deoarece nu putea să respire singur. Mai mult decât atât, el acuza și dureri musculare, iar dubla pneumonie pe care o are i-a afectat și mai tare starea de sănătate.

”În ultimele zile am trecut prin momente cumplite şi de aceea este lesne de înţeles că nu am mai apărut aici pe reţelele sociale! (...) contactând o dublă pneumonie şi corelată cu acest nenorocit de Covid-19, fiindu-mi aproape fatale! (...) Acum mă simt ceva mai rău, pe mine mă afectează cel mai tare zona plămânilor. Saturația oxigenului este relativ mică. Ceea ce simt eu acum pe pielea mea, nu pot să spun decât că sunt de acord cu specialiștii care s-au ocupat de testarea mea”, a spus Marcel Pavel în momentul în care și-a revenit câteva ore mai târziu.

”Sâmbătă s-a simțit destul de rău, și s-a speriat foarte tare, mai ales că durerile erau mari. Toată ziua a stat sub observație. Din fericire, duminică, situația s-a schimbat. Starea de sănătate a artistului s-a îmbunătățit cât de cât și i s-a scos masca de respirație. Apoi, a început să se și hrănească singur, și să vorbească, dovadă că acum este mai bine”, a dezvăluit un apropiat de-al cântărețului pentru stirilekanald.ro.