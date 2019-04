LPF a vândut drepturile TV pentru LIGA 1 pentru următorii 5 ANI. Modificări importante: unde vezi meciurile la TV

Orlando Nicoară, directorul general al eAD, a dat primele detalii.

"Am semnat pe cinci ani și suntem responsabili pentru producerea de meciuri. Vrem să facem produsul mai atractiv, să creștem audiența pentru TV, dar și pe stadioane. Nu e un simplu contract de drepturi TV. E un contract mai complex, inclusiv pe parte de marketing. Negociem deja cu cele trei părți care dețin drepturile, dar mai sunt și alte firme care vor asta. Și posturi din România, dar și de afară. Negociem varianta să vindem și un singur meci sau rezumate către anumite televiziuni. Vrem să creștem numărul de spectatori pe stadioane și meciurile trebuie programate la ore mai accesibile. Vom avea meciuri lunea. Chiar dacă sunt presiuni, nu renunțăm la această zi. Vom avea ore mai bune de programate a meciurilor. Asta în funcție de lună și de anotimp", a spus Nicoară.

"Sunt bucuros că am ajuns la un consens după luni bune de negocieri. O să fie o colaborate mult mai bună decât până acum. Nu am vândut direct către televiziuni pentru că nu suntem specialiști în acest domeniu. Tot ce a obținut firma a fost satisfăcător pentru Liga 1. Am obținut 28 de milioane de euro. Nu mă interesează ce face eAD mai departe", a spus şi preşedintele LPF, Gino Iorgulescu.

