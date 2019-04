Dumitru Dragomir, ACUZAŢII GRAVE după vânzarea drepturilor TV. "Dacă făceam eu asta, mă arestau!"

Dumitru Dragomir nu a detaliat subiectul, ci doar s-a rezumat la a spune că ar fi fost arestat dacă ar fi procedat precum echipa condusă de preşedintele LPF, Gino Iorgulescu.

LPF a votat noul contract pentru DREPTURILE TV. Ce posturi TV vor transmite meciurile din LIGA 1 în următorii CINCI ANI

"Eu, dacă vindeam fără licitaţie, îmi dădeau 3.000 de ani de puşcărie! E aceeaşi sumă câştigată de mine acum 11 ani. Aceşti bani, dacă se vindeau direct la RCS-RDS, părerea mea e că acel comision ajungea în altă parte. Eu, dacă vindeam fără licitaţie, mă arestau. L-am iertat pe Gino Iorgulescu, chiar dacă a vrut să mă bage în puşcărie. Consider că nu-mi face mie bine... Stau şi mă gândesc cât am fost de prost, că am fost atât e corect. Am fost deştept, că altfel eram la puşcărie acum", a declarat Dumitru Dragomir.

Dumitru Dragomir şi Ioan Bendei, fostul administrator al firmei RCS/RDS, au fost condamnaţi de Tribunalul Bucureşti, în ianuarie, la câte patru ani de închisoare cu executare în dosarul privind vânzarea drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal.Decizia nu este definitivă.