LPF îl acuză pe Răzvan Burleanu că blochează introducerea VAR în LIGA 1. Comunicat OFICIAL

LPF a făcut mai multe precizări prin intermediul unui comunicat de presă.

"Este bine ca opinia publică să știe și că, în cadrul unei întâlniri informale care s-a petrecut în ziua de 14 februarie 2019, pe acest subiect, la care au participat din partea LPF Justin Ștefan – Secretar General și Robert Pongracz – Vicepreședinte, iar din partea FRF, Răzvan Burleanu – Președinte și Radu Vișan – Secretar General, toți cei prezenți au convenit ca, în situația în care LPF va identifica resursele financiare necesare, urmează ca FRF să ia, la rândul ei, toate măsurile necesare pentru formarea arbitrilor în sistemul VAR.

LPF a purtat deja o corespondență relevantă cu IFAB și suntem convinși că intervenția lui Răzvan Burleanu este doar o neînțelegere. Nu ar fi prima, din păcate, determinată de refuzul FRF de a comunica în mod transparent și eficient cu LPF, de-a lungul vremii, pe această temă, respectiv tehnologia VAR", se arată în comunicat LPF.

"Precizăm din nou că organizatorul competiției este Liga Profesionistă de Fotbal și nu Federația Română de Fotbal. Pentru acest motiv apreciem că un eventual acord în care LPF nu este parte nu respectă condițiile solicitate de IFAB. Astfel că, în mod eronat, Răzvan Burleanu a afirmat că LPF nu va fi parte din protocolul cu FIFA și IFAB.

De altfel, orice altă interpretare ar reprezenta o încălcare de către FRF a Legii nr. 5 din Legile Jocului. Acolo se menționează expres că tehnologia VAR poate fi folosită doar dacă organizatorul competiției, în cazul de față LPF, respectă toate cerințele de implementare și a primit un acord scris din partea IFAB și FIFA.

În situația în care FRF dorește să achiziționeze o altă tehnologie decât cea identificată deja de către LPF, iar aceasta va implica alocarea unui buget mai mare, vom solicita FRF să aloce diferența necesară pentru efectuarea achiziției.

Ținem să precizăm că implementarea tehnologiei VAR se va putea realiza și în faza de play-off / play-out, în situația în care FRF va putea pune la dispoziție arbitri calificați în sistemul VAR și dacă testarea tehnologiei VAR în conformitate cu regulile FIFA va fi efectuată până la acel moment. În ceea ce privește testarea și aprobarea VAR, îl asigurăm pe domnul Burleanu că acestea se vor realiza în deplină conformitate cu regulile stabilite de către FIFA pentru organizatorul competiției, respectiv LPF.

De asemenea, referitor la afirmația că tehnologia VAR trebuie folosită la toate meciurile din cadrul competiției, informăm fanii, și nu doar pe ei, că există campionate europene în care tehnologia VAR este folosită doar la unele meciuri. Încă o dată precizăm că organizatorul de competiții, respectiv LPF, are decizia finală asupra numărului de jocuri la care se va folosi tehnologia VAR, Federația având obligativitatea de a pune la dispoziție, dacă poate face acest lucru, arbitri calificați VAR", se mai arată în comunicatul LPF.

Liga Profesionistă de Fotbal va implementa sistemul de arbitraj video (VAR) la meciurile disputate în Liga 1 din sezonul 2020-2021. Unele meciuri din acest play-off vor fi și ele folosite ca test.

"În urma demersurilor efectuate, ne face plăcere să vă informăm că, începând cu viitorul sezon competițional, LPF va implementa sistemul de arbitraj video la nivelul competiției.Facem precizarea că acest demers nu va implica niciun cost suplimentar din partea cluburilor membre LPF, cu excepția costurilor aferente baremurilor arbitrilor VAR", a fost anunţul LPF.

"Am rămas foarte surprins de comunicatul LPF. În mod normal, ar fi trebuit să ne informeze şi pe noi că a reuşit să găsească resursele financiare pentru VAR, dar în acelaşi timp să corecteze o greşeală care am văzut că s-a strecurat în comunicatul de presă al FRF. Și anume că acest sistem va fi testat în playoff-ul şi playout-ul competiţiei. Singurul rol al LPF-ului este să se asigure în vara anului următor, ba chiar mai devreme, că are bani. Altfel spus, până în primăvară trebuie să identifice foarte clar sursele de finanţare. Primele meciuri care pot beneficia de VAR vor fi în noul sistem competiţional. Nu vom agrea să avem doar anumite meciuri care să beneficieze de sistemul VAR. Dacă se va implementa, toate meciurile trebuie să beneficieze de acest sistem", a fost reacţia lui Răzvan Burleanu.