Lucian Becali a dat lovitura la PARIURI. Biletul fabulos cu 15 MECIURI: ce a pariat la meciul FCSB - Astra 1-2 FOTO

Lucian Becali a jucat la meciul FCSB - Astra GG sau 3+. Asta înseamnă că marchează ambele echipe sau se înscriu minimum trei goluri, iar cota acestui eveniment era 1.50.

"Un pic așa de control. Of, de semințe" a scris Lucian Becali în descrierea imagini cu biletul de la pariuri postată pe Facebook.

Lucian Becali a mizat 50 de lei şi a câştigat 17.610 lei!

Pariurile sunt o obișnuință în familie, fiindca și Gigi Becali recunoștea în luna aprilie a acestui an că a pariat mii de euro pe mai multe meciuri.

"Când a jucat Ajax meciul tur cu Juventus am pariat 10.000 de euro. Am pus două chestii. Am pus că bate Barcelona și că bate Ajax sau meci egal. Am câștigat 25.000 de euro. Am vrut să pun că bate Barcelona și se califică Ajax. Mi-a zis Mihai Stoica să nu pun pentru că îi va spulbera Juventus. Eu am pus pentru că m-a enervat MM. El mi-a spus că îi distruge Juventus și ca să îi dau în cap am pus la pariuri. Am câștigat 25.000 de euro. N-am voie să joc la pariuri, dar n-am pus pe numele meu. Am jucat online", a spus Gigi Becali.