Lucian Bode: România are nevoie de investiţii în domeniul transporturilor de aproape 80 de miliarde de euro

Lucian Bode spune că în următorii 10 ani România are nevoie pe toate modurile de transport, rutier, feroviar, aerian și naval, de investiții de 77,9 miliarde de euro.

"Evaluările noastre arată că în următorii 10 ani România are nevoie pe toate modurile de transport, rutier, feroviar, aerian și naval, de investiții de 77,9 miliarde de euro, din care 41 de miliarde doar pentru infrastructura rutieră. Este un calcul fundamentat științific pe tot ceea ce are nevoie România, pornind de la nevoi, pornind de la axele principale, de la coridoarele secundare, de la interconectarea acestor coridoare, de la axele frontaliere, tot ceea ce are nevoie Româna în următorii 10 ani se ridică la aproximativ 80 de miliarde de euro", a spus Bode la B1.

El a precizat că banii vor fi luați din fonduri europene, dar și de la bugetul de stat, însă România va trebui să aloce "un procent mult mai mare din PIB pentru infrastructură".

Citeşte şi Guvernul vrea să construiască un pasaj rutier peste calea ferată Bucureşti-Constanţa, în zona Drajna