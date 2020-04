Lucian Bode: Solicitarea părţii austriece în legătură cu organizarea unui transport pe calea ferată cu munictori români a sosit

Ministrul român al transporturilor, care iniţial declarase, vineri, că nu are cunoştinţă despre o asemenea înţelegere, a precizat la Digi24 că solicitarea Ambasadei austriece a sosit la Ministerul de Interne după ce a făcut aceste declaraţii.

„Această solicitare a venit vineri, pe data de 24 aprilie, transmisă de la Ambasada Austriei la Bucureşti către ministerul nostru, către MAI, după ce eu am declarat public în cadrul vizitei pe care am efectuat-o la Timişoara, că o astfel de solicitare nu există concret la ministerul nostru. Această solicitare a venit între timp, iar acum clarificăm acest condiţii", a spus Lucian Bode la Digi24, citat de News.ro.

Solicitarea este pentru data de 2 mai, a confirmat ministrul.

În consecinţă, ministrul transporturilor a precizat că va vorbi luni dimineaţă la telefon cu ministrul din Austria, pentru a cere clarificări - despre câţi oameni este vorba, de unde pleacă trenul, ce companie va opera transportul - CFR sau OBB - şi cum vor ajunge aceşti muncitori până la Timişoara, în condiţiile stării de urgenţă.

„Dacă se doreşte deplasarea cu trenul, eu cred că la fel cum s-a realizat şi cu avionul, trebuie să avem clar reguli de la momentul la care pleacă de la domiciliu până în momentul în care ajunge la destinaţie, în Austria", a spus Lucian Bode.

Caroline Edtstadler, ministru pentru Europa al Austriei, a anunţat într-un comunicat de presă că un tren de noapte va duce, săptămânal, începând cu 2 mai, personal din România care să asigure servicii în Austria pentru persoanele care necesită îngrijire permanentă.

„Mă bucur că, în ciuda închiderii graniţelor, am putut dezvolta un coridor comun pentru lucrătorii din România", a declarat Caroline Edtstadler.

Ea a precizat că aproximativ 33.000 de oameni depind de îngrijire continuă în Austria.

Legătura cu Timişoara, scrie sursa citată, va începe cu un tren pe săptămână, dar s-ar putea ajunge la trei trenuri pe săptămână.

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, vineri, la Timişoara, că nu există niciun document oficial din partea statului austriac care să solicite transportul muncitorilor cu trenul, pornind de la Timisoara.

"Am văzut această comunicare publică din partea unui oficial austriac. La nivelul Ministerului Transporturilor nu există niciun document, nicio solicitare oficială din partea vreunui oficial austriac pentru acel tren care să pornească din Timişoara pe data de 2 mai. Aşadar, pe drum am discutat cu colegii mei, le-am cerut să facă demersurile şi am transmis adresă oficială către Ministerul Afacerilor Externe, către ambasadă, către Ministerul Afacerilor Interne, să ne spună dacă la ei a ajuns o astfel de solicitare. La noi nu a ajuns", a afirmat Lucian Bode.

Citeşte şi: Creşterea pensiilor. Anunţul de ultimă oră, făcut de ministrul Finanţelor. "O decizie politică pe care trebuie să o ia Guvernul"