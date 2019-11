Ludovic Orban a dat-o afară pe Olguţa Vasilescu din Guvern. Reacţia acesteia: "Ce bucurii mărunte au frustraţii de la PNL"

Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, în şedinţa de Guvern, că a mai demis un rând de reprezentanţi ai PSD, însă cea mai mare plăcere i-a făcut să o demită pe Olguţa Vasilescu, despre care a constatat că era consilier al premierului.

"Vă informez că am am demis încă unrând de reprezentanţi ai PSD, dar plăcerea cea mai mare mi-a făcut să o demit – pentru că am descoperit că doamna Olguţa Vasilescu era consilier al premierului - şi am eliberat-o de această grijă, să se ocupe de campanie", a spus Ludovic Orban.

Olguţa Vasilescu este coordonator al campaniei electorale prezidenţiale a PSD.

Fostul consilier al premierului a reacționat pe Facebook. "Ce bucurii mărunte au frustrații de la PNL... Ludovic cel mic anunță că m-a demis din funcția de consilier onorific al premierului, funcție neremunerată, oricum... Păi, eu nu eram consilier la tine, ca să mă demiți tu de pe undeva! Eu am fost consilierul Vioricăi Dăncilă și mandatul mi-a încetat odată cu al ei. Ce aș fi putut eu să îl consiliez pe șeful unui guvern de maneliști care taie pensii și salarii, când eu știu doar să le cresc? Pe infrastructură, la fel, ce aș putea să consiliez un premier care, când a fost ministru la Transporturi, a construit km de hărți și niciun cm de autostrada? Ăștia nu au ce face și demit oameni care nu sunt în guvernul lor, doar că să se dea importanți! Ludovic, după două săptămâni te-ai prins că nu vin la serviciu? Crezi că sunt că ține să dau consultații telefonice?" a scris Olguța Vasilescu, pe Facebook.