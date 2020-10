Ludovic Orban a făcut al doilea test de COVID. Ce rezultat a primit premierul

"Prim-ministrul Ludovic Orban a făcut în această dimineaţă al doilea test pentru COVID-19, la 10 zile după ce a intrat în contact cu un realizator tv diagnosticat pozitiv. Rezultatul testului premierului este negativ. Ca atare, prim-ministrul va fi de astăzi prezent la Palatul Victoria pentru activităţile curente", a transmis Guvernul, conform News.ro.

Testul pentru COVID-19, pe care premierul l-a efectuat luni, a ieşit negativ. Cu toate acestea, Ludovic Orban a decis să stea în izolare până la cel de-al doilea test.

Ludovic Orban ar putea fi suspect de COVID-19, după ce i-a acordat pe 29 septembrie un interviu jurnalistului Silviu Mănăstire de la B1TV, care, ulterior, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus.

Silviu Mănăstire confirmă că are coronavirus

Silviu Mânăstire a anunţat că a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Moderatorul TV a explicat că are o formă ușoară a bolii și este asimptomatic, notează Paginademedia.

"Deocamdată am o formă asimptomatică, în afara de pierderea mirosului și gustului nu am și alte simptome agresive. Am avut invitați mulți la televiziune, a fost campanie electorală și există forma asta pasivă a virusului, se transmite destul de rapid. Asimptomaticii transmit virusul și nu poți să îți dai seamă când l-ai luat. Recomandarea mea este să vă protejați și să respectați la sânge măsurile de protecție.

Odată cu deschiderea activităților, oamenii au venit, au plecat...Repet, poți să respecți reguli și eu l-am respectat, dar dacă e să se întâmplă, se întâmplă. Toate lucrurile trebuie văzute prin respectarea normelor la sânge ca să poți să ajungi în situația să minimizezi infectarea.

Nu am avut niciun simptom. Vineri dimineața am pierdut mirosul și gustul. Dacă vă pierdeți mirosul sau gustul, 90% aveți COVID. Când se întâmplă acest lucru, acea persoană trebuie să se izoleze, să se testeze și să aștepte testul. Eu am făcut și niște analize a doua zi pentru a vedea care este starea mea. Dacă starea se înrăutățește, atunci vor merge la spital, dar dacă rămâne așa voi sta în izolare și voi cere un tratament dacă va fi cazul și sper să mă însănătoșesc cât mai repede. Repet, indiciul pentru forma ușoară de covid este pierderea mirosului și gustului", a afirmat, duminică, Silviu Mânăstire.

Silviu Mănăstire va lipsi de pe post în următoarele două săptămâni.