Ludovic Orban: Am eliberat din funcţie cred că aproape 40 de secretari de stat PSD. Toată clientela PSD va părăsi guvernarea liberală

"Am semnat a doua tranşă, am eliberat din funcţie cred că aproape 40 de secretari de stat PSD. Mâine voi continua. Sigur că trebuie pregătite deciziile, trebuie analizată baza legală şi trebuie să semnez. Dacă as fi putut mai repede, i-aş fi eliberat mai repede", a declarat premierul Ludovic Orban.

"Toţi secretarii de stat PSD, toţi preşedinţii, vicepreşedinţii şi toată clientela PSD va părăsi guvernarea liberală, pentru că noi nu acceptăm să lucrăm cu cei care şi-au bătut joc de România trei ani de zile (...) Voi elibera peste tot secretari de stat", a continuat Orban.

Ludovic Orban a precizat, miercuri, că a început deja să semneze decizii de demitere a unor secretari de stat, dând ca exemple deciziile de eliberare din funcţie ale fiilor unor politicieni precum Adrian Năstase, Dumitru Buzatu sau fiul generalului în rezervă Marian Tutilescu.

"Cred că o să fac febră musculară de la semnat decizii de demitere", a afirmat primul ministru.

Guvernul a aprobat ordonanţa de urgenţă privind restructurarea ministerelor