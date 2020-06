Ludovic Orban, anunţ de ultimă oră despre starea de alertă: "Vom apela la toate pârghiile"

STARE DE ALERTĂ. "Nu este o temă care ar trebui politizată. Eu m-am ferit să o politizez şi îi rog pe cei din Parlament să decidă în funcţie de criterii şi analize obiective, nu în funcţie de interese politice sau electorale de moment. (...) Mai au timp să se gândească. Eu îi sfătuiesc să nu trateze politic problema, ci să o trateze din perspectiva nevoii de a asigura sănătatea publică, de a apăra viaţa şi sănătatea cetăţenilor români. Nu există o altă abordare pentru noi. Nu este moftul nostru politic prelungirea stării de alertă. Din punct de vedere politic, pot să vă spun că nu este un avantaj. Pe de altă parte, suntem oameni raţionali, suntem oameni care ţinem cont de interesul public şi, pentru a asigura sănătatea şi viaţa românilor, este fundamentală menţinerea stării de alertă. Vom apela la toate pârghiile constituţionale şi legale pe care le avem, pentru a păzi sănătatea românilor, indiferent ce vor face unele partide din Parlament", a declarat Orban, potrivit Agerpres.

Condiţiile PSD, USR şi Pro România pentru prelungirea stării de alertă după 15 iunie. Ce au discutat cu Raed Arafat

Premierul a precizat că "a pune punct stării de alertă înseamnă, de fapt, punerea în pericol a sănătăţii cetăţenilor României", pentru că, nemaiavând pârghiile necesare pentru respectarea legii, "practic, nu o să mai putem frâna răspândirea virusului în comunitate".

"Mai mult decât atât, nu vom avea nicio pârghie pentru a interveni în focare, unde nerespectarea regulilor duce la îmbolnăvirea unui număr mai mare de oameni. În anumite companii, cămine de bătrâni, sate sau cartiere va fi imposibil să putem să dispunem carantinare sau măsuri de protecţie. O relaxare totală în momentul de faţă va duce la creşterea numărului de persoane infectate. Nu putem estima care va fi această creştere. Orice creştere a numărului de infectări, creşte numărul de persoane care riscă să sufere un deces. Punem în pericol inclusiv viaţa oamenilor, dacă renunţam la măsurile care sunt aferente stării de alertă. Orice fel de creştere a numărului de persoane care riscă să se infecteze sau se vor infecta efectiv poate să ducă la alte măsuri de restricţie, poate să ducă la perturbări ale altor activităţi, pe care noi în mod gradual, cu nişte măsuri de protecţie, le relaxăm", a spus Orban.

Ludovic Orban a mai menţionat că "încă există răspândire în comunitate a virusului" şi că "interacţiunile între oameni au crescut exponenţial, ca urmare a măsurilor de relaxare".

"Din acest motiv, avem nevoie de baza legală pentru a putea impune respectarea tuturor regulilor pe care le-am instituit prin hotărâri de guvern, prin ordine comune de ministru şi, de multe ori, prin autoreglementarea diferitelor domenii de activitate. Propunerea formulată de preşedintele României şi susţinută de Guvernul pe care îl conduc este o propunere care are la bază o analiză făcută de specialişti. Este nevoie de starea de alertă, pentru a putea menţine toată măsurile de protejare a sănătăţii şi vieţii cetăţenilor. Se ştie foarte clar că, fără stare de alertă, nu avem dreptul de a impune niciuna dintre regulile pe care le-am impus pe perioada stării de urgenţă şi, ulterior, pe perioada stării de alertă. Starea de alertă nu înseamnă înăsprirea condiţiilor, ci înseamnă continuarea, în mod organizat, raţional, a planului de relaxare, pe care l-am pus la punct şi pe care, vedeţi, îl aplicăm periodic, din 15 în 15 zile. Ideal, obiectivul nostru este să ajungem la o relaxare care să fie însoţită de toate măsurile şi regulile care trebuie respectate, astfel încât să putem să nu mai închidem activităţi, dacă va reveni cumva valul doi sau dacă va exista o creştere a numărului de îmbolnăviri", a completat Orban.

Orban, despre cazurile de elevi infectaţi

Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, în conferinţă de presă la Brăila, întrebat fiind despre infectarea cu COVID-19 a doi elevi din Iaşi şi Suceava, că are convingerea că, dacă apar astfel de cazuri la elevi, ele "nu se datorează interacţiunii de la şcoală".

"Noi am emis ordinele necesare, ordinul comun al ministrului Sănătăţii şi ministrului Educaţiei, privind regulile care trebuie respectate în desfăşurarea activităţilor şcolare de pregătire a examenului de evaluare şi a examenului de bacalaureat. Am asigurat măşti pentru fiecare unitate şcolară, atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice implicate în procesul de pregătire. Dacă apare vreun caz de îmbolnăvire, eu am convingerea că acest caz de îmbolnăvire nu se datorează interacţiunii de la şcoală, pentru că, în ceea ce ne priveşte, urmărim cu maximă atenţie, prin toate entităţile Ministerului Educaţiei, Ministerului Sănătăţii, modul de desfăşurare a activităţii în şcoli, respectarea regulilor de distanţă fizică, respectarea regulilor de protecţie. Ca atare, toate măsurile pe care le-am luat au ca scop să împiedice îmbolnăvirea elevilor", a declarat Orban.

Premierul a precizat că anchetele epidemiologice declanşate în aceste cazuri vor fi cele care vor demonstra cu cine au intrat în contact elevii respectivi, pentru a se dispune măsurile necesare limitării răspândirii noului tip de coronavirus.

"Cu siguranţă anchetele epidemiologice vor evidenţia cauzele, cu siguranţă anchetele epidemiologice vor duce la persoanele cu care au intrat în contact elevii respectivi, astfel încât să se poată dispune toate măsurile pentru a nu pune în pericol alte persoane", a completat Orban.